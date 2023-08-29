「《集客原夢Mahakelong a misamiyamiyat》-原客市集」─2023世界客家博覽會最不容錯過的美食與歡樂聚落！逛攤位就像玩大富翁遊戲，消費收集「店家地契」3張，即可兌換推廣品及擲「機會」、「命運」骰子參加抽獎！





「2023世界客家博覽會」(2023 HAKKA EXPO )在桃園，自8月11日起為期2個月的客家文化主題盛會，透過主、副展館、舞台匯演、地景與裝置藝術及文創美食市集等活動，向遊客分享客家文化的深度與優美，從白天到夜晚都有不同的樂趣和體驗。





在各個活動場館中，預定於2024年開幕啟用的「國際原住民族文化創意產業園區」為此次世界客家博覽會的多元文化展區，以「《集客原夢Mahakelong a misamiyamiyat》-原客市集」和「《我族榮耀》-原客特展」，來呼應客家博覽會的族群多元及共榮的主題。





在台灣，或是在桃園，我們都可以看到許多原民部落與客家聚落鄰近又共融的風貌；「原客市集」則藉由不同主題的市集及精品攤位陳列設計和舞台活動演出，讓遊客在看表演、吃美食、手作DIY、趣味闖關的活動中，認識也能體驗原住民族與客家族群豐富多樣的文化內涵。







「大富翁任務闖關」9宮格連線就有獎勵

大富翁任務闖關是「原客市集」有趣又好康的活動。先到服務台拿9宮格闖關集點卡，就能依照卡片上的任務去完成，像是拍照打卡上傳社群、DIY或桌遊體驗、族服租借或品嘗美食，就能蓋章。





只要完成1條連線以上，就可以兌換贈品和抽獎券，3條連線或以上，就可獲得特色冰壩杯和3張抽獎券。抽獎活動每週舉行，連續10週，好禮大獎獎不停



「市集大富翁」消費滿200元拿地契和抽獎券

就算是只逛市集吃美食、買文創小物，也能獲得獎品和抽獎券！在市集攤位消費單次滿200元，就能拿到大富翁地契和抽獎券各1張，然後到服務台兌換贈品及擲機會/命運骰子一次。骰到「機會」，獲得抽獎券5倍送；骰到「命運」，能兌換贈品1份；如果是「集、客、原、夢」任一字，可兌換原客美食1份。

如果於活動期間累積及持有15張地契還能兌換加碼抽抽獎券1張，就有機會抽中Dyson家電。



小小勇士任務闖關送神秘小禮物

「原客市集」也特別為小朋友準備可愛有趣的小遊戲，像是丟客家沙包機智問答，竹筷子槍射擊的小小勇士，或是記憶翻翻樂的金頭腦勇士，只要完成任務，就能拿到神秘小禮物-16族圖騰餅乾乙份，讓小朋友在遊戲中體驗及認識文化知識。





「原客市集」精彩表演週週登場

逛市集不只吃吃買買，除了闖關活動，每週末還有精彩的舞台表演和街頭藝人輪番表演。像是小丑魔術師、造型氣球、原民樂舞、原客好聲音歌手演出、魔幻泡泡和火舞特技等，展演活動多安排在週末的下午開始登場，有興趣的人可以關注粉專的公告。前去體驗當天有精彩的原民藝術表演，緊湊互動的演出，帶領觀眾一齊同歡。







因為目前正值盛暑，「原客市集」也可貼心地規劃室內用餐區，可以吹吹冷氣歇歇腳，舒服地品嘗攤位美食，小舞台區也不定時安排街頭藝人的演出。



意象鮮明又優雅的原客裝置藝術

其實，一來到「原客市集」就被入口的裝置藝術所吸引。作品名稱為「原客山岳」，以山岳的意象來展現原住民族與客家族群的堅毅精神。覆蓋的織布代表了原住民族的工藝，而立體編織的蝴蝶和牡丹則是客家花布常用的元素。





充滿客家印象的「屋下原錦」是客庄傳統的馬背屋型，再加上原住民族代表性的圖騰元素及客家花窗印象，也展現出原客文化的融合。





沿著市集周邊，共有5組的藝術創作，一整排花圃裡的「當我們在一起‧花之物語」靈感來自原住民族節慶的花環；「守護之眼」象徵祖靈的守護；「原客共榮」以原、客常見的地瓜，象徵原住民族的隨遇而安、客家的硬頸精神，交織的藤蔓，則代表落地生根與交融。







這些優美的裝置藝術，在白天和黑夜各有不同的風貌。



原客特展「我族榮耀」

「我族榮耀」原客特展位於國際原住民族文化創意產業園區的展館中，以原客族群的融合與自我認同，展現共存共融的未來。大型的展品都安排了專人解說，可以更清楚地、或更深度地體驗原、客的文化的基本精髓及手作職人背後故事的感動，現代化的展品，透過五感體驗，更能觸動參觀者的心靈。





桃園市政府原住民族行政局產業發展科劉慕萱專員特別向我們介紹了這次特展的意義，藉由世界客家博覽會，透過特展的方式，來闡述台灣、甚至是桃竹苗地區，從山區到河海，族群的分布、遷徙與融合，彼此的文化與傳統，歷經歲月而傳承或沒落，藉由文化的省思，重新反省族群的自我認同。





這片產業園區，預定在2024年開幕啟用。因應這次的世客博，特別開放民眾搶先體驗。這次的特展，特別邀請了原、客籍的藝術家、學者，共同討論而策展。「原客市集」是希望透過文創、美食，帶領民眾從日常生活、從趣味遊戲體驗中，自然而然地認識族群的文化與內涵，增加彼此的理解而共榮。另一方面，也透過這次的活動，能讓民眾率先體驗這座原住民族的文創園區。





「原客市集」每週都有不同的主題、不同的活動。建議來參與世界客家博覽會的民眾，可以搭乘捷運或從主展館搭乘接駁車，來「原客市集」看展、看表演、吃美食、還有各種DIY和體驗活動。而且，消費還可兌獎和抽獎，絕對是10月15日前來桃園旅遊休閒的優先地點。







DATA

活動地點：國際原住民族文化創意產業園區側邊廊道(桃園市大園區大豐四街)

活動粉專：https://www.facebook.com/taoyun.brightideas

原客市集時間：8/11-10/15，週一至四11:00-19:00，週五六日11:00-21:00



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