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78月發票！112年7、8月統一發票中獎號碼開獎，幸運兒只花10元就1000萬、還有人支付餘額5元就中2百萬。

2023-09-26 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：全家、7-ELEVEN 人氣：1,045
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編輯 李維唐

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不論你是雲端還是實體統一發票，現在就馬上看你的發票，10元就中1000萬的是不是你。財政部開出最新一期112年7-8月統一發票中獎號碼，1000萬特別獎號碼「21981893」、200萬元特獎號碼「39597522」、20萬頭獎號碼「09505831」、「54219897」、「17469638」。
112年7-8月統一發票中獎號碼

同時，全家也公布有幸運兒在全家花費10元購買報紙就中1000萬大獎，還有一位幸運兒在7-ELEVEN靠提貨卡與點數折抵，並支付餘額5元就中2百萬。還有一位幸運得主只花費12元使用影印服務也中了20萬。此外，雲端發票更有幸運兒只花3元就中了100萬。
112年7-8月統一發票中獎號碼




 

112年7-8月統一發票中獎號碼

1000萬特別獎號碼：21981893
200萬元特獎號碼：39597522
20萬頭獎號碼：09505831、54219897、17469638

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