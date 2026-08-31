馬辣集團旗下的新品牌，號稱全台最高CP值的和牛鐵板燒，

從去年開幕之後就一直很受到矚目，Ruby終於來吃看看！



採全預約制，訂位時一人需支付500元訂金，餐廳的位置滿好找，

就在無老鍋旁的電梯，不口真的滿低調的，如果走太快很容易直接錯過，

旁邊的電梯搭到4樓就是餐廳。



用餐座位是一個大大的橢圓形吧台，一次會有兩位主廚同時料理餐點。

Ruby滿喜歡無菜單料理的座位，可一邊吃飯、一邊看著主廚料理

從食材下鍋、烹飪到最後擺盤，除視覺之外，

還多了香氣，真的是嗅覺跟味覺的雙重饗宴。

Ruby剛好坐在比較靠近主廚的位置，主廚會跟我們介紹每一道料理，

不會一直打擾用餐，互動的程度我覺得剛好。



套餐價格從1680元起，一套大約有14～16道料理，

另外也有1980元及2480元的套餐可以選擇，多了鮑魚和鱈場蟹的部分。

入座後工作人員會介紹當天食材，如有不吃的東西或忌口，也可以在這個時候先告知。



一開始會先送上迎賓的無酒精香檳，可無限續，對不喝酒的人來說滿友善的。



第一道是蒸蛋

裡面有鮭魚卵、干貝、鮑魚、海蝦及花蛤。

整體海味很豐富，鮮味滿滿的開胃菜。



法式干貝搭配松露、鵝肝及魚子醬。



干貝搭配上松露跟鵝肝，整體味道較濃郁，

喜歡重口味的人應該會很喜歡。



香煎鰈魚搭配櫛瓜、絲瓜

魚肉嫩口搭配蜂蜜芥末醬，整體吃起來不會太膩。



姬松茸菇菇湯



湯很多種菇類，有花菇、鮑魚菇、鴻喜菇及蟲草花。



喜歡菇類的朋友應該會很喜歡這一道，整碗滿滿的菇菇香氣。



100%龍蝦堡

可頌烤得酥酥的，裡面放入龍蝦肉搭配明太子醬，吃起來很有層次。



野生大龍蝦

用乾煎方式，用日本的ROKU琴酒焰燒，多了一點酒香。

旁邊則是用海味滿滿的海膽醬搭配，

及娃娃菜佐干貝醬。



吃到這會送上一小杯的水蜜桃冰沙解膩，可無限續。

前面的海鮮、醬料味道都較重，可稍微清一下味蕾，好繼續吃後面的主餐。



壽喜燒

日本鹿兒島A5和牛，搭配一顆生食級隋棠蛋，淋上關東風的壽喜燒醬料。



壽喜燒醬甜甜鹹鹹的，搭配A5和牛真的很適合。

和牛的厚薄度跟熟度剛剛好，入口很嫩，油脂香氣也很OK。



主餐旁邊提供不同的調味料，有馬爾頓海鹽、貢布胡椒、雲林香蒜、

新鮮山葵及自製鹽蔥，可以依照自己喜歡的方式搭配。



南非活鮑魚佐義大利黑松露醬

這一道是另外加價的料理為$1980，南非活鮑魚搭配義大利黑松露醬，很奢華的組合。



主餐的部分選擇滿多的，牛肉有日本鹿兒島A5和牛、美國帶骨牛小排、

紐西蘭厚切牛舌和澳洲特上橫膈膜；如果不吃牛，也有其他肉類可選擇

像是羊排、櫻桃鴨胸、日本鮭魚、松阪豬、脆皮雞腿



有一個小巧思滿可愛的～選什麼主餐，前面就會放上對應的動物公仔，

主廚看到公仔就可以知道你選的是哪一種類的主餐。

看到桌上每個人不同的小公仔，滿有趣的。



有些主餐在料理時，會使用軒尼詩白蘭地焰燒，吃起來會帶有淡淡的酒香。

主餐肉類熟度掌握得不錯，煎到稍微焦脆，裡面熟度跟嫩度剛好。



Ruby最在意的就是肉的熟度，如果太熟會很可惜，這次吃的幾道肉品都有維持剛有的嫩度。

日本鹿兒島A5和牛

澳洲特上橫膈膜

美國帶骨牛小排



東港烏魚子炒飯

用越光米配東港烏魚子做成炒飯。



烏魚子切成一塊一塊，能吃到烏魚子的口感。



而且主廚還會擔心大家吃不飽，炒飯上桌的時候會詢問要不要加量、加大。

這點對於食量比較大的人應該會很開心。



最後的湯品是龍蝦蝦膏味噌湯，裡面有日本滑菇跟豆腐。

使用了三種味噌，分別是信州味噌、白味噌及赤味噌。



喝起來可以很明顯感受到龍蝦的鮮味跟海味，可能因為用了三種味噌，

整體味道比較偏鹹。



甜點則是昭和布丁＋手沖日式抹茶



布丁的甜可中和抹茶的苦，抹茶又可以稍微平衡布丁的甜度。

可惜的是，甜點目前只有單一選擇，同行友人不敢吃抹茶，甜點就沒辦法品嘗。



1680元的價格，可吃到海鮮、龍蝦、和牛等食材，用餐過程還可看料理過程、聞香氣、跟主廚互動的體驗。以這個價位來說，整體CP值還算OK。



當然還是有一些小缺點，像是菇類湯品的菇味比較重、味噌湯對偏鹹了一點，

甜點的選擇也比較少。你本身喜歡和牛、海鮮，還是滿值嘗試看看！

每一道份量看似不多，但實際一路吃下來，真的會有滿滿的飽足感。





【店家資訊】

👉初海和牛鐵板燒

🍽 FB官方粉絲團請點此/ 線上訂位請點此

🏠臺北市大安區永康街1號4樓

🚈捷運東門站5號出口

☎️02 2358 7180

⏰11:30~15:30；17:30~21:30





Ruby推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐





此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌





Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。









💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】

💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok

看更多美食旅遊食記



如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。