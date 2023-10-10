寒舍集團下殺餐券搶先看！首度開賣寒沐總統套房、艾麗泳池券，住宿券下殺29折、餐券46折起，手刀開搶線上旅展。

不等了，這一次真的不能再錯過了！寒舍集團為了搶攻最後旅遊餐飲商機，推出43組優惠商品，住宿券下殺29折，餐券46折起。並且旗下館內也紛紛推出超值線上旅展，台北艾麗酒店於即日起至11月12日推出「艾麗線上旅展」，台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店接續於10月6日至11月6日推出「寒舍線上旅展」。此外，10月27日至11月2日更貼心打造實體「寒舍旅展快閃櫃」，消費者可直接至台北喜來登與寒舍艾美1樓購買。



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寒舍線上旅展首推「寒舍集團聯合住宿券」特惠價一張4,800元。接續，礁溪寒沐震撼祭出最高等級的總統套房「一泊一食寒沐苑平日住宿券」超激折扣21折，每組10張破盤價400,000元。台北艾麗首度推出「樂游券」，只要599元即可體驗榮獲「富比士旅遊指南」推薦的台北最佳戶外泳池。





網美最愛的寒居酒店則推出米其林星級主廚顧問設計的早午餐「BeGood Cafe BRUNCH SET餐券」999元，千元有找不能錯過。同時，東西區Buffet雙雄更是祭出年年熱銷的自助餐券，台北喜來登「十二廚平日雙人自助下午茶券」1,400元、寒舍艾美「探索廚房平日雙人自助下午茶券」1,760元，最低72折起。





此外，為吸引消費者至快閃櫃與ITF旅展現場，精心規劃多組限定優惠與活動，包含購買20張「寒舍集團聯合住宿券」，立即加贈3張，現賺14,400元。凡於旅展現場購買台北艾麗商品，單筆金額達8,888元以上，即可參加「幸運輪盤轉轉樂」乙次，獎品包含餐飲券與住宿券等，若達17,776元則可轉兩次，以此類推。若購買其他四館商品的單筆金額達8,000元以上，即贈送獨家購物袋乙個。











2023寒舍線上旅展

販售期間：2023年10月6日(五)上午10點至11月6日(一)晚上11點59分

線上購物平台：http://pse.is/59cfra



2023艾麗線上旅展

販售期間：2023年10月2日(一)上午10點至11月12日(日)晚上11點59分

線上購物平台：https://humblehousetaipei.9funban.com/



2023寒舍旅展快閃櫃

活動期間：2023年10月27日(五)至11月2日(四)

活動地點：台北喜來登大飯店1樓接待大廳、台北寒舍艾美酒店1樓探索廚房



2023ITF現場旅展

活動期間：2023年11月3日(五)至11月6日(一)

