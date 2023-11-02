出國玩就先衝ITF台北國際旅展搶優惠！為了搶攻國外旅遊商機，華航不僅搶先業界提前在10/6推出線上旅展下殺優惠，更在展前再公布加碼優惠，無論是線上旅展、實體旅展，都祭出超值特價機票，包括天天抽免費機票、限時下殺最低來回4,088元等優惠，等大家來規劃秋冬、甚至是明年春天度假行程。







將於11/3~11/6期間快閃登場的「華航2023 ITF展館」，以「飛機啟航 漫遊旅程」為設計，將最新裸視3D技術，結合地面機場跑道，讓人到此體驗起飛前航機滑行、準備啟航飛出國遊玩的錯覺，現場購票還可玩一次扭蛋，最大獎區域線不限航點免費機票等你來拼人品。就連線上旅展也結合AR擴增實境技術，活動網頁、用手機掃描航點圖，就能成功解碼獲取機票優惠價，就有機會將百夫長迷你登機旅行箱拎回家。







而一開賣就買氣超夯的華航線上旅展，全航線85折起優惠橫跨跨年、寒假、過年和春季賞櫻等熱門旅遊旺季，最便宜香港來回4,088元起，揪你飛香港大啖星級美食；近日超夯「清邁」也有5,820元起優惠，快趁泰國免簽飛去避冬；越南興起旅遊新選擇「峴港」5,950元起；台灣人最愛的日本旅遊部分，則是推薦新航點「熊本」6,800元就有；直飛歐洲的6大航點部分也有87折起優惠，滿滿的特價機票就等你說走就走，購票後還能再登錄抽好禮。





華航ITF台北國際旅展 活動資訊

實體旅展時間：11/3-11/6

優惠活動：現場購票者可參加扭蛋活動，最高獎項為區域線不限航點免費機票。



2023華航線上旅展 活動資訊

活動時間：即日起至11/15

優惠活動：全航線85折起。

加碼優惠：

1、購買台灣出發任一航點機票，免抽獎即可送華航獨家Uber機場行程8折、中華電信多國漫遊序號、摩斯漢堡經典米漢堡優惠券。

2、購票後至活動頁登錄就有機會抽台北-熊本來回機票、獨家Uber機場接送千元優惠券、中華電信日/韓免費漫遊、諾富特飯店住宿券等豐富好禮。



2023華航線上旅展推薦特價機票

香港4,088元起(未稅)

峇厘島9,700元起(未稅)

日本沖繩5,820元起(未稅)

日本熊本航線6,800元起(未稅)

越南峴港5,950元起(未稅)

馬來西亞檳城7,482元起(未稅)

福州6,000元起(未稅)

廈門7,000元起(未稅)



注意事項：

1、各項活動適用條件與限制、機票優惠適用期間與限制，請詳華航官網與活動網頁。

2、全文機票價格均為來回未稅，優惠內容最終依華航官網及旅展現場公告為準。