以巧克力為元素，研發出各式各樣色香味俱全的巧克力專賣店「ATELIER CHOCOLAT ENTRE」這次嚴選了冬季盛產的酸甜「草莓」，打造讓人愛不釋手的冬季限定甜點！再加碼今年春季首次亮相就大受好評，宛如藝術品般的草莓聖代也再次登場。「草莓」×「巧克力」的強力搭檔，大展ATELIER CHOCOLAT ENTRE甜點師傅的功力，今冬就是要盡情享受草莓甜點的美好！

ATELIER CHOCOLAT ENTRE冬季限定新品必嚐

「ATELIER CHOCOLAT ENTRE」是位於靜岡縣濱松市的新型態巧克力甜品專賣店，集結了匠人的高超技藝，也精心管理巧克力製作的溫度及混合的最佳時機，創造出只有這裡才能品嘗到的獨特巧克力甜品，如嚴選富含天然的可可脂的調溫巧克力製成的巧克力三明治，還有巧克力蛋糕、巧克力瑞士捲等。



▲圖片來源／TELIER CHOCOLAT ENTRE



這次登場的新品「草莓生奶油~可可~(いちごシャンティ～cacao～)」嚴選冬季盛產的酸酸甜甜的「新鮮草莓」、ENTRE精心挑選的「巧克力」以及法式「生奶油」，打造療癒感十足的討喜甜點。以新鮮的草莓搭配口感綿密輕盈的生奶油（chantilly），並在表層裹上一層法式頂級巧克力，底部則是自製酥脆可口的餅乾，最後以草莓乾及粉色巧克力妝點。巧克力的苦澀與香甜生奶油、帶有酸味的草莓相得益彰，且再配上底層的餅乾，多層次的口感，帶給吃貨們多重享受。



▲圖片來源／TELIER CHOCOLAT ENTRE



由於「草莓生奶油~可可~」是在店內工房由巧克力師傅親手製作，每天數量有限，想嚐鮮的饕客們要吃就要趕快衝，錯過就要等明年了！



▲圖片來源／TELIER CHOCOLAT ENTRE



除了新品之後，還有宛如如藝術品草莓聖代（いちごパフェ）！於今年春季新推出的限定甜點，廣受消費者好品，這次再次復活。單獨享用就相當美味的草莓，搭配濃厚巧克力，更是如虎添翼。草莓聖代以庭院為靈感，在玻璃杯裡造景，打造一座甜蜜樂園。店員先加入草莓、百香果等妝點及草莓蒸餾酒後，交由顧客自己進行最後的裝飾，完成一杯個人專屬的草莓聖代！



▲圖片來源／TELIER CHOCOLAT ENTRE



可以分別品嚐每一種配料，亦可輕輕用湯匙攪拌，享受配料之間的美味結合。店家也特意選用小口徑的玻璃杯，精心將每種甜點的香氣鎖在其中，讓消費者能細細感受草莓聖代的豐富香氣與味道。



■店舖資訊

地址：静岡県浜松市中区肴町317-11

營業時間：11：00～20：00 ※咖啡廳最終點餐為18：00

公休日：每周二、周三

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