新莊人超不想公開！人氣最高「29間新莊美食」激戰出爐，排再久都甘願「新莊最強拉麵」、澎湃超浮誇「生魚片海鮮丼」，日式料理、知名火鍋全上榜。

來新莊就是要瘋狂吃各類美食!新莊可說是新北市名列前茅的美食一級戰場,從傳統美食、日式料理、義大利麵再到網美咖啡廳,都能在這裡找到不負眾望的美味名店,特別是號稱新莊最強拉麵的「熊越岳」、超浮誇又澎湃的丼飯料理「終於·衷魚」、被喻為全新莊最美的咖啡廳「D'or Cafe兜咖啡」,都是新莊在地人超不想公開的神級美食名單,下次有機會經過新莊一帶時,不妨把這些超美味的美食全都一網打盡,才能算是合格老饕喔。



新莊地區放眼望去什麼料裡都有,堪稱新莊最強拉麵、拉麵控這輩子一定要吃到的「熊越岳」,不僅可以免費加飯加麵,整碗鋪滿滿的叉燒讓人看了大呼過癮,許多人為了吃一碗也甘願等上1個多小時;被喻為新莊最美的咖啡廳「D'or Cafe兜咖啡」室內裝潢充滿巧思,充滿了各種植栽,甜點簡餐的口味也毫不馬虎;評價超高的「終於·衷魚」則主打各種生魚片及熟食丼飯,還會根據季節推出限定海鮮料理,吸引許多老饕特地從外地前來嚐鮮。





現在就跟著美食窩客一起來看看前14名「新莊人氣美食」介紹:

新莊人氣美食:第14名 義倆義式廚房

部落客 小可愛阿貴 造訪 義倆義式廚房 說:

手工製作的奶油白醬,散發濃郁風味,柔滑而不油膩。店家自製熟成火腿則帶有獨特的鹹香,口感略帶嚼勁,搭配上Q彈的尖麵,非常好吃呢!<全文介紹>



#義倆義式廚房

地址:新北市新莊區復興路一段37號

電話:02-2996-2988





新莊人氣美食:第13名 松村壽司日本料理

#松村壽司日本料理

地址:新北市新莊區民安西路236巷5號

電話:02-2201-6889



新莊人氣美食:第12名 Day Day!日日芋圓

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 Day Day!日日芋圓 說:

布丁麵茶冰除了放有手炒麵茶、統一布丁外,還加了不少的焦香爆穀(米香),以及白色與粉紅色的純米小湯圓,讓老派的童年小食,在這碗有了些華麗的變身!<全文介紹>



#Day Day!日日芋圓

地址:新北市新莊區四維路171巷5號

電話:0906-267-729



新莊人氣美食:第11名 D'or Cafe兜咖啡

部落客 瑪姫幸福過日子 造訪 D'or Cafe兜咖啡 說:

兜咖啡D'or caf'e真的是新莊最美的森林系網美咖啡館了,整個拍起來超像在國外的,不過這裡不是只有好拍,整個好療癒,甜點簡餐也都好好吃喔!<全文介紹>



#D'or Cafe兜咖啡

地址:新北市新莊區五工路66號1樓

電話:02-8522-0799





新莊人氣美食:第10名 May i Coffee you ? 美艾咖啡友

部落客 Ling's 美食x幸福遊 造訪 May i Coffee you ? 美艾咖啡友 說:

店裡頭相當明亮,相當適合女孩們在這邊拍拍美照,白色系的工作檯相當簡潔也可以選擇在這邊用餐,工作檯裏頭看著闆娘忙進忙出,優雅的沖泡每一杯咖啡,製作每一份甜點。<全文介紹>



#May i Coffee you ? 美艾咖啡友

地址:新北市新莊區銘德街31號

電話:02-2276-2270





新莊人氣美食:第9名 輔大 磯壽司 (青壽司)

#輔大 磯壽司 (青壽司)

地址:新北市新莊區中正路498號

電話:02-2908-2808



新莊人氣美食:第8名 金色三麥 新莊晶冠店

部落客 Ruby說美食 享受旅行造訪 金色三麥 新莊晶冠店 說:

鱒鮭魚卵搭配了鮭魚肉、海苔香鬆、果仁,因為鮭魚卵不能預熱,在點餐的時候店員先來告訴我們這道菜,飯是冷的,不過吃起來口味還算不錯,滿滿的鮭魚鮮味都在這個拌飯裡。<全文介紹>



#金色三麥 新莊晶冠店

地址:新北市新莊區五工路66號

電話:02-8522-8989





新莊人氣美食:第7名 終於·衷魚

部落客 小可愛阿貴 造訪 終於·衷魚 說:

