萬豪2023線上旅展！台北萬豪指定餐券「買一送一」，再加碼年度超值餐券61折起、海陸套餐雙人券65折起。

台北萬豪酒店為了讓老饕們可以沒有壓力品嚐萬豪美食，特別自10月5日中午12時至11月6日晚間11時59分限期推出2023線上旅展，首次集結館內旗下五間餐廳推出8款超值餐券，包含「千元有找」Garden Kitchen平日自助美饌，一套十張，每張855元，約61折，以及全新推出的Lobby Lounge平日菲力牛排吃到飽，一套五張，每張1,100元，約63折。今年更首次販售頂級鐵板燒Mark's Teppanyaki平日海陸套餐雙人券，每張 5,000元，相當一人只要2,500元，約65折。



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其中Garden Kitchen平日午間自助美饌單人券每張950元 (原價1,408元，現省458元，約67折) ，千元有找餐券首選，被譽為台北最美Semi-Buffet，擁有玻璃屋花園美景，優雅品味豐盛美饌。半開放式廚房打造五大主題區，包含海鮮控最愛的「極鮮海物Bar」、精緻可口的「精湛冷盤區」、現點現做的「熱食美饌區」、豐盛繽紛的「鮮蔬沙拉區」、精品等級的「夢幻甜點檯」等。





同時，INGE’S Bar & Grill海陸分享餐每張4,880元 (原價7,656元，現省2,776元，64折)，包含「巴洛洛酒桶木煙燻美國頂級帶骨肋眼24盎司」及「波士頓龍蝦手工細扁麵」各乙份。人氣餐點「巴洛洛酒桶木煙燻美國頂級帶骨肋眼24盎司」選用油花豐厚的美國Prime頂級帶骨肋眼，全炭火費工烤炙而成，以義大利「王者之酒」巴洛洛酒釀酒桶木，將肋眼放置於以炭火燒灼後的巴羅洛酒桶木上燻香賦味，香氣四溢。「波士頓龍蝦手工細扁麵」使用新鮮波士頓龍蝦，主廚用蝦膏、洋蔥、白酒等熬煮而成特製獨門濃郁龍蝦醬汁，以初生蛋手工製作的彈牙義大利麵拌入特製醬汁，搭配鮮甜的蒸烤波士頓龍蝦，鮮香濃郁。





還有，Lobby Lounge平日晚間菲力牛排吃到飽單人券每張1,199元 (原價1,759元，現省560元，約68折) 一套五張5,500元，每張1,100元，約63折，菲力牛排吃到飽享四件式牛排套餐，含酥炸薯條、燻肉凱薩沙拉、洋蔥湯、飲品，以及主菜爐烤菲力牛排，其中菲力牛排與酥炸薯條可無限續點。主菜「菲力牛排」以50°C低溫烘烤，入鍋澆淋奶油香煎，最後高溫爐烤而成，鎖住肉汁精華。食用時可隨個人喜好，沾上以牛大骨、牛碎肉、紅酒、時蔬熬煮的香濃紅酒醬，搭配爐烤季節時蔬。





此外，宴客樓 平假日冠軍烤鴨三重奏每張3,299元 (原價4,180元，現省881元，約79折)擁有獨立包廂、適合聚餐的宴客樓中餐廳，推出曾獲全台烤鴨評比冠軍「冰火烤鴨三重奏」餐券，以腹中填料的北京鴨，歷經滾水反覆澆淋、靜置風乾再爐烤，成就金黃酥脆表皮。可品嘗六人份港式片皮烤鴨、餅皮、辣滷鴨翅、芒果冰淇淋花生捲、楊桃冰梅汁，以及鴨粥、鴨絲米粉、鴨湯三選一，平假日適用。





2023台北萬豪線上旅展指定自助餐券買一送一

活動期間：10月13日、10月27日中午12時 (每日限量50組)

活動網址：https://reurl.cc/1GobqX



2023台北萬豪線上旅展推薦必買

活動期間：10月5日中午12時至11月6日晚間11時59分

活動網址：https://reurl.cc/1GobqX

必買推薦：

Garden Kitchen平日午間自助美饌單人券 每張950元 (原價1,408元，現省458元，約67折) ，一套十張8,550元，每張855元，約61折



Garden Kitchen平假日午間美國頂級肋眼牛排16盎司含自助美饌雙人券 每張3,999元 (原價5,148元，現省1,149元，約78折)



Lobby Lounge平日晚間菲力牛排吃到飽單人券 每張1,199元 (原價1,759元，現省560元，約68折) 一套五張5,500元，每張1,100元，約63折



Mark's Teppanyaki平日午間海陸套餐雙人券 每張5,000元 (原價7,700元，現省2,700元，65折)



INGE’S Bar & Grill海陸分享餐 每張4,880元 (原價7,656元，現省2,776元，64折)



宴客樓 平假日冠軍烤鴨三重奏 每張3,299元 (原價4,180元，現省881元，約79折)



宴客樓 平日午間雙人套餐每張2,599元 (原價3,476元，現省877元，約75折)



宴客樓 平假日龍虎海鮮鍋 四人合菜券每張3,999元 (原價5,830元，現省1,831元，約69折)



