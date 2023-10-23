2023長榮航空線上旅展要搶！國外旅遊正式復甦，只要有連假、有特休許多人的第一選擇就是飛出國享受睽違已久的國外旅行，而對於小資族而言，若想要出國玩就一定要先去旅展搶好康，近日各家航空紛紛搶先推出線上旅展優惠，其中長榮航空除了有72折起特價機票之外，更加碼推出週週抽「2024整年度飛到飽」優惠，完成大家環遊世界的夢想。







長榮航空線上旅展於即日起至10/26快閃登場，超狂下殺特價機票包括桃園-澳門2,388元起、桃園-曼谷4,588元起、桃園-香港4,188元起、桃園-沖繩5,588元起等，就連長程航線桃園-布里斯本也只要19,633元起。在此次線上旅展中，來回機票最便宜2500元有找，就能搭長榮航空出國玩。







此外，長榮航空在今年線上旅展重磅加碼「飛到飽 我送你」抽獎優惠，只要在線上旅展期間購買任一張機票，就獲得抽獎資格，獲獎者可於2024年整年度享有不限次數經濟艙免費飛到飽優惠，將於11/7、11/14、11/21陸續抽出東南亞航線、日韓航線、歐美航線幸運兒，並將在11/28抽出全球不限航點機票整年度飛到飽。



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2023長榮航空線上旅展 活動時間

活動日期：即日起至2023/10/26 23:59

活動優惠：凡於線上旅展期間於長榮航空官網或手機APP【EVA Mobile】購票者，除獨享精選航線最低72折起之優惠，更可獲得「2024年飛到飽」抽獎資格，並將在11月份的每週二，週週抽出一名全年飛到飽經濟艙機票得主。

購票通路：長榮航空官網或手機APP【EVA Mobile】

活動資訊：https://walkr.tw/xUuVKhNR



2023長榮航空線上旅展 推薦優惠航點(來回未稅價)

桃園-澳門 2,388元起

桃園-曼谷 4,588元起

桃園-香港 4,188元起

桃園-沖繩 5,588元起

桃園-布里斯本 19,633元起



2023長榮航空線上旅展 飛到飽 我送你加碼優惠

活動內容：即日起只要在長榮航空官網及APP購票，即可參加2024年飛到飽機票抽獎。將於11月每周二，周周抽出一名幸運得主。



11月7日 抽東南亞航線經濟艙機票飛到飽

11月14日 抽出日韓航線經濟艙機票飛到飽

11月21日 抽出歐美航線經濟艙機票飛到飽

11月28日 抽全球不限航點機票經濟艙機票飛到飽