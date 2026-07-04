苗栗三灣一日遊必吃！三灣鵝肉350元大份量鴨肉盤，客家大湯圓 鵝香飯推薦。

苗栗南庄美食推薦！三灣鵝肉主打每盤350元的大份量平價鵝肉切盤，也有鵝香飯、客家大湯圓、20公分巨無霸鵝翅等客家美食。

苗栗南庄老街一日遊必吃！在三灣與南庄交界的公路旁，隱藏著一間內行饕客默默收藏的在地名店三灣鵝肉，每逢假日的用餐尖峰時段，店內總是坐滿人潮，這裡沒有浮誇的裝潢或打卡噱頭，而是以老老實實的客家料理、客家大湯圓、鵝香飯與充滿古早味的筍干小菜吸引人潮，店家最令人讚許的便是親民的價格與紮實份量，只要花費350元就能品嚐到一大盤油亮誘人的美味鵝肉，成為前往南庄之前的必備行程首選。







原味細嫩鵝肉、煙燻鵝肉雙重風味

三灣鵝肉提供原味與煙燻兩種風味供食客挑選，並可依個人喜好指定前段或後段部位，每份350元的原味前段鵝肉質地細嫩，切片厚度極具誠意，微Ｑ且帶有彈性的鵝皮淋上店家熬製的精華湯汁，沾著特製醬料入口，鹹香甘甜越吃越順口，而同樣每份350元的煙燻後段腿肉則帶有飽滿的肉感，入口時淡淡的煙燻香氣、鵝油香與肉香層次加疊。不論是哪種口味，那股純粹的鵝油香氣一上桌就讓人食欲大開，非常適合好友圍坐圓桌共同分享。





粒粒分明鵝香飯與料多實在巨型客家大湯圓

除了鵝肉切盤之外，主食的表現同樣可圈可點，每碗75元的鵝香飯誠意十足，白飯鋪滿了鮮嫩鵝肉，並配上筍干、小黃瓜與豆干，建議加點一顆招牌溏心蛋，讓吸飽鵝油香氣、粒粒分明的白飯口感更加升級，來到客庄更不能錯過每份5顆售價90元的客家大湯圓，每一顆湯圓體積都相當碩大，外層Ｑ軟，內餡則包裹著爆香過的豬肉與蝦米，湯頭更鋪滿了韭菜、芹菜與靈魂油蔥，每一口都能感受到濃郁且道地的客家風情。





與我一同漫步新竹吃美食、體會竹塹生活，希望在我的文字與鏡頭的轉動中，讓新竹的風於耳邊緩緩流動。 HI！我是京少，我是22萬人 新竹愛美食 與65萬人 新竹大小事 社團管理員；與我一同漫步新竹吃美食、體會竹塹生活，希望在我的文字與鏡頭的轉動中，讓新竹的風於耳邊緩緩流動。 [餐廳、活動邀約開箱、社群經營分享歡迎與我聯絡] 📍 三灣鵝肉

電話 : 037 833 919

時間 : 10:30–15:00(休假以 Google 公告為主)

地址 : 苗栗縣三灣鄉三灣村中正路28號電話 : 037 833 919時間 : 10:30–15:00(休假以 Google 公告為主)

巨無霸20公分鵝翅、特色手工小菜小菜區則是老饕尋寶的樂園，每盤60元的鵝油筍干脆口且帶有酸菜尾韻。特別的是長度逼近20公分的巨無霸鵝翅，每支只要40元，外層帶著甜甜醬香，極適合桌邊啃咬聊天。內臟盤則包含保有脆度的鵝胗、入口綿密極致軟嫩的鵝肝與扎實的鵝心，食材新鮮且毫無腥味。另外，以胡椒、蒜頭和米酒醃製且充滿豐富膠質的鵝腳，以及加入鄰家小農紅心芭樂醃製、酸甜解膩的梅子苦瓜，甚至是搭配大量韭菜花的涼拌鵝腸，每道看似簡單的料理都展現出店家的真功夫。