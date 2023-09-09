新莊人超不想公開！人氣最高「29間新莊美食」激戰出爐，排再久都甘願「新莊最強拉麵」、澎湃超浮誇「生魚片海鮮丼」，日式料理、知名火鍋全上榜。

來新莊就是要瘋狂吃各類美食！新莊可說是新北市名列前茅的美食一級戰場，從傳統美食、日式料理、義大利麵再到網美咖啡廳，都能在這裡找到不負眾望的美味名店，特別是號稱新莊最強拉麵的「熊越岳」、超浮誇又澎湃的丼飯料理「終於·衷魚」、被喻為全新莊最美的咖啡廳「D'or Cafe兜咖啡」，都是新莊在地人超不想公開的神級美食名單，下次有機會經過新莊一帶時，不妨把這些超美味的美食全都一網打盡，才能算是合格老饕喔。



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新莊地區放眼望去什麼料裡都有，堪稱新莊最強拉麵、拉麵控這輩子一定要吃到的「熊越岳」，不僅可以免費加飯加麵，整碗鋪滿滿的叉燒讓人看了大呼過癮，許多人為了吃一碗也甘願等上1個多小時；被喻為新莊最美的咖啡廳「D'or Cafe兜咖啡」室內裝潢充滿巧思，充滿了各種植栽，甜點簡餐的口味也毫不馬虎；評價超高的「終於·衷魚」則主打各種生魚片及熟食丼飯，還會根據季節推出限定海鮮料理，吸引許多老饕特地從外地前來嚐鮮。





現在就跟著美食窩客一起來看看前14名「新莊人氣美食」介紹：

新莊人氣美食：第14名 義倆義式廚房

部落客 小可愛阿貴 造訪 義倆義式廚房 說：

手工製作的奶油白醬，散發濃郁風味，柔滑而不油膩。店家自製熟成火腿則帶有獨特的鹹香，口感略帶嚼勁，搭配上Q彈的尖麵，非常好吃呢！<全文介紹>



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#義倆義式廚房

地址：新北市新莊區復興路一段37號

電話：02-2996-2988





新莊人氣美食：第13名 松村壽司日本料理

#松村壽司日本料理

地址：新北市新莊區民安西路236巷5號

電話：02-2201-6889



新莊人氣美食：第12名 Day Day！日日芋圓

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 Day Day！日日芋圓 說：

布丁麵茶冰除了放有手炒麵茶、統一布丁外，還加了不少的焦香爆穀(米香)，以及白色與粉紅色的純米小湯圓，讓老派的童年小食，在這碗有了些華麗的變身！<全文介紹>



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#Day Day！日日芋圓

地址：新北市新莊區四維路171巷5號

電話：0906-267-729



新莊人氣美食：第11名 D'or Cafe兜咖啡

部落客 瑪姫幸福過日子 造訪 D'or Cafe兜咖啡 說：

兜咖啡D'or caf'e真的是新莊最美的森林系網美咖啡館了，整個拍起來超像在國外的，不過這裡不是只有好拍，整個好療癒，甜點簡餐也都好好吃喔！<全文介紹>



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#D'or Cafe兜咖啡

地址：新北市新莊區五工路66號1樓

電話：02-8522-0799





新莊人氣美食：第10名 May i Coffee you ? 美艾咖啡友

部落客 Ling's 美食x幸福遊 造訪 May i Coffee you ? 美艾咖啡友 說：

店裡頭相當明亮，相當適合女孩們在這邊拍拍美照，白色系的工作檯相當簡潔也可以選擇在這邊用餐，工作檯裏頭看著闆娘忙進忙出，優雅的沖泡每一杯咖啡，製作每一份甜點。<全文介紹>



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#May i Coffee you ? 美艾咖啡友

地址：新北市新莊區銘德街31號

電話：02-2276-2270





新莊人氣美食：第9名 輔大 磯壽司 （青壽司）

#輔大 磯壽司 （青壽司）

地址：新北市新莊區中正路498號

電話：02-2908-2808



新莊人氣美食：第8名 金色三麥 新莊晶冠店

部落客 Ruby說美食 享受旅行造訪 金色三麥 新莊晶冠店 說：

鱒鮭魚卵搭配了鮭魚肉、海苔香鬆、果仁，因為鮭魚卵不能預熱，在點餐的時候店員先來告訴我們這道菜，飯是冷的，不過吃起來口味還算不錯，滿滿的鮭魚鮮味都在這個拌飯裡。<全文介紹>



