王品嚮辣和牛吃到飽推出世界三大冠軍和牛吃到飽，一次就可以品嚐到「日本A5和牛、日本F1國產牛、澳洲純血和牛」，更首創麻辣鍋加入和牛油的全新「和牛油麻辣鍋」。並且只要姓名中含有「廖、麗、芳、愛、和、牛」六字其中一字，讀音相同者，即可在平日14:00-17:00、21:00後消費2客以上套餐享88折優惠。



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和牛麻辣鍋吃到飽人氣品牌「嚮辣」這一次推出三大冠軍和牛吃到飽，除了能無限量品嚐「日本A5和牛、日本F1國產牛、澳洲純血和牛」，同時還有天使紅蝦、藍鑽蝦等極品海鮮，超過100種以上自助吧選擇。其中，冠軍澳洲純血和牛798吃到飽、還有「極奢A5和牛、日本F1國產牛、冠軍澳洲純血和牛」1580元吃到飽。





並且為了呈現最正宗的川渝麻辣鍋，主廚以傳統手炒底料工法，搭配超過20種以上的原產地進口辛香料，如：雲南大紅袍花椒、重慶石柱紅辣椒以及郫縣豆瓣醬等，再經由近百小時的黃金發酵期提升香氣，入口後的「辛、香、麻」層次更加鮮明，更添加獨家秘製和牛油，使湯頭更貼近川渝口味。





由於和牛油的熔點較低，因此相較植物油更為醇厚化口，使得麻辣鍋的風味更加香醇濃厚。將冠軍和牛入鍋輕涮3秒，在高溫的作用下肉片呈現粉嫩狀態，入口除了能感受到和牛鮮嫩，包覆在外的一層和牛油則帶來更立體的香辣感，和牛油入鍋的濃郁湯頭，無論涮海鮮、涮蔬菜都滋味十足。







王品嚮辣和牛吃到飽

嚮辣「狂涮肉魂嚮」套餐，$798，肉品包含冠軍澳洲純血和牛

嚮辣「海陸頂級嚮」套餐，$998，肉品包含冠軍澳洲純血和牛

嚮辣「極奢A5和牛嚮」套餐，$1,580，肉品包含極奢A5和牛、日本F1國產牛、冠軍澳洲純血和牛



嚮辣 台北松江店

電話：02-2515-1658

店址：台北市中山區松江路131-1號1樓



嚮辣 台北捷運西門店

電話：02-2382-1668

店址：台北市萬華區中華路一段90號2樓



嚮辣 台中五權西店

電話：04-2472-0068

店址：台中市南屯區五權西路二段271號

官網：https://www.xiangla.com.tw/