活動地點：南港展覽館1樓，攤位編號I101及I001



2023寒舍集團線上旅展必買推薦

寒舍集團聯合住宿券(現場買20張送3) / 1張 / 4,800元

台北喜來登大飯店舒適客房雙人住宿券 / 1張 / 4,800元

台北寒舍艾美酒店豪華客房雙人住宿券 / 2張 / 9,600元

礁溪寒沐酒店乘風居雙人住宿券 / 2張 / 9,600元

寒居酒店燁鴞客房雙人住宿券 / 1張 / 4,800元



十二廚平日自助午餐券 / 4張 / 4,800元 / 原價6,116元 / 約78折

十二廚平日自助晚餐券 / 4張 / 5,400元 / 原價6,556元 / 約82折

十二廚假日自助餐券 / 4張 / 6,400元 / 原價7,436元 / 約86折

十二廚平日自助下午茶券 / 4張 / 2,800元 / 原價3,916元 / 約72折

十二廚假日自助下午茶券 / 4張 / 3,600元 / 原價4,796元 / 約75折

十二廚平日四人自助午餐券 / 1張3,999元 / 原價6,116元 / 約65折

十二廚平日四人自助晚餐券 / 1張4,999元 / 原價6,556元 / 約76折

十二廚平日雙人自助午餐券 / 1張2,400元 / 原價3,058元 / 約78折

十二廚平日雙人自助晚餐券 / 1張2,700元 / 原價3,278元 / 約82折

十二廚假日雙人自助餐券 / 1張3,200元 / 原價3,718元 / 約86折

十二廚平日雙人自助下午茶券 / 1張1,400元 / 原價1,958元 / 約72折

十二廚假日雙人自助下午茶券 / 1張1,800元 / 原價2,398元 / 約75折

台北喜來登大飯店舒適客房 / 1張9,999元 / 原價30,800元 / 約32折

台北喜來登大飯店主管客房迎賓有禮 / 1張6,888元 / 原價23,030元 / 約30折



探索廚房平日自助餐券 / 4張 / 5,800元 / 原價7,436元 / 約78折

探索廚房平日自助下午茶券 / 4張 / 3,520元 / 原價4,796元 / 約73折

探索廚房假日自助餐券 / 4張 / 7,000元 / 原價8,316元 / 約84折

探索廚房假日自助下午茶券 / 4張 / 原價4,400元 / 5,676元 / 約78折

探索廚房平日四人自助午餐券 / 1張 / 4,999元 / 原價7,436元 / 約67折

探索廚房平日四人自助下午茶券 / 1張 / 3,299元 / 原價4,796元 / 約69折

探索廚房平日雙人自助餐券 / 1張 / 2,900元 / 原價3,718元 / 約78折

探索廚房平日雙人自助下午茶券 / 1,760元 / 2,398元 / 約73折

探索廚房假日雙人自助餐券 / 1張 / 3,500元 / 原價4,158元 / 約84折

探索廚房假日雙人自助下午茶券 / 1張 / 2,200元 / 原價2,838元 / 約78折



MU TABLE自助餐平日午餐 / 1張 / 880元 / 原價1,188元 / 約74折

MU TABLE自助餐平日晚餐、假日午晚餐 / 1張 / 1,080元 / 原價1,518元 / 約71折

MU TABLE自助餐平、假日自助下午茶+會館 / 1張 / 739元 / 原價1,300元 / 約57折



川薈中餐廳相思木燻燒鵝五吃 / 1張 / 3,680元 / 原價4,708元 / 約78折

岩彩海鮮餐廳龍蝦海鮮米粉湯 / 1張 / 4,888元 / 原價7,577元 / 約65折

MU BAR輕食+寒沐會館雙人套票 / 1張 / 1,590元 / 原價2,240元 / 約71折



礁溪寒沐一泊一食日式詠泉居住宿券 / 1張 / 原價8,600元 / 24,230元 / 約35折

礁溪寒沐一泊二食望岳閣家庭房住宿券 / 1張 / 15,000元 / 原價33,266元 / 約45折

礁溪寒沐一泊一食寒沐苑平日住宿券(買10張贈送1張一泊一食迎曦閣平日住宿券) / 10張 / 400,000元 / 原價1,908,600元 / 約21折

礁溪寒沐一泊一食迎曦閣平日住宿券(贈券) / 1張 / 0元 / 原價27,230元 / -

礁溪寒沐映之湯(湯屋居)雙人平日券(買10送1) / 10張 / 20,000元 / 原價25,000元 / 約80折

礁溪寒沐映之湯(湯屋居)雙人平日(贈券) / 1張 / 0元 / 原價25,000元 / -

礁溪寒沐映之湯(湯屋居)+下午茶 雙人平日券 / 1張 / 2,990元 / 原價3,820元 / 約78折



BeGood Cafe BRUNCH SET 餐券 / 1張 / 999元 / 原價1,804元 / 約55折

寒居酒店燁鴞客房住宿券 / 1張 / 5,899元 / 原價14,784元 / 約40折



LA FARFALLA義式餐廳美國精選級牛肋骨排套餐 / 1張 / 4,999元 / 原價7,436元 / 約67折

LA FARFALLA義式餐廳義饗陸海空雙人套餐券 / 1張 / 2,999元 / 原價6,490元 / 約46折

LA FARFALLA義式餐廳肉食主義現切牛排吃到飽下午餐雙人券 / 1張 / 1,599元 / 原價2,376元 / 約67折



The Terrace大廳酒吧美食單人券 / 1張 / 499元 / 原價902元 / 約55折

The Terrace大廳酒吧平日雙人暢飲券 / 1張 / 1,299元 / 原價2,726元 / 約48折



台北艾麗酒店精緻客房雙人住宿券 / 1張 / 5,299元 / 原價17,325元 / 約30折

台北艾麗酒店寰宇套房雙人住宿券 / 1張 / 12,999元 / 原價44,855元 / 約29折

台北艾麗酒店樂游券(適用戶外泳池暨健身房單次通行) / 1張 / 599元



Espace Beauté EB SPA Presto Gel/時尚純色/璀璨漸層-手部課程 / 1張 / 1,200元 / 原價1,500元 / 約80折

Espace Beauté EB SPA深層舒壓身體護理60分鐘 / 1張 / 2,800元 / 原價3,800元 / 約73折