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台北福華線上旅展！台北福華為2023 ITF旅展暖身，10月初搶先推出住宿票券26折、美食餐券61折起，為2023ITF旅展暖身。

2023-10-09 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：台北福華 人氣：192
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編輯 李維唐

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這樣玩才有賺到的感覺！台北福華為2023ITF旅展暖身推出「2,900元福華連鎖飯店住宿券」，兩人入住含早餐，可住遍台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、溪頭、墾丁福華，今年「公務人力發展學院福華國際文教會館」也一同共襄盛舉參展，一券全台8間福華飯店住好住滿。

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台北福華大飯店2023 ITF 台北國際旅展商品

台北福華大飯店搶先於官網推出「福華線上旅展」有優惠住宿券及超值餐券，購買住宿券可享26折優惠、餐券最高可享61折優惠。其中，專門為為2023ITF推出的「福華連鎖飯店住宿券」下殺26折，以每張2,900元票價，入住全台8間福華連鎖飯店（加價規則依各店規定），同時旅展現場加碼購「福華連鎖飯店住宿券」買10張送1張贈品券的超殺優惠，等於每張住宿券享有21折超低優惠。
台北福華大飯店2023 ITF 台北國際旅展商品

餐券則是分為中餐廳餐券及吃到飽餐券。擁有超高人氣的中餐廳蓬萊邨、江南春、珍珠坊合力推出「中式4人合菜餐券」，旅展期間只要2,999元（享買5贈1優惠），立即享有江南春特色掛爐烤鴨六吃、蓬萊邨經典台菜，或珍珠坊精緻粵菜。

還有每張13,888元的「中式十人桌菜券」（享買10贈1優惠），同樣可擇一享用台北福華人氣中餐廳，適合公司團體宴客或親友聚會需求。吃到飽餐券分為珍珠坊的「港點粵菜任你選餐券」，只要950元即可品嚐數十道港式珍饈吃到飽；讓人吃了流連忘返的彩虹座推出最新餐券組合，最低折扣71折起，分為每張1,149元的「彩虹座通用自助餐券」、5,500元的「彩虹座午晚餐套票（含5張）」，以及3,750元的「彩虹座下午茶套票（含5張）」。
台北福華大飯店2023 ITF 台北國際旅展商品

 

台北福華大飯店2023 ITF 台北國際旅展商品

台北福華外賣櫃(僅售餐券)：10/3(二)~11/1(三)
線上旅展：10/6(五)~11/7(二)
南港展覽館旅展現場：11/3(五)~11/6(一)
旅展攤位編號：I-1301
官方網站：https://bit.ly/45klsV4 
洽詢電話：02-2700-2323


台北福華大飯店線上旅展推薦必買

福華連鎖飯店住宿券2,900元 / 張 (原價12,375元)、旅展現場加碼：買10贈1
中式四人合菜餐券 週一~週五 2,999元 / 張 (原價NT$3,960)、加碼買5贈1
中式十人桌菜券 / 13,888元 /張 (原價NT$22,880)、買10贈1
港點粵菜任你選券 / 950元 /張 (原價NT$1,155元起)
彩虹座通用自助餐券 / 1,149元 (原價NT$1,518元起)
彩虹座午晚餐套票 / 5,500元 5張 (原價NT$1,518元起) 
彩虹座下午茶套票 / 3,750元 5張 (原價NT$1,045元起)

台北福華大飯店2023 ITF 台北國際旅展商品

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