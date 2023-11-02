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華航ITF台北旅展優惠加碼！來回特價機票4,088元、日韓增班搶客，快搭華航飛出國爽玩。

2023-11-02 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：華航 人氣：1,509
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編輯 鄭雅之

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出國玩就先衝ITF台北國際旅展搶優惠！為了搶攻國外旅遊商機，華航不僅搶先業界提前在10/6推出線上旅展下殺優惠，更在展前再公布加碼優惠，無論是線上旅展、實體旅展，都祭出超值特價機票，包括天天抽免費機票、限時下殺最低來回4,088元等優惠，等大家來規劃秋冬、甚至是明年春天度假行程。
2023 ITF台北國際旅展 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
華航線上旅展/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載

將於11/3~11/6期間快閃登場的「華航2023 ITF展館」，以「飛機啟航 漫遊旅程」為設計，將最新裸視3D技術，結合地面機場跑道，讓人到此體驗起飛前航機滑行、準備啟航飛出國遊玩的錯覺，現場購票還可玩一次扭蛋，最大獎區域線不限航點免費機票等你來拼人品。就連線上旅展也結合AR擴增實境技術，活動網頁、用手機掃描航點圖，就能成功解碼獲取機票優惠價，就有機會將百夫長迷你登機旅行箱拎回家。
2023 ITF台北國際旅展 華航特價機票 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
華航 2023台北旅展/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載

而一開賣就買氣超夯的華航線上旅展，全航線85折起優惠橫跨跨年、寒假、過年和春季賞櫻等熱門旅遊旺季，最便宜香港來回4,088元起，揪你飛香港大啖星級美食；近日超夯「清邁」也有5,820元起優惠，快趁泰國免簽飛去避冬；越南興起旅遊新選擇「峴港」5,950元起；台灣人最愛的日本旅遊部分，則是推薦新航點「熊本」6,800元就有；直飛歐洲的6大航點部分也有87折起優惠，滿滿的特價機票就等你說走就走，購票後還能再登錄抽好禮。
2023 ITF台北旅展「華航」優惠推薦 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
2023台北旅展 華航歐美航線87折起 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



同時，華航也趁著此次2023台北國際旅展公告全球航點持續增班的計畫，提供更多的航班時間滿足各種旅客需求。最夯的東北亞為此次增添重點之一，桃園飛往東京成田航班，每週擴增至24班，松山飛往東京羽田則是有14班，就連高雄至成田每週也有7個班次。更推薦大家選擇新開航的熊本航線，於12/3起每週將有4班，建議搭配福岡航線暢遊九州雙城。而華航獨家的高松航線，也將在明年1/2起增班至每週5班。
2023 ITF台北國際旅展 華航日本機票優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
2023 ITF台北國際旅展 華航日本特價機票 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

韓國部分先針對爆夯的釜山航線推出增班計畫，於12/13增加下午出發、每週兩班的新航班，明年1月再擴增每日2班，再加上從桃園、高雄或松山出發至首爾仁川、金浦航班，每週就多達40班次，秋冬就飛韓國賞楓、玩雪。東南亞、兩岸或歐美紐澳長程航線，也都有增班計畫，無論是出遊、商務都能夠滿足。

推薦閱讀：2023ITF台北國際旅展優惠搶先看！104個國家、1,300個攤位爆棚展出，下殺餐券、超便宜住宿券一次買齊。
2023 ITF台北國際旅展 華航韓國釜山增班 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
2023 ITF台北國際旅展 華航韓國 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載




 

華航ITF台北國際旅展 活動資訊

實體旅展時間：11/3-11/6
優惠活動：現場購票者可參加扭蛋活動，最高獎項為區域線不限航點免費機票。
 

2023華航線上旅展 活動資訊

活動時間：即日起至11/15
優惠活動：全航線85折起。
加碼優惠：
1、購買台灣出發任一航點機票，免抽獎即可送華航獨家Uber機場行程8折、中華電信多國漫遊序號、摩斯漢堡經典米漢堡優惠券。
2、購票後至活動頁登錄就有機會抽台北-熊本來回機票、獨家Uber機場接送千元優惠券、中華電信日/韓免費漫遊、諾富特飯店住宿券等豐富好禮。
 

2023華航線上旅展推薦特價機票

香港4,088元起(未稅)
峇厘島9,700元起(未稅)
日本沖繩5,820元起(未稅)
日本熊本航線6,800元起(未稅)
越南峴港5,950元起(未稅)
馬來西亞檳城7,482元起(未稅)
福州6,000元起(未稅)
廈門7,000元起(未稅)

注意事項：
1、各項活動適用條件與限制、機票優惠適用期間與限制，請詳華航官網與活動網頁。
2、全文機票價格均為來回未稅，優惠內容最終依華航官網及旅展現場公告為準。

 

 

 

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