對於喜歡日系麵包的麵包控來說，「香氣」、「口感」是一直日系麵包最迷人的特點，這一次「巧舜企業」為了讓台灣麵包控可以品嚐到最正宗的日系麵包，首次引進獲得世界麵包冠軍大澤秀一所愛用的「群馬製粉 焙煎黃豆粉」，以及具有近百年歷史的「秩父味噌 赤味噌」，並且與台灣15間烘培名店合作，推出34款別具特色的麵包與點心，不用飛日本、也可以品嚐到好吃的日系麵包。



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這一次一同合作的15間烘焙名店，包含了有M pain、蜷尾家パン、牛頌生乳可頌專賣、久安手作麵包、千巧谷牛樂園休閒農場、巴蕾麵包、米塔手感烘焙、峰焙麵包鋪、悠菓手作烘焙、麥頌、揉PAin烘焙坊、塔吉節慶蛋糕、葛利特烘焙屋、瘋小麥、優仕紳烘焙館等全台北中南的人氣店家。每一款麵包點心，都徹底表達出「群馬製粉 焙煎黃豆粉」與「秩父味噌 赤味噌」能夠激發出的無限變化與可能性，當然不乏模樣可愛、適合搶佔IG版面的精緻點心，就是要讓麵包控吃一口就回不去。







其中，牛頌生乳可頌專賣所推出的「焙煎黃豆可頌」，是將摻有台灣龍眼蜜的蜜香可頌灑上群馬製粉焙煎黃豆粉，為可頌增添迷人的香氣。蜷尾家パン與M pain以黃豆粉與黑糖的經典組合為靈感，分別打造「日式黑糖手撕包」、「黑糖黃豆粉胖棍」；千巧谷牛樂園休閒農場則將秩父味噌結合台式滷肉飯，推出「日式味噌滷肉麵包」；至於悠菓手作烘焙打造的「秩父味噌生乳包」則以甜鹹兼具的滋味，擄獲麵包控的心。





此外，還有優仕紳烘焙館的「黃豆虎皮味噌麵包」、峰焙麵包鋪的「黑糖黃豆小丸子多拿滋」、麥頌的「日本柴魚味噌卷」…一系列甜鹹兼具的品項，讓人每款都想吃吃看。當然，最具代表性的「黃豆粉核桃麵包」，在巴蕾、揉PAin烘焙坊、米塔、悠菓手作烘焙、塔吉節慶蛋糕、葛利特烘焙屋、瘋小麥麵包等店也都吃得到，各店家還都各推出主打產品，而且皆具不同特色，值得細細品味。

15間名店烘焙名店「群馬製粉 焙煎黃豆粉、秩父味噌 赤味噌」串連開吃日系麵包

M pain (桃園市中壢區中央西路二段224號)

黑糖黃豆粉胖棍($85元)

味噌風味裸麥酸種麵包($120元)



久安手作麵包CHIU AN (新北市林口區文化三路一段617巷59號)

黃豆燕麥麵包($48元)

味噌麻糬麵包($36元)

味噌馬鈴薯麵包($52元)



千巧谷牛樂園休閒農場(門市眾多)

日式味噌魯肉麵包($45元)

味噌培根乳酪麵包($45元)

黃豆鮮奶藍莓麵包($45元)



巴蕾麵包(台中市南屯區大業路188號)

黃豆核桃麵包($120元)

牛頌New Croissant生乳可頌專賣

焙煎黃豆可頌(單入$60元；三入$150元)

秩父味噌麵包($40元)



米塔手感烘焙(分店眾多)

秩父味噌相思包($45元)

日本焙煎嚴選黃豆麵包($70元)



峰焙麵包鋪(臺北市內湖區內湖路一段285巷65弄8 之1號)

黑糖黃豆小丸子多拿滋(一串3顆$60元)

時蔬味噌鹽麵包($70元)

珍貴吐司($250元)



悠菓手作烘焙EUGO Bakery(新北市中和區連勝街76號)

日本焙煎黃豆核桃麵包($75元)

秩父味噌生乳包($50元)



麥頌 S Fusion Bakery(新竹縣竹北市六家五路二段198號)

日本黑糖黃豆鹽可頌($60元)

日本柴魚味噌捲($60元)



揉PAin烘焙坊(苗栗縣竹南鎮龍山路二段206號)

焙烤黃豆粉核桃麵包($170元)

秩父味噌麵包($46元)



Tower Lucky (新北市永和區中正路87號)

秩父味噌麵包($28元)

日式黃豆胖($72元)



葛利特烘焙屋(新竹縣關西鎮中山路82號)

黃豆粉核桃麵包($150元)

味噌墨西哥麵包($38元)



葛利特烘焙屋(新竹縣關西鎮中山路82號)

黃豆粉歐包($200元)



瘋小麥(新北市新莊區榮華路一段50號)

味噌燒肉麵包($60元)

味噌菠菜雞肉麵包($60元)

焦糖味噌奶油球($45元)

焦糖味噌蘋果麵包($55元)

黃豆核桃麵包($63元)



蜷尾家パン(台南市中西區新美街5號)

日式黑糖手撕包($33元)



優仕紳烘焙館 USS Bakery(台北市中正區公園路22-1號)

味噌花枝麵包($50元)

黃豆虎皮味噌麵包($50元)





日本「群馬製粉 焙煎黃豆粉、秩父味噌 赤味噌」首度登台 限時優惠

凡於「牛頌」購買焙煎黃豆可頌1個，即送牛頌招牌鹽可頌1個，活動期間打卡拍照，可享焙煎黃豆可頌6入95折優惠。「揉Pain烘焙坊」購買商品且於當日在FB/IG打卡分享，即可享指定商品8折優惠。「麥頌 S Fusion Bakery」全店滿300元，加購2品項商品享6折優惠。

(活動期間、依官方公告為主)