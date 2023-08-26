日本新生代實力歌手藤井風，近年魅力橫掃台日，唱功、作詞作曲、彈奏樂器樣樣難不倒他，繼7月份首度來台舉辦2場演唱會獲得偌大迴響，8月份藤井風又悄悄二度造訪台灣拍攝新單曲〈Workin’ Hard〉的MV，如今MV已於台灣時間8月24日晚上11點上架公開，藤井風在影片中不只化身清潔員處理垃圾、換上採茶裝在茶園中跳舞，更令人驚喜的是還出現國民點心「八寶粥」，讓不少台灣歌迷直呼「完全表現出台灣最台、最美的風景」。



推薦閱讀：橫掃日本歌壇的強風！鬼才新人歌手「藤井風」必聽7首作品，「過耳不忘」驚人彈奏實力、「無包袱搞笑」灑脫形象，掀起一場近代音樂革命。

▲圖片來源／翻攝自藤井風〈Workin’ Hard〉MV



藤井風新曲MV全部在台拍攝！不到一天點擊數近百萬

如果你是資深的日本流行樂聽眾，「藤井風」這三個字近年在日本音樂市場掀起多大的旋風，相信你絕對有所耳聞，別看藤井風一臉成熟穩重、講話又有點慵懶的模樣，年僅26歲的他靠著獨特的節奏、驚人的鋼琴演奏能力與絕對音感，短時間內就成為日本現在第一線的主流歌手。藤井風在8月25日正式發行的全新單曲〈Workin’ Hard〉，短短不到一天就引起台灣歌迷瘋狂討論、MV達近百萬點擊次數，只因為影片中的所有場景，正是我們所熟悉的台灣街景。

▲圖片來源／翻攝自藤井風〈Workin’ Hard〉MV



化身各行各業職人！網友眼尖揪出萬華、晴光市場等拍攝地點

藤井風在MV當中化身成台灣許多行業的職人，可以看到他變身成清潔隊員、超市店員、傳統市場攤商、汽車廢棄廠作業員、茶農等，眼尖的網友們還化身為鍵盤柯南一一找出藤井風與攝影團隊造訪過的拍攝地點，目前可確定的足跡遍及晴光市場、樹林農會超市、華江整建住宅、內湖汽機車報廢場、萬華大理街等，甚至有網友在MV釋出的一天內就朝聖了這些地方，跟著藤井風的腳步深入探訪各個富有人情味的巷弄角落。

▲圖片來源／翻攝自藤井風〈Workin’ Hard〉MV



MV完成僅4天就上架！藤井風毫無偶包超圈粉

據傳MV是在8月20日才拍攝完成，短短4天就剪輯成這麼精采的影片並上架，讓網友都直呼不可思議、相當佩服藤井風團隊的高效率，而藤井風不僅在MV裡變換各種職業，仔細一看還會發現台灣人都很熟悉的國民點心「八寶粥」也出現在影片當中，藤井風在茶園拍攝時還與茶農阿嬤們一起戴上傳統斗笠與碎花袖套，逗趣可愛的模樣讓不少網友對於這位完全沒有偶包的巨星，好感度又更上一層樓。

▲圖片來源／翻攝自藤井風〈Workin’ Hard〉MV



致敬社會中的各個小人物！希望能藉新歌傳遞正能量

〈Workin’ Hard〉不只描寫了小人物辛苦工作的模樣，上架之後藤井風也透過個人IG向歌迷們分享：「這是一首給予在生活與工作中盡力生活的人們的一首關於愛和尊重的讚歌，這也是一種積極的自我肯定。同時也表達了與他人團隊合作的重要性，如同這是《FIBA 2023世界盃籃球賽》的電視轉播主題曲，你不能一個人打籃球比賽，所以讓我們一起努力，盡力而為以及互相尊重。我透過這首歌傳遞了很多愛和能量，如果你能感覺到的話，我將會很高興。」



〈Workin’ Hard〉MV 台灣拍攝場地

1、內湖正泰報廢汽機車回收場

▲圖片來源／翻攝自藤井風〈Workin’ Hard〉MV



2、樹林農會超市

▲圖片來源／翻攝自藤井風〈Workin’ Hard〉MV



3、萬華區大理街

▲圖片來源／翻攝自藤井風〈Workin’ Hard〉MV



4、晴光雜貨店（晴光市場內）

▲圖片來源／翻攝自藤井風〈Workin’ Hard〉MV



5、萬華福興宮

▲圖片來源／翻攝自藤井風〈Workin’ Hard〉MV



6、華江整建住宅

▲圖片來源／翻攝自藤井風〈Workin’ Hard〉MV