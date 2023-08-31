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NewBorn The 1st第一彈！忍SHINOBU日本單一麥芽威士忌NewBorn The 1st第一彈，DON DON DONKI南港店開幕首賣上市。

2023-08-31 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：忍SHINOBU 人氣：2,109
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編輯 李維唐

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因為與第一神拳聯名，而在台灣打響知名度的「忍SHINOBU」日本單一麥芽威士忌，這一次為了慶祝DON DON DONKI南港店開幕，特別為台灣的粉絲們推出了「NewBorn The 1st第一彈」，同時也是忍蒸餾所首支單一麥芽威士忌之作，台灣首發限定DON DON DONKI南港店。

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忍蒸餾所調酒師 宇佐美 健（Ken Usami ） 先生以30 多年積累的精釀啤酒釀造技術和對威士忌的熱情，運用新潟與生俱來的純淨天然水資源釀造。 以至少6天以上的耐心發酵，通過小型精釀蒸餾器蒸餾，再以日本水楢桶和波本桶雙桶熟成，並手工調配勾兌。


嚴格管控糖化及發酵過程中雜菌繁衍，麥汁口感極度純淨，不帶有任何酸味和雜味，再由小型蒸餾器蒸餾出新酒，酒體的醇厚度的香氣得到進一步的昇華。新酒分別熟成在首次填充波本桶和小型水楢桶，以最佳平衡、手工調配。


而本次「忍SHINOBU」日本單一麥芽威士忌NewBorn The 1st第一彈，兼納雙桶風味，非冷凝過濾，無添加焦糖色，以50％酒精濃度，裝瓶，完美感受青蘋果、柑橘、蜂蜜的新鮮香氣和精緻的花香。酒體飽滿，具有獨特溫和的麥芽味和淡雅的木質風味及香草香氣。


此外，這一次在酒款設計上，以兼容新舊文化衝擊的日本武士圖騰，將代表著螢光綠年輕次文化塗鴉感躍上瓶身，帶出動感的武士刀揮舞。一摸青綠，也意味著冉冉升起的新型酒廠，對未來的蓬勃的熱情和無限的發展，也要讓粉絲們有全新不同的感受。

 

 


忍SHINOBU 日本單一麥芽威士忌NewBorn The 1st第一彈

橡木桶：水楢桶、波本桶 雙桶勾兌
熟成年份：1年以上
酒精度 50%
容量700ml
建議售價 2190元

品飲筆記：
香氣: 青蘋果、柑橘、蜂蜜的新鮮香氣和精緻的花香。
口感: 清澈、酒體飽滿，具有獨特的純凈度、溫和的麥芽味和淡雅的木質香氣。
尾韻: 細緻木質風味，尾韻帶有的水楢木和來自波本桶的香草風味。

 

 

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#威士忌
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威士忌 日本忍SHINOBU 忍SHINOBU
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