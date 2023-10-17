下殺餐券、優惠住宿券，想出去玩的有CP值，就一定不能錯過2023ITF台北國際旅展，匯聚104個國家/城市，包含了有首次參展的德國、不丹、濟州海洋協會，還有最國人最愛的日本、韓國都擴大參展。此外還有7大航空公司，包括中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空亞洲萬里通、日本航空及越南航空。東南、雄獅、可樂、鳳凰等知名旅行社、飯店、遊樂園共計1,300個攤位。







2023ITF台北國際旅展同步推出ITF早鳥票，享150元「75折」超值價格。並且主辦單位台灣觀光協會蒐羅全台最超值優惠、最獨家行程，邀請參展單位籌劃文化與旅遊展演，準備好從台灣、日韓到南極等世界各地的旅遊新資訊、新行程。並且，為響應公益，ITF也與台北捐血中心合作「捐血送門票」活動，10月29日起至11月4日止，只要至大台北地區17個捐血點捐血1袋即可獲得1張門票，限量1萬張。







2023 ITF台北國際旅展

日期：11月3日(五) 12:00~18:00、11月4日(六) -11月6日(一) 10:00~18:00

地點：台北南港展覽館一館1樓

官方網站: https://www.taipeiitf.org.tw/



2023 ITF台北國際旅展 早鳥票

開賣日期：10月17日至10月18日

限定通路：ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK.go、udn售票網、Klook、KKday、TaiTIX

優惠價格：原價200元，早鳥享150元

台北君悅2023台北國際旅展，住宿61折、餐券5折起、Spa券61折起

不等了！君悅凱菲屋吃到飽下殺餐券來了，台北君悅酒店為了2023台北國際旅展集結館內各餐廳、住宿、SPA推出19項獨賣商品，餐券主打歷年最熱賣暢銷「凱菲屋」、「彩日本料理」兩間超人氣吃到飽餐廳超值套票，還有每張5,888元/63折的君悅客房(10坪)平日住宿券。



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新航2023線上旅展「早鳥優惠」限時展開，新加坡每人來回含稅9,618元起

不要再說機票很貴了！新加坡航空（新航）推出2023線上旅展，除了廣受歡迎的新航早鳥優惠票價，KrisFlyer會員購票還可以獲得額外20%紅利哩程。即日起至2023年11月8日前，新航經濟艙機票最高9折優惠，前往新加坡每人來回含稅9,618元起、印度19,478元起、澳洲22,568元起，以及歐洲23,698元起。



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和逸/慕軒飯店住宿券21折起、國泰萬怡酒店自助餐券最低66折起，現在玩國旅有賺到

國泰飯店觀光事業為了2023線上旅展，可以推出多的優惠，特別匯集旗下全台和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店、及巧虎夢想樂園，推出聯合住宿券、餐飲通用券、頂級夜宿團和入園券。其中，和逸/慕軒飯店住宿券21折起、國泰萬怡酒店自助餐券最低66折起，要讓國人現在玩國旅有賺到。



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台中日月千禧推出下殺餐券7.6折、住宿套券3.1折優惠折扣，搶攻國旅最後商機

想玩台中現在最優惠！台中日月千禧酒店自10月12日起至11月6日止推出線上旅展。餐券7.6折起，雙人一泊一食住宿券約3.3折、住宿套券則提供約3.1折優惠折扣。不只是要為2023ITF台北國際旅展暖身，更要讓國人可以體驗最棒的台中旅行。



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誠品行旅「悠遊旅誠 饗樂套券」獨家年度優惠最低3折起、每套10張平均每張990元

堪稱文青人一定會愛的誠品行旅推出人氣「悠遊旅誠 饗樂套券」限時優惠每套10張9,900元，平均每張990元，憑單張券可選擇The Chapter Café「無國界旅人套餐」或波士頓活龍蝦限時饗宴，憑二張券可選In Between「之間套餐」或館外中餐廳聚聚樓「聚聚雙享餐」(79折/價值2,508元)，亦可憑5、7、9張券分別兌換雅緻客房、經典客房或行政套房一晚，豐富多元的年度優惠最低3折起。



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寒舍集團開賣寒沐總統套房、艾麗泳池券，住宿券下殺29折、餐券46折起

寒舍集團為了搶攻最後旅遊餐飲商機，推出43組優惠商品，住宿券下殺29折，餐券46折起。並且旗下館內也紛紛推出超值線上旅展，台北艾麗酒店於即日起至11月12日推出「艾麗線上旅展」，台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店接續於10月6日至11月6日推出「寒舍線上旅展」。



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台北萬豪指定餐券「買一送一」，再加碼年度超值餐券61折起、海陸套餐雙人券65折起

台北萬豪酒店為了讓老饕們可以沒有壓力品嚐萬豪美食，特別自10月5日中午12時至11月6日晚間11時59分限期推出2023線上旅展，首次集結館內旗下五間餐廳推出8款超值餐券，包含「千元有找」Garden Kitchen平日自助美饌，一套十張，每張855元，約61折，以及全新推出的Lobby Lounge平日菲力牛排吃到飽，一套五張，每張1,100元，約63折。



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台北福華2023ITF旅展搶先推出住宿票券26折、美食餐券61折起

台北福華為2023ITF旅展暖身推出「2,900元福華連鎖飯店住宿券」，兩人入住含早餐，可住遍台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、溪頭、墾丁福華，今年「公務人力發展學院福華國際文教會館」也一同共襄盛舉參展，一券全台8間福華飯店住好住滿。



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雄獅線上旅展「交通票買一送一、1元飯店」領軍

隨著出境解封即將滿一週年，出國旅遊也逐漸回升至疫情前8成水準，可見「飛出國玩」已經是現今最夯的旅遊選擇。而為了搶攻秋冬賞楓、賞雪、聖誕跨年和寒假春節等旺季，雄獅旅遊於即日起推出線上旅展，有日韓五日遊萬元有找、交通票買一送一等各種好康，揪大家撇開工作、出遊吃喝玩樂。



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