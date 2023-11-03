旅展搶機票優惠！年末最讓人期待的「2023 ITF 台北國際旅展」即將在南港開展，機票優惠、住宿券、餐券等優惠都是必搶項目，這次國泰航空在2023 ITF 台北國際旅展推出「消費累積里數、滿額抽獎活動」，還有加碼線上旅展優惠，買機票最高折3000元，規劃出國先搶優惠。



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國泰航空在11/3-11/6期間的「2023 ITF 台北國際旅展」中，特別針對歐洲、紐澳、日本、香港等全球精選航點推出機票優惠，同時還有多款風格商品展出，包含「手工精品麻將套組、備餐間收納箱」以及航空迷必收的「空中巴士 A350 機型小型飲品餐車」，消費通通都能累積「亞洲萬里通」里數，現場再加碼販售「City Café咖啡10杯組、CoCo百香雙響炮5杯組」，購買再加碼送最高50里數。





除此之外，在旅展國泰航空攤位現場消費任意品項滿新台幣15,000 元，還可以參加「幸運籤筒」活動，有機會抽中福袋、客機模型、航點帆布袋等好禮，如果消費滿新台幣60,000元則可以玩「國泰扭蛋樂」抽獎，國泰航空祭出大獎「A350 機型小型飲品餐車、國泰航空x Start From Zero 全新特別版備餐間收納箱」以及亞洲萬里通里入優惠，都有機會帶回家。





如果不能衝旅展現場也沒關係，國泰航空空自即日起至11/10同步推出「線上旅展」優惠，活動期間內於官網預訂由台灣出發前往歐洲、紐澳、中東、南非等地，可享有新台幣3,000元折扣。如果是飛往中國大陸、曼谷、峇里島、吉隆坡等機票可折新台幣 1,000 元，飛往日本及香港最便宜也只要TWD 8,078起，機票達人們手刀先搶。







國泰航空 2023 ITF 台北國際旅展

活動期間：2023/11/3-11/6

活動地點：台北市南港區經貿二路1號



國泰航空 線上旅展

活動期間：2023/11/2-11/10

活動網址：https://walkr.tw/1y1dJZA5



詳細活動規範及供應情形，依 國泰航空 官方公告為準。