為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 生活 > GODIVA聖誕趴免費送巧克力！華山限定「GODIVA巧克力聖誕奇幻工坊」免費入場，4大闖關遊戲送GODIVA巧克力。

GODIVA聖誕趴免費送巧克力！華山限定「GODIVA巧克力聖誕奇幻工坊」免費入場，4大闖關遊戲送GODIVA巧克力。

2023-11-17 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：1,424
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

巧克力控一定要朝聖的GODIVA巧克力聖誕奇幻工坊，就在華山快閃限定！街道上聖誕燈飾陸續點燈，整個城市聖誕氛圍漸濃，是一年一度最浪漫的時刻。而說到聖誕節，就少不了濃情巧克力的陪伴，今年GODIVA難得在台灣推出大型巧克力聖誕奇幻工坊，於台北華山文創園區中邀巧克力控免費入場，透過不同的闖關遊戲，免費領取GODIVA巧克力片之外，現場還有許多滿額加碼優惠好康，讓巧克力控有吃、有拿開心過聖誕。



於華山中4A 红酒作業場免費開放入場的「GODIVA巧克力聖誕奇幻工坊」，以2023年聖誕巧克力禮盒為設計，融人松樹、星星、小熊與薑餅人等續紛元素，在現場佈置四大互動遊戲區，有限時30秒刺激感飆升的巨型巧克力立體拼圖、投擲遊戲等，每完成一個關卡就免費送一片GODIVA巧克力，巧克力控一定要朝聖。



現場將聖誕限定巧克力介紹融入在遊戲當中，有胡桃餡餅松霤造型巧克力、南瓜派松露造型巧克力、百香果椰子松露造型巧克力、片装熱可可粒牛奶巧克力和片装杏仁白巧克力。每一款皆為巧克力大師精心調製，為大家帶來不一樣的聖誕節。



除了遊戲區之外，也設計「GODIVA 創始粉紅小貨車限定拍貼機」，無論是打卡分享還是滿額都可以免費獲得一次拍攝機會，一次兩張拍貼照片與好朋友或另一半分享。並提供預約制的聖誕特調香氛、頂級巧克力手作體驗，用不同角度認識GODIVA。



也有GODIVA巧克力快閃店，供應熱可可、香醇巧克力可芙與最新推出的巧克力蛋糕系列。於快閃店中消費滿500元還可參加GODIVA聖誕轉轉樂，質感黑的克制手提隨身杯、擴香石、法蘭絨毛毯、松露造型巧克力吊飾禮盒等好禮加碼送，極高價值的獎品中獎率超高，讓你直接回本。

推薦閱讀：告白成功靠這杯！cama café、日系美妝INTEGRATE跨界聯名現折10元，新品「招桃花脫單莓果茶」手寫戀愛杯加持。





GODIVA巧克力聖誕奇幻工坊
活動時間：2023/11/18~11/19
活動地點：台北華山文創園區 中4A 红酒作業場

GODIVA 聖誕門市限定優惠活動
1.活動期間：2023年11月1日至12月25日
2.活動內容：
(1)單筆消費滿原價 NT$2,000・GODIVA 會員可享9折優惠：GODIVA 貴賓可享 85 折優惠。
(2)單筆消費折扣後滿 NT$2,500 •可獲贈聖誕節限定散装巧克力 了 顆装禮盒乙盒。
(3)單筆消費折扣後滿 NT$5,000・可獲贈 GODIVA 毛絨手提包乙個。
(4)單筆消費折扣後滿 NT$7,500・可獲贈片裝巧克力禮盒 21 片裝乙盒。
(5)單筆消費折扣後滿 NT$59,000．可獲贈聖誕節精選禮籃乙組。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#Godiva
morechevron_right
文章關鍵字
Godiva 巧克力 聖誕 免費 more
延伸閱讀

兩杯都要搶喝！GODIVA獨家限定「錫蘭茶、焙茶巧克力凍飲」，一次攻佔茶控、巧克力控的甜點胃。

 編輯 鄭雅之

全台最貴扭蛋機！「GODIVA」推出超夢幻扭蛋機！

 張子豪

貝禮詩奶酒巧克力回來了！全家獨賣「貝禮詩櫻桃奶酒巧克力」強勢回歸，限定優惠價要讓巧克力控喝到微醺。

 顏爾嫻

傳統經典融合現代元素！GODIVA 2017 Icônes d’Or極致經典系列全新復刻上市！

 WalkerLand窩客島數位編輯室
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

編輯 鄭雅之最新文章

morechevron_right

COUPON

最高激省17%OFF! ~2023最新版Bic Camera優惠券

九州獨家0點換~ 札幌藥妝福岡店優惠券 (近海鷹希爾頓飯店/福岡巨蛋)

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up