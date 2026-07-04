台中超夯人氣文青麵店！麵由辛生超濃黑皮麻醬麵吃了上癮，高湯免費喝到飽。

台中近期最愛人氣文青麵店，就是這家生意超好的【麵由辛生】，主打濃到不行的黑皮麻醬麵，超濃麻醬尬皮蛋根本最強組合，還有暖心又暖胃的剝皮辣椒也很讚，不只分量十足口味也很有水準，店內更提供自製免費辣醬跟高湯無限使用，各位麵食控絕對要收藏這家!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

麵由辛生 環境分享



▼【麵由辛生】位於台中北區的漢口路上，南屯也有另一家分店，外觀大大的店名相當搶眼，開車可停放於附近收費停車場!

▼【麵由辛生】用餐空間充滿文青氛圍，寬敞明亮，差點以為來到咖啡廳，有多人桌和個人座位，自己來吃麵也很適合!

▼愛吃辣絕對要試看看它們的辣醬，特製川味辣渣或油潑辣籽，不僅濃郁還帶有開胃的微辣感，吃完喜歡還有整罐可以買!



▼【麵由辛生】店內還有高湯可以免費喝到飽，淡淡麻油香氣有種讓人一直喝的魅力。

麵由辛生 菜單

麵由辛生 餐點介紹

黑皮麻醬麵?95元

▼濃郁指數破表的黑皮麻醬麵，看看這模樣就知道有在認真，麵條扒滿芝麻香與皮蛋濃郁的滑順口感，帶來多層次的鹹香滋味!

剝皮辣椒雞湯麵?170元

▼份量超彭湃的剝皮辣椒雞湯麵，整碗到幾乎快滿出來，湯頭甘甜帶點微辣，伴隨彈牙麵條真的太讚，裏頭的雞肉更是相當軟嫩，還能吃到蛤蠣實在太驚喜!

極鮮爆炸蒜香蛤蜊鍋（附白飯）?210元

▼讓海鮮控失心瘋的極鮮爆炸蒜香蛤蜊鍋，足足給了20顆蛤蠣太霸氣，入口鮮美的海味襲來，溫潤不死鹹，還有超多高麗菜和一顆雞蛋，搭配白飯吃完會很有飽足感!

香蔥油拌飯?55元

▼超誘人的香蔥油拌飯，頂頭有著軟嫩的蛋，濃郁蔥香與鹹甜醬香的完美結合，帶有濃厚的古早味與油潤滑順感！

麻辣豆腐鴨血?80元

▼份量十足的麻辣豆腐鴨血，吸飽湯汁精華超過癮，辣度剛剛好相當開胃下飯！

撈汁娃娃菜?55元

▼冷盤登場的撈汁娃娃菜，酸酸辣辣，伴隨多汁娃娃菜好解膩～

黑糖冬瓜茶?50 元冷釀青梅飲?45 元冷泡烏龍茶?40元

▼飲品有無糖和有糖的品項，最愛這杯冷釀青梅飲，配上鹹食相當對味！

麵由辛生 用餐心得

沒想過皮蛋+麻醬組合居然這麼強，這家【麵由辛生】真的活該生意好，無論是主食或是小菜都能吃到店家用心，尤其招牌黑皮麻醬麵使在太好吃，就算天天吃也不會覺得膩!

麵由辛生 店家資訊

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麵由辛生-漢口店

地址：台中市北區漢口路四段259號

營業電話:04 2238 6686

營業時間：11:00–14:00；17:00–20:00

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