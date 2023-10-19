全家聯名吃不完！被網友譽為最會玩聯名的超商「全家」，近日不僅再度和鼎泰豐推出限定「香拌海鮮醬系列」，更加碼和貝果界天花板聯名推出39元銅板價爆餡貝果，從正餐鹹食到下午茶甜點都幫大家準備好，只要到樓下全家就能吃到。







到鼎泰豐必吃、必點除了小籠包之外，「炒飯」更是許多饕客心中的最愛，這次全家和鼎泰豐聯名以鼎泰豐店內名菜用醬「海鮮醬」為主角，於台北市600間門市搶先推出兩款全家限定鮮食。「香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯」高溫翻炒再加入腿肉絲和金勾蝦慢火編制的海鮮醬，帶有海味的炒飯讓人照三餐吃不膩。另一款海味加倍的「香拌海鮮醬蝦仁炒麵」則是加入新鮮蝦仁及蒜香高麗菜。







而全家自有品牌「uno pasta義大利麵」也推出濃郁系新品，導入超商中首見的Linguine細扁麵體，讓醬汁更好吸附在麵條上，有粉嫩夢幻的「粉紅蝦蝦細扁麵」，以鮮奶油及蝦醬製成的滑順粉紅醬，搭配蝦仁、青花菜及帕瑪森起司；「金沙培根細扁麵」則以香濃金沙醬搭配烤培根片，撒上鹹蛋黃碎及辣椒圈。





全家、鼎泰豐聯名

品項：

香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯 95元

香拌海鮮醬蝦仁炒麵

優惠：搭配指定副餐享1件省5元、2件省10元優惠。



全家uno pasta義大利麵新品

品項：

粉紅蝦蝦細扁麵 99元

金沙培根細扁麵 售價：99元

優惠：10/18-10/31使用全盈+PAY購買uno pasta全品項現折15元。



全家、好丘Good Cho’s聯名

品項：

蜜蘋奶酥鐵觀音貝果 39元

雙莓乳酪爆擊貝果（10/25上市）39元

優惠：搭配指定飲品享59元餐促優惠。