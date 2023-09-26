78月發票！112年7、8月統一發票中獎號碼開獎，幸運兒只花10元就1000萬、還有人支付餘額5元就中2百萬。
不論你是雲端還是實體統一發票，現在就馬上看你的發票，10元就中1000萬的是不是你。財政部開出最新一期112年7-8月統一發票中獎號碼，1000萬特別獎號碼「21981893」、200萬元特獎號碼「39597522」、20萬頭獎號碼「09505831」、「54219897」、「17469638」。
同時，全家也公布有幸運兒在全家花費10元購買報紙就中1000萬大獎，還有一位幸運兒在7-ELEVEN靠提貨卡與點數折抵，並支付餘額5元就中2百萬。還有一位幸運得主只花費12元使用影印服務也中了20萬。此外，雲端發票更有幸運兒只花3元就中了100萬。
112年7-8月統一發票中獎號碼
1000萬特別獎號碼：21981893
200萬元特獎號碼：39597522
20萬頭獎號碼：09505831、54219897、17469638
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
文章目錄
編輯 李維唐最新文章
- 嫦娥都想喝一杯！臺虎調酒型啤酒「柚光仙子」9/30限量開喝，甘甜微酸的白柚汁配上純天然發酵9.99%、忍不住多喝兩口。
- 島語漢來海港升級版！漢來海港「島語」吃到飽9/27開放訂位，島語全新升級版最低1090元吃到飽、堅持以高價值取代高價格。
- 法餐新選擇！台北W飯店「Seasons by olivier e. 」法式餐廳，打造法式料充新餐飲模式、單點法料也能吃到法式經典。
- 很有儀式感台粵菜！海峽會打造「2023台粵雙重饗宴」烏参、鮑魚、鱈場蟹、和牛磅礡登場，要讓老饕再次認識台粵菜。
COUPON
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw