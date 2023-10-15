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君悅2020線上旅展！台北君悅2023台北國際旅展，住宿61折、餐券5折起、Spa券61折起。

2023-10-15 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：台北君悅酒店 人氣：614
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編輯 李維唐

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不等了！君悅凱菲屋吃到飽下殺餐券來了，台北君悅酒店為了2023台北國際旅展集結館內各餐廳、住宿、SPA推出19項獨賣商品，餐券主打歷年最熱賣暢銷「凱菲屋」、「彩日本料理」兩間超人氣吃到飽餐廳超值套票，還有每張5,888元/63折的君悅客房(10坪)平日住宿券。

推薦閱讀：誠品行旅2023線上旅展！人氣「悠遊旅誠 饗樂套券」獨家年度優惠最低3折起、每套10張平均每張990元。
台北君悅2023台北國際旅展 推薦必買
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此外，信義區頂級奢華芳療「Oasis Spa」推出平假日適用身體按摩與臉部護理體驗券，每張價格4,290元、套券(每套5張/ 61折起)。同時，線上旅展優惠同步至11月10日晚間23點59分，10月15日前選購指定商品買10送1、11月10日前買15送1團購優惠，選擇電子票券可即買即用。
台北君悅2023台北國際旅展 推薦必買

 

 

台北君悅2023台北國際旅展 推薦必買

君悅客房平日雙人住宿券　每張 5,888元 (定價9,286元/ 63折)
凱菲屋平日自助餐超值聯合餐券 (週五及例假日每人加價200元) / 每套3,200元（原價4,312元，74折）
彩日本料理平日自助餐單人套票 (週五及例假日每人加價200元) / 每套四張5,000元（原價6,512元，77折）
茶苑 ─ 綠色星球 蔬食自助饗宴單人券，每張980元 (原價1,408元，7折）
漂亮廣式海鮮餐廳 ─ 黃金片皮燒全鵝歡享四人券，每張4,800元（原價7,460元，64折）
Ziga Zaga義大利餐廳 ─ 義式全家饗樂四人餐券，每張5,200元（原價9,631，54折）
寶艾西餐廳 ─ 米其林餐盤推薦威靈頓公爵式美國菲力牛排單人券 每張3,380元 (原價4,147元，82折)
Oasis Spa ─ 平假日適用125分鐘深層釋壓身體按摩套券  每套21,450元（原價$29,920, 72折）

線上旅展：https://reurl.cc/blYmzr

 

 

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