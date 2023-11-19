起司控的天堂就在全聯！全聯甜點We Sweet看準寒流來襲，需要濃郁系甜點作伴，特別推出期間限定起司季新品，用濃厚乳酪起司甜點和麵包，陪伴大家度過冷冷的秋冬，讓起司控天天都有平價、高CP值起司甜點選擇。







天氣越冷，就越想要吃濃郁甜點療癒一下。全聯We Sweet這次推出多款起司系列甜點，有經典冰心捲蛋糕「燒乳酪三重奏」，帕瑪森起司粉和戚風蛋糕組成鹹甜滋味，內餡則是有乳酪慕斯和會流心的方度乳酪，三重乳酪交疊出最療癒的美味。而「黑酷曲重乳酪」則是將oreo餅乾脆片和重乳酪搭配，也是必吃款。







除了強勢回歸的起司甜點之外，還推出多款新品，百元有找的「起司菠蘿泡芙」，嚴選澳洲乳酪、卡士達粉和起司醬依完美比例打造出濃而不膩口的內餡，泡芙皮則是以香酥的起司菠蘿為特色，外酥內軟的雙重起司風味激推。另外，還有清爽系的選擇「帕瑪森輕乳酪蛋糕」，上頭撒滿帕瑪森乳酪增添風味。





全聯起司季We Sweet商品介紹

冰心捲蛋糕 燒乳酪三重奏 89元(11/16-12/7)

義式布丁 69元

黑酷曲重乳酪 115元(12/1-12/7)



全聯起司季新品介紹

起司菠蘿泡芙 89元

帕瑪森輕乳酪蛋糕 115元(11/24-11/30)

阪急麵包 日式可樂餅麵包 35元(11/3-11/23)

阪急麵包 起司披薩 35元 (11/3-11/23)