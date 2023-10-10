國泰飯店集團2023線上旅展！和逸/慕軒飯店住宿券21折起、國泰萬怡酒店自助餐券最低66折起，現在玩國旅有賺到。

國泰飯店觀光事業為了2023線上旅展，可以推出多的優惠，特別匯集旗下全台和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店、及巧虎夢想樂園，推出聯合住宿券、餐飲通用券、頂級夜宿團和入園券。其中，和逸/慕軒飯店住宿券21折起、國泰萬怡酒店自助餐券最低66折起，要讓國人現在玩國旅有賺到。



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其中，連年暢銷的「和逸、慕軒聯合住宿券3200元」下殺21折起，買10張再送1張，雙人入住皆含自助早餐，從北到南全台館別皆可使用，推薦喜歡到處自由行的旅客，送禮自用兩相宜。憑「1張住宿券」即可入住和逸飯店‧台北民生館、台北忠孝館、高雄中山館。



同時，「1張住宿券加2000元」可入住海洋主題COZZI Blu和逸飯店‧桃園館、以及敦南林蔭大道旁的慕軒飯店，感受低調質感靜謐氛圍；「1張住宿券加3000元」可入住和逸飯店‧台南西門館體驗「卡通頻道主題客房」，享受與超人氣探險活寶、飛天小女警與熊熊遇見你卡通主角共眠。此外，今年度和逸飯店‧高雄中山館加碼推出「舒適客房平日住宿券」雙人入住含早餐只要2800元，等同28折，商務出差最佳選擇。





此外，座落台北最美林蔭大道、具有城市綠洲美名的慕軒飯店今年度推出3大商品，包含「GUSTOSO義大利餐廳」首度推出的「TO GO外帶美食通用券680元，買10送1」，下殺5折的優惠絕不能錯過，憑「1張券」可選擇兌換680元披薩、意式爐烤香料春雞或生乳捲；憑「2張券」可任選爐烤噶瑪蘭黑豚聖路易肋排、炭烤小羔羊排、安格斯肋眼牛排或紐約客牛排等。





還有擁有都會美景、空間寬敞的台北國泰萬怡酒店今年也不缺席，主打「MJ Kitchen全日餐廳」自助餐券，最低折扣只要66折，不到千元就能品嚐星級特色料理。「平日自助午餐單人券899元、平日自助晚餐單人券999元、假日自助午晚餐單人券1099元」。想要平日悠閒享受美食的客人，可選擇和逸飯店‧台北民生館與台北忠孝館，2館共同推出「單人平日午間套餐通用券」，一張僅280元，購買5張再送1張好康優惠。



而以海洋元素為主題的COZZI Blu和逸飯店‧桃園館，不僅是全台唯一沉浸式海洋體驗HOTEL，更擁有獨特的「宿海奇遇Blu Night」親子深度夜宿導覽行程。這次推出自助百匯餐廳「Cozzi Market逸‧市集」-「單人平日午餐自助餐券990元、單人假日自助餐券1290元」通通買5送1優惠。





最後則是充滿新東方典雅風格的中餐廳「逸薈軒」推出「北京爐烤櫻桃鴨3.0餐券2680元(66折)」，貴賓可一次盡享四道絕美櫻桃鴨料理，包含松露土豆脆餅佐法國KAVIARI至尊魚子醬、爐烤櫻桃切皮鴨腿、片皮鴨胸手桿餅佐特選醬、以及(下列四選一)：酸菜鮮筍鴨架湯/秘製陳皮鴨架弼/避風塘金蒜炒鴨架/成都乾鍋香鴨架。





以及堪稱星級眠旅體驗的「宿海奇遇Blu Night」推出「Blu Night島嶼夢遊」行程，入住可享有一泊三食，更可躺在鯊魚造型的「宿曦小窩」裡欣賞海底世界，一張4999元等同87折。來到COZZI Blu和逸飯店‧桃園館，當然不可錯過親子共樂的「巧虎夢想樂園」，「一大一小入園券690元(6.3折)，買5送1」，家長可帶小朋友暢遊園區設施、欣賞海洋劇場表演，一起FUN假樂活。





國泰飯店集團2023線上旅展 必買推薦

全台和逸/慕軒飯店 全台六館 聯合住宿券 3200元/張、買10送1(21折起)



和逸飯店台北民生館、和逸飯店台北忠孝館

THE Lounge單人平日午間套餐通用券 280元/張、買5送1(91折)



慕軒飯店 GUSTOSO義大利餐廳

海陸總匯(龍蝦&肋眼牛排)雙人套餐券 4280元/張(68折)



和逸飯店桃園館 中餐廳「逸薈軒」

北京爐烤櫻桃鴨3.0餐券 2680元/張(66折)



和逸飯店 台南西門館 Cozzi KITCKEN

親子下午茶暢遊套餐券 650元/張、買5送1(52折)



和逸飯店高雄中山館 Cozzi THE Roof

單人午晚餐通用券(1組5張) 2350元/組(85折)



台北國泰萬怡酒店 MJ Kitchen全日餐廳

平日自助晚餐單人券 999元/張、買6送2(66折)



國泰飯店集團2023線上旅展

活動期間：10月3日至11月6日

國泰飯店觀光事業-線上旅展官網 : https://reurl.cc/edWZg7

台北國泰萬怡酒店-線上旅展官網 : https://reurl.cc/A0yzld

