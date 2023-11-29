療癒系烘焙點心「貪吃狗甜點」快閃新竹巨城！自台北雙連起家的貪吃狗甜點，無論是灌餡泡芙、可頌、丹麥菠蘿、乳酪蛋糕等烘焙點心，都圈粉許多甜點控。這次貪吃狗甜點自即日起至2024/1/2快閃新竹巨城，讓新竹人下班、週末都衝朝聖。
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雙連站人氣點心「貪吃狗甜點」除了台北雙連、宜蘭、羅東、竹北共有4間分店之外，即日起更快閃新竹巨城，在2024/01/02前可以吃到和門市同樣高標準的烘焙甜點，強調現烤出爐、現場灌餡，讓甜點控吃到最新鮮的風味。
特別的是，貪吃狗新竹巨城快閃店除了供應常態甜點泡芙、丹麥菠蘿、蜂蜜可頌之外，還有人氣款「丹麥菠蘿X黑糖珍珠生乳」買一送一、季節限定「丹麥菠蘿X芋頭布丁生乳」買一送一優惠，以及新竹巨城限定新品「花生巴斯克乳酪蛋糕」，使用新竹福源花生醬製作，本次朝聖一定要吃到。此外還有方便攜帶與保存的「珍珠糖泡芙手工餅乾」、「千層蜂蜜可頌」等禮盒規格，更適合當成伴手禮送人一起吃。
貪吃狗新竹巨城快閃店
活動地點：新竹市東區中央路229號（新竹巨城百貨4F）
活動期間：2023/11/28-2024/01/02