巧克力控一定要朝聖的GODIVA巧克力聖誕奇幻工坊，就在華山快閃限定！街道上聖誕燈飾陸續點燈，整個城市聖誕氛圍漸濃，是一年一度最浪漫的時刻。而說到聖誕節，就少不了濃情巧克力的陪伴，今年GODIVA難得在台灣推出大型巧克力聖誕奇幻工坊，於台北華山文創園區中邀巧克力控免費入場，透過不同的闖關遊戲，免費領取GODIVA巧克力片之外，現場還有許多滿額加碼優惠好康，讓巧克力控有吃、有拿開心過聖誕。







於華山中4A 红酒作業場免費開放入場的「GODIVA巧克力聖誕奇幻工坊」，以2023年聖誕巧克力禮盒為設計，融人松樹、星星、小熊與薑餅人等續紛元素，在現場佈置四大互動遊戲區，有限時30秒刺激感飆升的巨型巧克力立體拼圖、投擲遊戲等，每完成一個關卡就免費送一片GODIVA巧克力，巧克力控一定要朝聖。







現場將聖誕限定巧克力介紹融入在遊戲當中，有胡桃餡餅松霤造型巧克力、南瓜派松露造型巧克力、百香果椰子松露造型巧克力、片装熱可可粒牛奶巧克力和片装杏仁白巧克力。每一款皆為巧克力大師精心調製，為大家帶來不一樣的聖誕節。





GODIVA巧克力聖誕奇幻工坊

GODIVA 聖誕門市限定優惠活動