「終於衷魚」菜單提供丼飯、生魚片、炸物、茶碗蒸和各式飲品,浮誇又好吃的擺盤呈現是網路和IG打卡常出現的新莊美食。<全文介紹>



#終於·衷魚

地址:新北市新莊區建興街91號

電話:02-2998-6865





新莊人氣美食:第6名 來福咖啡

部落客花見團子玩耍趣 造訪 來福咖啡 說:

走進店內可聞到濃濃的咖啡香氣撲鼻而來,「來福咖啡」提供wifi、充電插座,設置2人、4人、6人的木質座椅,還有單人的吧台座位以及多人的沙發空間,用餐時間彈性限時2小時。<全文介紹>



#來福咖啡

地址:新北市新莊區建安街40巷22號

電話:02-2203-2080





新莊人氣美食:第5名 樂崎火鍋

部落客 艾莉絲愛旅行造訪 樂崎火鍋 說:

樂崎火鍋食材新鮮、鍋底選擇多、肉盤和鮮蝦都有一定水準,內用還有飲料、甜點吃到飽,真的很超值,分享給愛吃火鍋的朋友哦。<全文介紹>



#樂崎火鍋 新莊中平店

地址:新北市新莊區中平路49號

電話:02-2279-9088





新莊人氣美食:第4名 亭仔腳古早味-幸福路上

部落客 省錢王Jet吃喝玩樂趣 造訪 亭仔腳古早味-幸福路上 說:

銅板價格就能吃到現煮的甜湯,原料都是店家自製的美味,使用屏東萬丹紅豆、新竹關西仙草、手工搓揉麻糬等,甜度相當適中,從仙草到紫米桂圓湯都很好喝...<全文介紹>



#亭仔腳古早味-幸福路上

地址:新北市新莊區福壽街64號

電話:0980-966-003





新莊人氣美食:第3名 艸堂咖啡

部落客 Food-fun-taiwan 造訪 艸堂咖啡 說:

氣氛很舒服充滿花草,除了飲料也有小食甜點可以選擇,不過這天只有喝飲料,整體很喜歡!<全文介紹>



#艸堂咖啡

地址:新北市新莊區中港路309巷3號

電話:02-2996-0603





新莊人氣美食:第2名 咪兔Mi Two精緻早午餐

部落客 Betty就醬紫啦 造訪 咪兔Mi Two精緻早午餐 說:

這是咪兔的超人氣商品,幾乎每次來都會叫上一份,法式吐司是搭配蜂蜜,但是這次單點鮮奶油口味也挺不錯的,芝心蛋絕對是溶於你口中化開的滑順,生菜沙拉千島醬美味美味~<全文介紹>



#咪兔Mi Two精緻早午餐

地址:新北市新莊區福營路310號

電話:0906-289-299





新莊人氣美食:第1名 熊越岳

部落客 Food-fun-taiwan 造訪 熊越岳 說:

擺滿叉燒實在太吸引人,我比較喜歡大霸限定的湯頭濃郁很多。叉燒很嫩香氣十足,還可以加飯加麵直到吃飽飽,最狂的是加飯加麵還會給一點叉燒會不會太佛心。<全文介紹>



#熊越岳

地址:新北市新莊區幸福路736號一層號地下

電話:無





WalkerLand攜手Tagnology影響力行銷平台針對2023年8月份「新莊人氣美食」排行榜:

1、熊越岳

2、咪兔Mi Two精緻早午餐

3、艸堂珈琲

4、亭仔腳古早味-幸福棧

5、樂崎火鍋-新莊店

6、來福咖啡 laifu coffee

7、終於·衷魚

8、金色三麥 新莊晶冠店

9、輔大 磯壽司 (青壽司)

10、May i Coffee you ? 美艾咖啡友

11、D'or Cafe兜咖啡

12、Day Day!日日芋圓

13、松村壽司日本料理

14、義倆義式廚房

15、鬥牛士義式廚房新莊店

16、鏊屋 串燒/壽司/酒場-新莊店

17、柒串燒屋-輔大店

18、Action!早倉

19、瓦城泰國料理 - 新莊店

20、涓豆腐 新莊佳瑪店

21、詹記麻辣火鍋-新莊總店

22、八雲町和牛海鮮鍋物

23、典華雅聚 新莊店

24、旺角飲茶

25、倆口The Couple

26、爭鮮迴轉壽司-中平店

27、千葉火鍋(中原尊爵館)

28、韓味軒韓國料理

29、觀醬手 · 寿司