台中新開幕質感個人燒肉店！十什燒肉千元有找就能吃到日本和牛套餐。

單身狗有福了！台中新開幕一人燒肉店【十什燒肉】，最低每人只要$349起就能夠開吃，除了主食還有白飯、沙拉、飲料、小菜，最扯的是日本鹿耳島和牛，竟然只要千元有找就能吃，同步加碼升級雞肉、前菜、冰淇淋、湯品，就算一個人來吃飯也能充滿儀式感!

❤️優惠活動❤️

點「爆肉組」並IG/FB 打卡，即贈「精選冰淇淋」乙份！

平日午餐時段，憑「企業名片」或「教職員工證」，享「免收服務費」！

於 Google評論留下五星好評，招待「飲料升級」！

加入 Ocard 會員並消費，現領「$100元折抵卷」（限下次使用）

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

十什燒肉 環境分享

【十什燒肉】位於臺中市西屯區大安街，鄰近新光三越和大遠百百貨，看到全白的店門就是了，開車可停放於附近的收費停車場。

【十什燒肉】的用餐環境充滿韓系風格，純白色系十分有質感，座位數不多建議事先訂位，剛好遇上聖誕節有滿滿佈景超可愛。

【十什燒肉】每桌烤爐都有吸煙設備，就算吃完後身體也不會臭臭的!

十什燒肉 菜單

十什燒肉 餐點介紹

極上和牛套餐💰999元

//附白飯、沙拉、飲料、小菜、前菜、湯品、甜點//

▼千元有找就能吃到的極上和牛套餐，附白飯、沙拉、飲料、小菜、前菜、日式湯品、塔拉朵冰淇淋，嚴選來自日本鹿耳島的和牛，烤起來軟嫩多汁，近乎入口即化的口感讓人著迷!

▼套餐會升級贈送雞腿肉，帶皮烤到金黃酥脆，咬下去很鮮嫩充滿甜香!

▼前菜是奶油煎過的玉米蛋麵包，軟嫩又有嚼勁超香超好吃；日式湯品裏頭加入滿滿蛤蠣，一喝下去超暖胃且鮮甜，整個套餐可以吃到很多變化料理!

▼飲品可以任選40元內的品項，冰淇淋居然則是塔拉朵的!

爆肉組-美國肋眼+無骨牛小排💰650元

▼肉肉控可以加點爆肉組，足足重達400公克超霸氣，肉肉都是使用原塊肉無經過調味，只要簡單沾醬就很好吃!

十什燒肉 用餐心得

想吃燒肉大餐也不用揪人，【十什燒肉】真的適合各位單身狗和I人，想吃什麼自己點份量也剛剛好，肉品的品質表現整體都很不錯!

十什燒肉 店家資訊

地址：臺中市西屯區大安街23號

營業電話：04-2327-1168

營業時間 :11:00-14:00；18:30-21:00

