巧克力控一定要朝聖的GODIVA巧克力聖誕奇幻工坊，就在華山快閃限定！街道上聖誕燈飾陸續點燈，整個城市聖誕氛圍漸濃，是一年一度最浪漫的時刻。而說到聖誕節，就少不了濃情巧克力的陪伴，今年GODIVA難得在台灣推出大型巧克力聖誕奇幻工坊，於台北華山文創園區中邀巧克力控免費入場，透過不同的闖關遊戲，免費領取GODIVA巧克力片之外，現場還有許多滿額加碼優惠好康，讓巧克力控有吃、有拿開心過聖誕。
於華山中4A 红酒作業場免費開放入場的「GODIVA巧克力聖誕奇幻工坊」，以2023年聖誕巧克力禮盒為設計，融人松樹、星星、小熊與薑餅人等續紛元素，在現場佈置四大互動遊戲區，有限時30秒刺激感飆升的巨型巧克力立體拼圖、投擲遊戲等，每完成一個關卡就免費送一片GODIVA巧克力，巧克力控一定要朝聖。
現場將聖誕限定巧克力介紹融入在遊戲當中，有胡桃餡餅松霤造型巧克力、南瓜派松露造型巧克力、百香果椰子松露造型巧克力、片装熱可可粒牛奶巧克力和片装杏仁白巧克力。每一款皆為巧克力大師精心調製，為大家帶來不一樣的聖誕節。
除了遊戲區之外，也設計「GODIVA 創始粉紅小貨車限定拍貼機」，無論是打卡分享還是滿額都可以免費獲得一次拍攝機會，一次兩張拍貼照片與好朋友或另一半分享。並提供預約制的聖誕特調香氛、頂級巧克力手作體驗，用不同角度認識GODIVA。
也有GODIVA巧克力快閃店，供應熱可可、香醇巧克力可芙與最新推出的巧克力蛋糕系列。於快閃店中消費滿500元還可參加GODIVA聖誕轉轉樂，質感黑的克制手提隨身杯、擴香石、法蘭絨毛毯、松露造型巧克力吊飾禮盒等好禮加碼送，極高價值的獎品中獎率超高，讓你直接回本。
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GODIVA巧克力聖誕奇幻工坊
活動時間：2023/11/18~11/19
活動地點：台北華山文創園區 中4A 红酒作業場
GODIVA 聖誕門市限定優惠活動
1.活動期間：2023年11月1日至12月25日
2.活動內容：
(1)單筆消費滿原價 NT$2,000・GODIVA 會員可享9折優惠：GODIVA 貴賓可享 85 折優惠。
(2)單筆消費折扣後滿 NT$2,500 •可獲贈聖誕節限定散装巧克力 了 顆装禮盒乙盒。
(3)單筆消費折扣後滿 NT$5,000・可獲贈 GODIVA 毛絨手提包乙個。
(4)單筆消費折扣後滿 NT$7,500・可獲贈片裝巧克力禮盒 21 片裝乙盒。
(5)單筆消費折扣後滿 NT$59,000．可獲贈聖誕節精選禮籃乙組。