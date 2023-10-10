誠品行旅2023線上旅展！人氣「悠遊旅誠 饗樂套券」獨家年度優惠最低3折起、每套10張平均每張990元。

來了、誠品行旅的線上旅展優惠內容搶先公開了！堪稱文青人一定會愛的誠品行旅推出人氣「悠遊旅誠 饗樂套券」限時優惠每套10張9,900元，平均每張990元，憑單張券可選擇The Chapter Café「無國界旅人套餐」或波士頓活龍蝦限時饗宴，憑二張券可選In Between「之間套餐」或館外中餐廳聚聚樓「聚聚雙享餐」(79折/價值2,508元)，亦可憑5、7、9張券分別兌換雅緻客房、經典客房或行政套房一晚，豐富多元的年度優惠最低3折起。



推薦閱讀：寒舍集團下殺餐券搶先看！首度開賣寒沐總統套房、艾麗泳池券，住宿券下殺29折、餐券46折起，手刀開搶線上旅展。





誠品行旅將在10/12-11/12提前於誠品線上再次獨家開賣「悠遊旅誠 饗樂套券」，整合旗下餐飲與住宿，以最低3折的年度優惠回饋各界的支持。憑券可任選館內外餐廳之人氣美味，包括一樓無國界料理餐廳The Chapter Café「無國界旅人套餐」、二樓歐陸料理餐廳In Between之間「之間套餐」、館外餐廳聚聚樓的「聚聚雙享餐」、由The Chapter Café與聚聚樓共同推出的「波士頓活龍蝦限時饗宴」，亦可憑5、7、9張券分別兌換雅緻客房、經典客房與行政套房。





除此之外，為款待喜歡海派鮮味的旅人，今年亦首度推出「悠遊旅誠 饗樂套券」加碼回饋，凡購買饗樂套券一套，即可以優惠價3,960元加購波士頓活龍蝦券4張，活動期間憑單張活龍蝦券無須額外加價，即可以每道990元的超值優惠(限時6折款待)輕鬆大啖一整隻龍蝦的極致美味。











誠品行旅台北國際線上旅展餐飲及住房優惠

悠遊旅誠 饗樂套券

開賣期間：10/12中午12點至11/12晚上18點止

價格：每套9,900元 (一式10張/使用期限至2024.09.30)

票券型式：紙本票券

獨家銷售平台：誠品線上：https://reurl.cc/4WXmeK