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#金色三麥 新莊晶冠店

地址：新北市新莊區五工路66號

電話：02-8522-8989





新莊人氣美食：第7名 終於·衷魚

部落客 小可愛阿貴 造訪 終於·衷魚 說：

「終於衷魚」菜單提供丼飯、生魚片、炸物、茶碗蒸和各式飲品，浮誇又好吃的擺盤呈現是網路和IG打卡常出現的新莊美食。<全文介紹>



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#終於·衷魚

地址：新北市新莊區建興街91號

電話：02-2998-6865





新莊人氣美食：第6名 來福咖啡

部落客花見團子玩耍趣 造訪 來福咖啡 說：

走進店內可聞到濃濃的咖啡香氣撲鼻而來，「來福咖啡」提供wifi、充電插座，設置2人、4人、6人的木質座椅，還有單人的吧台座位以及多人的沙發空間，用餐時間彈性限時2小時。<全文介紹>



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#來福咖啡

地址：新北市新莊區建安街40巷22號

電話：02-2203-2080





新莊人氣美食：第5名 樂崎火鍋

部落客 艾莉絲愛旅行造訪 樂崎火鍋 說：

樂崎火鍋食材新鮮、鍋底選擇多、肉盤和鮮蝦都有一定水準，內用還有飲料、甜點吃到飽，真的很超值，分享給愛吃火鍋的朋友哦。<全文介紹>



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#樂崎火鍋 新莊中平店

地址：新北市新莊區中平路49號

電話：02-2279-9088





新莊人氣美食：第4名 亭仔腳古早味-幸福路上

部落客 省錢王Jet吃喝玩樂趣 造訪 亭仔腳古早味-幸福路上 說：

銅板價格就能吃到現煮的甜湯，原料都是店家自製的美味，使用屏東萬丹紅豆、新竹關西仙草、手工搓揉麻糬等，甜度相當適中，從仙草到紫米桂圓湯都很好喝...<全文介紹>



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#亭仔腳古早味-幸福路上

地址：新北市新莊區福壽街64號

電話：0980-966-003





新莊人氣美食：第3名 艸堂咖啡

部落客 Food-fun-taiwan 造訪 艸堂咖啡 說：

氣氛很舒服充滿花草，除了飲料也有小食甜點可以選擇，不過這天只有喝飲料，整體很喜歡！<全文介紹>



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#艸堂咖啡

地址：新北市新莊區中港路309巷3號

電話：02-2996-0603





新莊人氣美食：第2名 咪兔Mi Two精緻早午餐

部落客 Betty就醬紫啦 造訪 咪兔Mi Two精緻早午餐 說：

這是咪兔的超人氣商品，幾乎每次來都會叫上一份，法式吐司是搭配蜂蜜，但是這次單點鮮奶油口味也挺不錯的，芝心蛋絕對是溶於你口中化開的滑順，生菜沙拉千島醬美味美味～<全文介紹>



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#咪兔Mi Two精緻早午餐

地址：新北市新莊區福營路310號

電話：0906-289-299





新莊人氣美食：第1名 熊越岳

部落客 Food-fun-taiwan 造訪 熊越岳 說：

擺滿叉燒實在太吸引人，我比較喜歡大霸限定的湯頭濃郁很多。叉燒很嫩香氣十足，還可以加飯加麵直到吃飽飽，最狂的是加飯加麵還會給一點叉燒會不會太佛心。<全文介紹>



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#熊越岳

地址：新北市新莊區幸福路736號一層號地下

電話：無





WalkerLand攜手Tagnology影響力行銷平台針對2023年8月份「新莊人氣美食」排行榜：

1、熊越岳

2、咪兔Mi Two精緻早午餐

3、艸堂珈琲

4、亭仔腳古早味-幸福棧

5、樂崎火鍋-新莊店

6、來福咖啡 laifu coffee

7、終於·衷魚

8、金色三麥 新莊晶冠店

9、輔大 磯壽司 （青壽司）

10、May i Coffee you ? 美艾咖啡友

11、D'or Cafe兜咖啡

12、Day Day！日日芋圓

13、松村壽司日本料理

14、義倆義式廚房

15、鬥牛士義式廚房新莊店

16、鏊屋 串燒/壽司/酒場-新莊店

17、柒串燒屋-輔大店

18、Action！早倉

19、瓦城泰國料理 - 新莊店

20、涓豆腐 新莊佳瑪店

21、詹記麻辣火鍋-新莊總店

22、八雲町和牛海鮮鍋物

23、典華雅聚 新莊店

24、旺角飲茶

25、倆口The Couple

26、爭鮮迴轉壽司-中平店

27、千葉火鍋（中原尊爵館）

28、韓味軒韓國料理

29、觀醬手 · 寿司