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貪吃狗快閃新竹巨城買一送一！貪吃狗甜點「花生巴斯克乳酪蛋糕」新竹巨城限定開賣，甜點買一送一先朝聖。

2023-11-29 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：貪吃狗甜點 人氣：1,499
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編輯 張人尹

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療癒系烘焙點心「貪吃狗甜點」快閃新竹巨城！自台北雙連起家的貪吃狗甜點，無論是灌餡泡芙、可頌、丹麥菠蘿、乳酪蛋糕等烘焙點心，都圈粉許多甜點控。這次貪吃狗甜點自即日起至2024/1/2快閃新竹巨城，讓新竹人下班、週末都衝朝聖。

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貪吃狗甜點 丹麥菠蘿 × 布丁芋頭生乳 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
貪吃狗新竹巨城快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

雙連站人氣點心「貪吃狗甜點」除了台北雙連、宜蘭、羅東、竹北共有4間分店之外，即日起更快閃新竹巨城，在2024/01/02前可以吃到和門市同樣高標準的烘焙甜點，強調現烤出爐、現場灌餡，讓甜點控吃到最新鮮的風味。
貪吃狗甜點 灌餡泡芙 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
貪吃狗新竹巨城快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

特別的是，貪吃狗新竹巨城快閃店除了供應常態甜點泡芙、丹麥菠蘿、蜂蜜可頌之外，還有人氣款「丹麥菠蘿X黑糖珍珠生乳」買一送一、季節限定「丹麥菠蘿X芋頭布丁生乳」買一送一優惠，以及新竹巨城限定新品「花生巴斯克乳酪蛋糕」，使用新竹福源花生醬製作，本次朝聖一定要吃到。此外還有方便攜帶與保存的「珍珠糖泡芙手工餅乾」、「千層蜂蜜可頌」等禮盒規格，更適合當成伴手禮送人一起吃。
貪吃狗 花生巴斯克乳酪蛋糕 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
貪吃狗甜點 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載


 

貪吃狗新竹巨城快閃店

活動地點：新竹市東區中央路229號（新竹巨城百貨4F）
活動期間：2023/11/28-2024/01/02

 

 

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#新竹巨城
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新竹巨城 買一送一 貪吃狗 泡芙 more
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