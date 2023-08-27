對於台北時尚名媛來了，下午茶不只是聊天、品茶、享受人生，而是在與友人下午茶的同時，了解、發現更多美食的趨勢，還是今天誰家又有什麼小八卦。晶華懂、文華東方也懂，分別攜手人氣品牌打造出讓時尚名媛無拒絕的下午茶。



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其中，台北文華東方酒店首度攜手頂級保養品牌伊麗莎白雅頓 (Elizabeth Arden) 跨界合作，於8月24日至10月1日在備受名媛貴婦喜愛的「青隅」推出期間限定「夏日橙燦」聯名下午茶，以伊麗莎白雅頓頂級醫美「PREVAGE™ 艾地苯」系列為靈感，精心打造多款璀璨迷人的午茶美點，呈現以橙黃色夏日為主題的午後光景。





同時，這一次聯名下午茶是由台北文華東方酒店行政西點主廚趙崇曦 (Kevin Chiu)匠心獨具地打造，巧妙地以伊麗莎白雅頓標誌性的PREVAGE™艾地苯系列保養品為靈感，精彩演繹為一系列充滿夏日色彩的繽紛誘人美點，包含芒果優格奶霜泡芙、反轉血橙塔、白桃茉莉花茶蛋糕、抹茶金桔草莓杏仁蛋糕與巧克力慕斯接骨木莓果蛋糕等。多款甜點外型小巧精美，各個滋味豐富蘊含細膩層次，由內而外打造繽紛可口、令人無法抗拒的優雅甜品。





此外，台北晶華酒店持續擴展多元性的美食跨界合作，攜手日系豪華品牌Lexus宴饗甜品愛好者，由法籍甜點行政主廚—羅倫 (Laurent Delcourt)，將法式精緻且細膩的甜點技法、結合奢華經典的日本食材，即日起至9月19日於二樓上庭酒廊推出「Regent x Lexus聯名午茶組」。



同時呼應Lexus匠心獨具的職人精神，「Regent x Lexus聯名午茶組」五甜三鹹的組合中，時尚名媛不只是可以品嚐到柚子榛果可頌、白味噌焦糖爆米花香緹、櫻花香檳草莓杯、巧克力蛋糕佐山葵、抹茶百香果夏洛特等五款甜品，還有燻鮭魚鵪鶉蛋、迷你龍蝦布里歐、和牛沙拉三款鹹點，包含兩杯咖啡或茶飲品。











台北文華東方酒店攜手伊麗莎白雅頓 (Elizabeth Arden) 下午茶

活動期間：8月24日至10月1日

活動內容：限定「夏日橙燦」聯名下午茶(每套1,580元+10%)、伊麗莎白雅頓美肌療程體驗券乙張、艾地苯高效橙燦精華2.0 5ml乙入，以及時空彈力3D FIT緊容日霜 SPF15 PA++5ml乙入等限量品牌贈禮。

地址：台北文華東方酒店 一樓大廳，台北市敦化北路158號

電話：02-2715-6888





晶華攜手LEXUS 日法混血聯名午茶組

活動期間：即日起至9月19日

活動內容：柚子榛果可頌、白味噌焦糖爆米花香緹、櫻花香檳草莓杯、巧克力蛋糕佐山葵、抹茶百香果夏洛特等五款甜品，燻鮭魚鵪鶉蛋、迷你龍蝦布里歐、和牛沙拉三款鹹點，包含兩杯咖啡或茶飲品，每套售價1,680元。

地址：台北市中山北路二段39巷3號

電話：02-2523-8000