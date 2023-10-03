單飛真的比較紅！揭露9位離開傑尼斯的藝人現況，「Taka、反町隆史、山下智久」退社後人氣更旺，該發光的照樣檔不住。

單飛真的比較紅！近期話題不斷的傑尼斯事務所，在2023年10月2日透過現任社長東山紀之宣布，即將於同月17日改名為「SMILE-UP.」，正式為61年的偶像帝國傳說劃下句點，令人不勝唏噓。過去有不少傑尼斯藝人離開事務所時，也引起廣大粉絲感到震驚、不捨，但其實回顧至今許多人都有不錯的發展，甚至被粉絲戲稱「離開傑尼斯才是正確的選擇」。本文為大家盤點幾位退出傑尼斯事務所時引發話題的藝人，一起來看看有沒有你曾經支持過的明星吧。



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反町隆史：原「平家派」

不少年輕一代的哈日族得知反町隆史身為前傑尼斯的事，都覺得有點難以置信，畢竟反町隆史的外表較為粗獷，和我們一般認知的傑尼斯形象不太一樣，不過他當年曾和V6的長野博、坂本昌行、井之原快彥隸屬於傑尼斯Jr.組合的「平家派」，由於不太適應傑尼斯的環境便退出事務所，往演員之路邁進，並娶到女神松嶋菜菜子，結婚至今20年，兩個人育有2個女兒，是演藝圈的銀色夫妻代表。

▲圖片來源／反町隆史官網



Taka：原「NEWS」

本名森內貴寬的Taka，現在是在亞洲與歐美都頗具知名度的搖滾樂團「ONE OK ROCK」主唱，而他的父親為知名演歌歌手森進一。Taka在傑尼斯時期作為「NEWS」的其中一名團員出道，但被狗仔拍到他未成年出入不良場所並抽煙，只出道3個月就黯然退團。不過後來又被ONE OK ROCK 的吉他手Toru，力邀多次加入樂團，現在不只有許多經典又膾炙人口的歌曲，也說得一口好英文。

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赤西仁：原「KAT-TUN」

KAT-TUN當年登峰造極時，就已累積驚人的粉絲數，還創下史無前例的「未出道卻辦過全國多場巡迴演唱會的傑尼斯Jr.團」，成員彼此磨合大約5年後，6名團員終於在2005年以單曲「Real Face」出道。但好景不常，崇尚歐美文化的赤西仁，在團體正要大放異彩的時候，於2006年底獨自前往洛杉磯留學了半年，雖然回國後仍持續團體活動一段時間，個人活動時間卻漸漸變多，2010年正式退出組合，2012年與黑木美沙閃電奉女成婚，2014年3月則正式告別傑尼斯。雖然赤西仁作風任性大膽，也有過不少爭議事件，但積極往美國發展的他，英文比在傑尼斯時期又更上一層樓，且音樂風格和以往完全不同，縱使人氣不如巔峰時期，不過現在充滿洋派風格的赤西仁，才是他一直以來最想向大眾呈現的自我。

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錦戶亮：原「NEWS」、「關西傑尼斯8」

一人兼顧兩團的錦戶亮，不管是在「NEWS」或「關8」，人氣都在前段班，不只音樂事業及綜藝節目都能看到他的身影，錦戶亮在戲劇方面的作品也累積了不少成績，較經典的像是《一公升的眼淚》、《Last Friends》、《流星之絆》、《對不起青春！》等，不過也因為負擔太重，2011年底他便與山下智久一同退出NEWS，僅專注於關8的活動。直到2019年9月5日，他宣布同月30日退出傑尼斯事務所，而退社隔日他便一口氣開設官網、IG、推特、YouTube、微博等社交平台，並公開將近1分鐘的短片，預告他即將走向全新未來。目前雖然動作不多，不過錦戶亮在退出傑尼斯之後，重心是先擺在音樂方面，他與死黨赤西仁以名字的羅馬拼音第一個英文字母為團名，組成了音樂團體「N/A」，彼此之間的合約也相當有趣，例如：為了能更好的交流，請儘量不要使用大阪話和英語（這是兩人分別擅長的語言）、暗地裡說對方壞話三次被發現的話就解除合約、無論有多辛苦都不向藝能界諂媚......等，而錦戶亮睽違4年後，終於也出演宮藤官九郎及大石靜執導的《我們離婚吧》，讓不少女粉絲又再次愛上他。

