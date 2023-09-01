終於熬過夏季酷暑，來到秋高氣爽的秋季，原本低迷的食慾也在此時甦醒過來，現在還不趕緊跟著我們，體驗一場秋之味覺盛典吧！滙豐銀行專為卡友嚴選10大人氣美味餐廳優惠，從米其林一星港式美味、日本人氣天丼、超奢華烏魚子創意料理到東京第一名海鮮丼，邀請你帶著吃貨的熱忱，感受豐富美食優惠的連擊饗宴吧！





東京第一職人天丼

金子半之助

想吃日本第一職人天丼，你無須飛日本在台灣就吃得到了！連續九屆榮獲日本全國丼金賞獎， 100%原汁原味將日本道地的江戶時代古早味引進台灣，傳承百年的秘傳醬汁，以日本進口天粉呈現金黃的華麗天丼，透過日本胡麻油炸製，香氣繚繞，馥韻生香。





不僅嚴選食材用料外，更透過職人料理手藝於黃金時間內酥炸完成的海鮮天婦羅，呈現「酥中帶鬆」的口感，搭配金子特殊祕傳醬汁的天婦羅，酥而不膩，入口即化。







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海鮮吃貨千萬別錯過！

日本橋海鮮丼辻半

秋天想吃海鮮嗎？那就把東京第一的日本橋海鮮丼辻半，作為食慾之秋的美味首選吧！





提供多層次海鮮丼套餐吃法：鮮美時令生魚片作為前菜，並將八 ～十種頂級高品質海鮮，以味覺與視覺呈現的黃金比例特製成海鮮珠寶盒；再注入每日現熬的日本真鯛高湯，展現京都名菜「鯛茶漬け(鯛茶泡飯)」特色吃法，呈現獨特的二次美味；最後再以專為台灣研製的「宇治抹茶布丁佐金時」做為華麗收尾，體驗如高級料亭般的完美套餐饗宴。







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高雄超人氣日本料理店

義郎創作壽司

成立於2005年，秉持「有所堅持、誠實面對」的初衷，以「精緻走向、物超所值」為經營理念，致力於提供親切友善的用餐體驗，讓人感受到握壽司創意料理的初衷。







來到義郎創作壽司，不只提供你單純品嚐美味，而是打造一場味、視、嗅的日本料理感官體驗，並堅持使用最新鮮的食材，並建立產地透明，以確保每一道美食的最佳品質。







義郎創作壽司-美術店請點我！

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野生烏魚子時尚料理

鯉魚 The Carp

地址：台北市大同區迪化街一段169號

想品嚐創意與時尚兼具的經典台菜料理嗎？2018年鯉魚 The Carp誕生於迪化街，原身為80年歷史的南北貨老店，並由三代傳承轉型而來。





店主將家族傳承的南北乾貨入菜，百年好味造就新世代料理；並以家族招牌的野生烏魚子為主題，研發烏金餅、烏魚子堅果起司、花瓣烏魚子薯泥夾心…等創意新菜。讓烏魚子、花膠、鮑魚罐頭…等經典台菜食材，從過年才吃得到的宴客老菜，轉身具時尚感的當代樣貌。





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米其林一星港式點心

添好運

想吃平價又美味的港式料理，著名的香港點心店—添好運會是不錯選擇，連續12年獲國際飲食權威米其林一星肯定！以「即叫即蒸」的烹飪堅持，提供食客新鮮、現做、美味的飲食饗宴；創辦人麥桂培師傅希望顧客支付路邊攤價格，卻享有五星級飯店的手藝，最受歡迎的必點招牌為每17秒售出一顆「酥皮焗叉燒包」，充分展現港式點心新鮮現做的特色與主廚們深厚的烹飪功力。





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體驗台南必吃美味

度小月擔仔麵

簡單卻不簡單的擔仔麵，是台南必吃的美味。起源自1895年先祖原以補魚為生，清明至中秋常有颱風來襲漁獲不佳，俗稱小月。當時為度過小月，便挑著擔仔沿街賣麵，並懸掛「度小月」的燈籠於麵攤前，自此「度小月」就和「擔仔麵」開始劃上等號，亦成為了台南著名小吃之一。如今更是許多遊客造訪台南必吃美食之一。店內常有許多國外旅客前來，一邊品嚐擔仔麵，一邊感受度小月百年歷史。



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道地印度料理饗宴

馬友友印度廚房

想在秋季吃點不一樣的嗎？那就來點異國美味料理吧！馬友友印度廚房，提供道地的印度菜餚，精選印度多個地區餐點，包含有名的瑪沙拉咖哩、坦都烤餅、坦都炭烤...等。





目前全臺有十二家門市，而各店內部皆有不同的設計風格，和印度風味菜，讓您不用飛出國，就能感受不同的異國美味料理。在這裡每天都有許多本地人、印度人或是外國旅客會來我們這裡享用南、北印料理，歡迎蒞臨感受道地印度美食的美好。





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與星空來場燭光晚餐

典藏33觀景餐廳

地址：新北市板橋區中山路一段161號33樓

來點浪漫的秋食饗宴吧！隱身在新北市政府33樓的景觀餐廳，店內有視野極為開闊的環形觀景窗，開放式的吧台空間與多幅藝術作品，以及主廚所帶來的特製餐點以及酒款，讓來品嚐美食的饕客們在享受美食與佳釀的同時，將「生活即藝術、藝術即生活」帶領大家進入更加深層的體驗。







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典藏駁二餐廳

地址：高雄市鹽埕區大義街2號C6-11倉庫

延續典藏餐飲所標榜之「結合美食與藝術的饗宴」，典藏駁二不只是一間餐廳，而是一間充滿藝術與佳餚的美好空間。





走進空間中你可以感受到被藝術包圍的美好氛圍，裡頭展示的都是典藏雜誌社長的收藏品，從畫作、裝置藝術、到紙雕等，藉由不同元素拼湊在一起，並融合餐食饗宴的形式，打造獨一無二的美好饗食體驗。





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體驗水牛城美式辣雞翅

Hooters美式餐廳

如果你是啤酒控又熱愛美式辣雞翅，那麼Hooters美式餐廳絕對能夠滿足你的需求。店內裝潢以邁阿密海灘為主題，與全球同步熱賣多達十多種口味的水牛城辣雞翅、牛排、碳烤豬肋排、海鮮、漢堡、義大利麵等美食，並提供超過150種飲品可選擇，絕對能滿足您對美式餐廳的期待。Hooters Girl除了貼心的桌邊服務之外，餐期還會有青春熱舞、呼拉圈表演及遊戲帶動。就是要讓人走進店內能夠輕鬆用餐！



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