日月千禧2023線上旅展！台中日月千禧推出下殺餐券7.6折、住宿套券3.1折優惠折扣，搶攻國旅最後商機。

想玩台中現在最優惠！台中日月千禧酒店自10月12日起至11月6日止推出線上旅展。餐券7.6折起，雙人一泊一食住宿券約3.3折、住宿套券則提供約3.1折優惠折扣。不只是要為2023ITF台北國際旅展暖身，更要讓國人可以體驗最棒的台中旅行。
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台中日月千禧酒店線上旅展主打商品之一「歡禧同遊一泊一食」三張套券是團購出遊首選，憑券雙人平日入住日月客房三晚12,900元(三晚可同次入住或分次使用)，原價41,580元，約提供3.1折折扣，平均每房每晚只要4,300元，超優質特惠，計畫旅行台中的旅客，絕對不能錯過。
同時，台中日月千禧酒店線上旅展針對餐券方面則是推出超狂獨賣專案，3樓饗樂全日餐廳平日午餐自助百匯餐券，每套六張5,280元、原價6,521元，平均每人只要880元即可享用原價1,087元平日午餐自助百匯一客，下殺約8.1折。且特別祭出團購專案，平日午、晚餐自助百匯餐券，每套十張9,200元、原價10,868元，平均每人只要920元即可享用原價1,087元平日午或晚餐自助百匯一客，下殺約8.5折，另有三十張、約8折專案提供選擇。
並且以極致美味及高空美景聞名的24樓極炙牛排館則獻出兩款餐券，極炙海陸雙饗雙人套餐券每張4,280元、原價5,566元，下殺約7.7折，憑券可享平、假日晚餐時段海陸雙饗雙人套餐一套，含括主菜美國菲力及海鮮拼盤各一份，以及前菜、湯品、甜點、手工麵包、咖啡或茶。
同時還有買五送一午間品味套餐券，每套六張5,900元，平均每人只要983元即可享用原價1,298元平、假日午間品味套餐，下殺約7.6折。午間品味套餐含括主菜、主廚精選沙拉、湯品、甜點、手工麵包、咖啡或茶，是極炙牛排館超人氣美饌。
2023台中日月千禧酒店線上旅展
活動期間：10月12日起至11月6日止
活動官網：www.millenniumtaichung.com.tw