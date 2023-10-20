小資族終於有藉口買星宇航空機票了！星宇航空2023ITF線上旅展於今日起正式開跑，連續29天不間斷推出星宇航空特價機票，全航線任挑、任選通通85折起，包括台灣人最愛的東京、大阪、名古屋等日本航線，又或是到東南亞越南峴港、吉隆坡、曼谷等地避冬，旅行時間一路到明年5月底，趁現在優惠就先搶買起來，好好規劃接下來的休假日。
於即日起至11/17快閃登場的「星宇航空2023ITF線上旅展」，是星宇航空少見的促銷優惠，無論是從官網、還是APP都能找到85折起的特價機票，22條航線從美國洛杉磯、舊金山；到日本東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、仙台、熊本、名古屋；東南亞峴港、胡志明市、河內、檳城、吉隆坡、曼谷、清邁、新加坡、宿霧、馬尼拉、克拉克以及澳門，目前推薦的優惠航班有台北-舊金山來回20,800元起、台北-東京9,900元起、台北-曼谷6,600 元起。
適用旅行日期從今年11/1至明年2024年5月31日，秋冬小旅行推薦大家直飛到北海道體驗北國風情，於12/1開始北海道航線也將使用A330neo 客機執飛，更大的機型提供更舒適的服務。而超夯的東京航線則是每日新增為三班；新開航的熊本航線增加為每日飛航。多元豐富的航班選擇，無論是想飛去哪都能享受星宇航空機上優質服務。
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星宇航空線上旅展 活動時間
線上旅展日期：2023/10/20～2023/11/17
適用旅行日期：2023/11/1 - 2024/5/31
優惠內容：全航線機票85折起
官網：https://walkr.tw/DausgnNu
星宇航空線上旅展 適用航線
洛杉磯、舊金山、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、仙台、熊本、名古屋、峴港、胡志明市、河內、檳城、吉隆坡、曼谷、清邁、新加坡、宿霧、馬尼拉、克拉克、澳門
適用艙等：商務艙D、豪華經濟艙R/E、經濟艙L/V/S/N/Q
星宇航空線上旅展 推薦優惠
台北-舊金山來回票價 TWD20,800 元起(未稅)
台北-東京 TWD9,900 元起(未稅)
台北-曼谷 TWD6,600 元起(未稅)