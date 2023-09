睽違5年再度來台飆嗓！日本搖滾天團「ONE OK ROCK」必聽11首神曲，主唱Taka當年脫離傑尼斯，帶領樂團闖出一片天。

在日本搖滾音樂圈早已擁有不可撼動地位的樂團「ONE OK ROCK」,在台灣、歐美等多個地區也累積了不少死忠的歌迷,只要演唱會的票券一開賣,幾乎都是瞬間被秒殺,如今睽違5年來台開唱,預計在9/16、9/17於台北南港展覽館舉辦演唱會,讓不少歌迷相當期待!由於主唱Taka的英文發音標準,他們也曾和多位西洋藝人攜手合作,一起來看看ONE OK ROCK誕生的過程以及超經典必聽歌曲吧。



▲圖片來源/IG@10969taka



團名暗藏背後許多努力結晶

「ONE OK ROCK」之所以會成形,其實是以前日本平均年齡12歲半的嘻哈團體「HEADS」解散後,原成員Toru召集好友Ryota、Alex、You組成,後來找上退出傑尼斯事務所的NEWS原成員Taka,遊說數次後總算請到他來擔任團體主唱,不過中途Alex和You兩位團員退團,加入鼓手Tomoya之後,一路以四人形式活動至今,成為目前歌迷所知的ONE OK ROCK。由於最初大家都只是高中生,練團時間都是在周末的半夜1點左右一路練到清晨,他們便將「one o’clock」(1點鐘)的寫法稍作更改,成為「ONE OK ROCK」,所以中間的「OK」並非我們平常的唸法,而是必須將整串唸成「one o’clock」的發音才對,粉絲之間的暱稱寫法為「OOR」。

▲圖片來源/IG@10969taka



主唱Taka原為傑尼斯NEWS成員

本名森內貴寬的Taka,現在是日本與歐美都頗具知名度的搖滾樂團「ONE OK ROCK」主唱,他的父親為知名演歌歌手森進一。Taka在傑尼斯時期作為「NEWS」的其中一名團員出道,但被狗仔拍到他未成年出入不良場所並抽煙,只出道3個月就黯然退團,不過後來又被吉他手兼隊長的Toru力邀多次加入樂團,現在不只有許多經典又膾炙人口的歌曲,也說得一口好英文。

▲圖片來源/IG@10969taka



與多位西洋歌手擁有好交情

ONE OK ROCK曾和多位西洋藝人攜手合作,紅髮艾德、艾薇兒、韓國樂團「FTIsland」李弘基,都是他們的好友,當中最值得注意的作品莫過於和當年的加拿大小天后「艾薇兒」合唱〈Listen〉,而且這段合作還促成一段良緣,讓艾薇兒的親妹妹與ONE OK ROCK的貝斯手Ryota結為夫婦,兩人後來也生了超可愛的混血女兒。

▲圖片來源/IG@ryota_0809



必聽歌單Top11

1.〈The Beginning〉

ONE OK ROCK出道後不久人氣就快速直線上升,這首《The Beginning》作為備受好評的真人版《神劍闖江湖》電影版主題曲,更受到歌迷矚目,也是鐵粉絕絕對對聽過幾百幾千回的歌曲!熱血又超潮的曲風及MV畫面,讓這支MV至今累積了超過2億的觀看次數,成為ONE OK ROCK至今最多人點閱的作品之一,也是讓不少鐵粉入坑的超強神曲。



2.〈Clock Strikes〉

《Clock Strikes》是ONE OK ROCK的第6張專輯《人生x僕=》中的主打曲目,副歌的歌詞「Believe that time is always forever, and I'll always be here.」雖然是常看到的打氣話語,但整首歌其實都在強調「希望、永不放棄」這些信念,是正能量很強的一首歌,也是ONE OK ROCK目前點閱破億的超人氣歌曲之一。



3.〈Mighty Long Fall〉

作為真人版《神箭闖江湖:京都大火篇》的主題歌曲,《Mighty Long Fall》同樣也挾帶高人氣空降在2014年的各大音樂串流平台,其搖滾程度更甚於《The Beginning》,Taka爆裂式的嗓音在這首歌表露無遺,MV特效也比之前的作品來得更豐富,是喜歡較重搖滾口味的歌迷一定會喜歡的歌曲。



4.〈Taking off〉

《Taking off》是Taka演藝圈好友小栗旬主演的恐怖懸疑電影《惡魔蛙男》主題曲,這部翻拍自漫畫家「巴亮介」同名的作品,當時被不少影迷大讚還原度高,甚至更勝原作!全劇完結在一個令人忍不住略感驚訝的心情中,當大家還沒回過神來時,略微迷幻的搖滾前奏就出現,逐漸帶出後面超帶感的旋律,幫這首歌和電影帶來不少加分效果!除此之外,這首歌也收錄在「Ambitions」國際版的專輯當中,因此也有全英文版。



5.〈C.h.a.o.s.m.y.t.h〉

這首歌曲是ONE OK ROCK主唱Taka為了感謝各界好友一路互相扶持而寫給大家的一首歌,歌名當中的9個英文單字包含了這些朋友們的名字,有藝人也有一般社會人士,其中三浦翔平(Shouhei)、佐藤健(Takeru)以及三浦春馬(Haruma)都在名單當中。



6.〈Wherever you are〉

被網友喻為結婚神曲的《Wherever you are》,是ONE OK ROCK少數非常知名的抒情歌曲,柔美的旋律配上動人深情的歌詞,連台灣的連續劇《戀愛沙塵暴》都直接買版權將這首歌做為片尾曲,更為這部愛情劇帶來又甜又苦的酸澀滋味。



7.〈Heartache〉

難得跳脫轟轟烈烈的搖滾曲風,《Heartache》整首歌幾乎只用吉他和清脆的木琴輕輕彈奏,搭配Taka嘹亮動人的歌聲,傳遞出歌曲主角的心碎情感,也是電影版《神劍闖江湖:傳說的最終篇》主題曲。



8.〈We are〉

歌詞描述了遭受困境、受人排擠以及對生活感到絕望的無力者心態,Taka的唱腔和表情都呈現出這些人想吶喊嘶吼的形象,MV表現力相當豐富,是青少年聽了會很有共鳴、內心受傷的人們聽了將深受鼓舞感動的一首歌曲。



9.〈Listen〉

ONE OK ROCK與艾薇兒合唱的這首《Listen》,也是促成艾薇兒親妹妹蜜雪兒與ONE OK ROCK的貝斯手Ryota結婚的一場超棒合作,兩組東西洋搖滾音樂人湊在一起,意外交織出相當和諧的抒情搖滾樂曲,且雙方感情好到艾薇兒表演時,也會找ONE OK ROCK協助演奏。



10.〈Bedroom Warfare〉

《Bedroom Warfare》整首歌皆為英文歌詞,從歌名和MV其實都不難看出這首歌曲想傳達的意思,男女主角是一起同床共枕的伴侶,卻因不斷爭吵,也成為彼此最大的敵人,雖然一時分開,卻又不斷回到對方身邊,如此反覆的劇情不停上演。兩名舞者在MV當中獻出精彩的現代舞蹈,完美表現出這首歌的意境。



11.〈完全感覺Dreamer〉

這是ONE OK ROCK的第4張單曲,也是初次打進Oricon公信榜前10名的歌曲,這首歌因為比較早期所以MV不如後期精緻,但超熱血又貫徹自我精神的歌詞及曲風,讓不少歌迷開始注意到他們。