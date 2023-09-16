睽違5年再度來台飆嗓！日本搖滾天團「ONE OK ROCK」必聽11首神曲，主唱Taka當年脫離傑尼斯，帶領樂團闖出一片天。

在日本搖滾音樂圈早已擁有不可撼動地位的樂團「ONE OK ROCK」，在台灣、歐美等多個地區也累積了不少死忠的歌迷，只要演唱會的票券一開賣，幾乎都是瞬間被秒殺，如今睽違5年來台開唱，預計在9/16、9/17於台北南港展覽館舉辦演唱會，讓不少歌迷相當期待！由於主唱Taka的英文發音標準，他們也曾和多位西洋藝人攜手合作，一起來看看ONE OK ROCK誕生的過程以及超經典必聽歌曲吧。



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▲圖片來源／IG@10969taka



團名暗藏背後許多努力結晶

「ONE OK ROCK」之所以會成形，其實是以前日本平均年齡12歲半的嘻哈團體「HEADS」解散後，原成員Toru召集好友Ryota、Alex、You組成，後來找上退出傑尼斯事務所的NEWS原成員Taka，遊說數次後總算請到他來擔任團體主唱，不過中途Alex和You兩位團員退團，加入鼓手Tomoya之後，一路以四人形式活動至今，成為目前歌迷所知的ONE OK ROCK。由於最初大家都只是高中生，練團時間都是在周末的半夜1點左右一路練到清晨，他們便將「one o’clock」（1點鐘）的寫法稍作更改，成為「ONE OK ROCK」，所以中間的「OK」並非我們平常的唸法，而是必須將整串唸成「one o’clock」的發音才對，粉絲之間的暱稱寫法為「OOR」。

▲圖片來源／IG@10969taka



主唱Taka原為傑尼斯NEWS成員

本名森內貴寬的Taka，現在是日本與歐美都頗具知名度的搖滾樂團「ONE OK ROCK」主唱，他的父親為知名演歌歌手森進一。Taka在傑尼斯時期作為「NEWS」的其中一名團員出道，但被狗仔拍到他未成年出入不良場所並抽煙，只出道3個月就黯然退團，不過後來又被吉他手兼隊長的Toru力邀多次加入樂團，現在不只有許多經典又膾炙人口的歌曲，也說得一口好英文。

▲圖片來源／IG@10969taka



與多位西洋歌手擁有好交情

ONE OK ROCK曾和多位西洋藝人攜手合作，紅髮艾德、艾薇兒、韓國樂團「FTIsland」李弘基，都是他們的好友，當中最值得注意的作品莫過於和當年的加拿大小天后「艾薇兒」合唱〈Listen〉，而且這段合作還促成一段良緣，讓艾薇兒的親妹妹與ONE OK ROCK的貝斯手Ryota結為夫婦，兩人後來也生了超可愛的混血女兒。

▲圖片來源／IG@ryota_0809



必聽歌單Top11

1.〈The Beginning〉

ONE OK ROCK出道後不久人氣就快速直線上升，這首《The Beginning》作為備受好評的真人版《神劍闖江湖》電影版主題曲，更受到歌迷矚目，也是鐵粉絕絕對對聽過幾百幾千回的歌曲！熱血又超潮的曲風及MV畫面，讓這支MV至今累積了超過2億的觀看次數，成為ONE OK ROCK至今最多人點閱的作品之一，也是讓不少鐵粉入坑的超強神曲。



2.〈Clock Strikes〉

《Clock Strikes》是ONE OK ROCK的第6張專輯《人生x僕=》中的主打曲目，副歌的歌詞「Believe that time is always forever, and I'll always be here.」雖然是常看到的打氣話語，但整首歌其實都在強調「希望、永不放棄」這些信念，是正能量很強的一首歌，也是ONE OK ROCK目前點閱破億的超人氣歌曲之一。



3.〈Mighty Long Fall〉

作為真人版《神箭闖江湖：京都大火篇》的主題歌曲，《Mighty Long Fall》同樣也挾帶高人氣空降在2014年的各大音樂串流平台，其搖滾程度更甚於《The Beginning》，Taka爆裂式的嗓音在這首歌表露無遺，MV特效也比之前的作品來得更豐富，是喜歡較重搖滾口味的歌迷一定會喜歡的歌曲。



4.〈Taking off〉

《Taking off》是Taka演藝圈好友小栗旬主演的恐怖懸疑電影《惡魔蛙男》主題曲，這部翻拍自漫畫家「巴亮介」同名的作品，當時被不少影迷大讚還原度高，甚至更勝原作！全劇完結在一個令人忍不住略感驚訝的心情中，當大家還沒回過神來時，略微迷幻的搖滾前奏就出現，逐漸帶出後面超帶感的旋律，幫這首歌和電影帶來不少加分效果！除此之外，這首歌也收錄在「Ambitions」國際版的專輯當中，因此也有全英文版。



5.〈C.h.a.o.s.m.y.t.h〉

這首歌曲是ONE OK ROCK主唱Taka為了感謝各界好友一路互相扶持而寫給大家的一首歌，歌名當中的9個英文單字包含了這些朋友們的名字，有藝人也有一般社會人士，其中三浦翔平（Shouhei）、佐藤健（Takeru）以及三浦春馬（Haruma）都在名單當中。



6.〈Wherever you are〉

被網友喻為結婚神曲的《Wherever you are》，是ONE OK ROCK少數非常知名的抒情歌曲，柔美的旋律配上動人深情的歌詞，連台灣的連續劇《戀愛沙塵暴》都直接買版權將這首歌做為片尾曲，更為這部愛情劇帶來又甜又苦的酸澀滋味。



7.〈Heartache〉

難得跳脫轟轟烈烈的搖滾曲風，《Heartache》整首歌幾乎只用吉他和清脆的木琴輕輕彈奏，搭配Taka嘹亮動人的歌聲，傳遞出歌曲主角的心碎情感，也是電影版《神劍闖江湖：傳說的最終篇》主題曲。



8.〈We are〉

歌詞描述了遭受困境、受人排擠以及對生活感到絕望的無力者心態，Taka的唱腔和表情都呈現出這些人想吶喊嘶吼的形象，MV表現力相當豐富，是青少年聽了會很有共鳴、內心受傷的人們聽了將深受鼓舞感動的一首歌曲。



9.〈Listen〉

ONE OK ROCK與艾薇兒合唱的這首《Listen》，也是促成艾薇兒親妹妹蜜雪兒與ONE OK ROCK的貝斯手Ryota結婚的一場超棒合作，兩組東西洋搖滾音樂人湊在一起，意外交織出相當和諧的抒情搖滾樂曲，且雙方感情好到艾薇兒表演時，也會找ONE OK ROCK協助演奏。



10.〈Bedroom Warfare〉

《Bedroom Warfare》整首歌皆為英文歌詞，從歌名和MV其實都不難看出這首歌曲想傳達的意思，男女主角是一起同床共枕的伴侶，卻因不斷爭吵，也成為彼此最大的敵人，雖然一時分開，卻又不斷回到對方身邊，如此反覆的劇情不停上演。兩名舞者在MV當中獻出精彩的現代舞蹈，完美表現出這首歌的意境。



11.〈完全感覺Dreamer〉

這是ONE OK ROCK的第4張單曲，也是初次打進Oricon公信榜前10名的歌曲，這首歌因為比較早期所以MV不如後期精緻，但超熱血又貫徹自我精神的歌詞及曲風，讓不少歌迷開始注意到他們。