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山下智久：原「NEWS」

外表帥氣的山下智久自出道以來，一路上的緋聞也沒少過，後藤真希、北川景子、阿比留優、丹羽仁希、香里奈、石原聰美……等，都曾是他的緋聞女友。山下智久在2020年8月被爆出與未成年女星飲酒後，先是被傑尼斯事務所停工，後來經紀公司也在2020年11月10日正式發表聲明，表示山下智久已於10月31日正式退出傑尼斯事務所，往後的演藝發展將趨向國際化，並請粉絲們給予他祝福。這幾年間山下智久的戲約仍不斷，自2020年後出演的知名作品就有NHK電視劇《正直不動產》、Netflix《今際之國的闖關者》、Apple TV+《神之雫 Drops of God》、由韓國網路漫畫改編的電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》，人氣絲毫不受影響。

▲圖片來源／IG@tomo.y9

淺香航大：原「J.J.Express」

近幾年因為日劇《輪到你了》和《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》打開知名度的帥氣演員「淺香航大」，在2008年之前其實都隸屬於傑尼斯Jr.組合之一的「J.J.Express」（當時同團者還有中島裕翔、玉森裕太、有岡大貴等人），但隨著2007年部分成員被安排出道，剩下的團員便接二連三離開，而在當時表現很亮眼的淺香航大決定在2008年底告別待了5年多的傑尼斯事務所，轉戰螢光幕前，默默成為一名演員，透過幾年來的努力耕耘，這2年的知名度總算不付苦心、大幅提升。

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手越祐也：原「NEWS」

在NEWS當中，和增田貴久同樣擁有一副好歌喉的手越祐也，想起他出道時的黑髮清純模樣，想必一路看著他成長到現在的粉絲們，應該心中有無限感慨！手越祐也不只會唱歌，後來與增田貴久的兩人歌唱組合「手越增田」持續穩定發片，上綜藝節目時的效果也很好，但不知從何開始，手越祐也身邊就出現許多花邊新聞，像是柏木由紀、三上悠亞等人，都有與他私會的親密照片流出，在各種失控的行為之下，2020年6月19日便與傑尼斯事務所解約，現在重心幾乎都放在個人小型演唱會與YouTube頻道上，朝向YouTuber的道路前進當中。

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澀谷昴：原「關西傑尼斯8」

身為關西傑尼斯扛霸子，澀谷昴在傑尼斯Jr.時期的人氣就超高，加上他那不同於偶像的超強演歌系唱腔，放眼傑尼斯，絕對是數一數二的人才！只可惜他認為自己已經屆滿30歲後半，希望能到海外研習音樂，充實自己的作品，他宣布退團時，不少關8團員在一旁哽咽，讓人看了也很不捨，希望擁有自己想法的澀谷昴，能夠貫徹自己的音樂理念，繼續陪伴著歌迷們走向未來。

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長瀨智也：原「TOKIO」

身為傑尼斯元老級樂團「TOKIO」主唱的長瀨智也，在2021年3月31日因經紀約滿，告別了栽培他長達30年的傑尼斯事務所，並退居螢光幕後，最後一部作品為宮藤官九郎執導的《我家的故事》，長瀨智也還因此獲得了日劇學院賞的最佳男主角賞。長瀨智也自退出傑尼斯事務所後，就開始低調享受個人生活，從IG上可以看到他經常分享重機、樂團、旅遊等日常點滴，且吸引近200萬人次追蹤，可說是活得相當自由愜意。

▲圖片來源／IG@nagasetomoya_