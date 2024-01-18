柯南粉絲真的該準備朝聖了！日本推理動漫「名偵探柯南」是許多粉絲從小學時代一路看到出社會的經典作品，後期也因為安室透、赤井秀一等角色登場，讓不少新舊粉絲都無法輕易棄坑。為了歡慶連載30週年慶，2024年將在日本各地巡迴舉行「名偵探柯南 連載30週年紀念特展」，第一站已於池袋的太陽城正式揭幕，除了超多精彩主題與打卡點以外，經常被網友笑稱是「人間凶器」的小蘭髮型竟然也被製作成髮箍來販賣，柯南迷趕緊來看看展場究竟有哪些不容錯過的亮點吧。



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▲圖片來源／株式会社小学館集英社プロダクション(ShoPro) ©青山剛昌／小学館



日本超長壽推理動漫作品「名偵探柯南」是漫畫家青山岡昌的經典之作，自1994年1月於「週刊少年 Sunday」連載至今，已經出版超過100集漫畫、動畫也早已突破1,000集數的里程碑，全球銷量更是達到2.7億冊的驚人成績！為了慶祝「名偵探柯南」在2024年終於邁入連載第30週年，從1月12日至2月25日這段期間，特別選在東京池袋的太陽城舉辦「名偵探柯南 連載30週年紀念特展」，不只會從6大主題回顧這30年來關於柯南的所有點點滴滴，還有很多有趣的冷知識和超搶手的周邊商品，就是要為柯南迷帶來許多驚喜。

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第1主題展區：CONAN's Words（名偵探柯南經典名言）

進入展覽後，第一個主題展區會先帶領柯南粉絲們複習劇中經典台詞，像是每一集的動畫的片頭當中，柯南一定都會提到的那句「真相永遠只有一個！」，就連不是忠實粉絲的人，都幾乎知道這句話是出自於名偵探柯南；還有在漫畫第28集與劇場版「名偵探柯南：唐紅的戀歌」裡，服部平次在千鈞一髮之間抓住了和葉，並對和葉說出「放手的話，就宰了你！」這句讓讀者們都超心動的名言，都會在這個展區毫無保留公開。

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第2主題展區：CONAN's Love（名偵探柯南戀愛回顧）

雖說「名偵探柯南」的劇情主要是講述懸疑推理故事，但劇中角色們的戀情也是作品中相當重要的元素，包括新一和小蘭、平次與和葉、園子和京極真、高木警官與佐藤警官等經典的CP組合，在這個展區當中都能看到他們在作品當中各種酸甜苦辣的互動；除了情侶以外，還有主角群與家人之間的親情互動，也會特別區隔出來向讀者介紹，像是工藤家、毛利家、服部家等，或許每個家庭還有不為人知的小秘密等著粉絲來發現喔。

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第3主題展區：CONAN's Mystery（名偵探柯南與犯案手法）

只要是柯南的鐵粉都知道，高中生工藤新一之所以會變成小學生柯南的外型，都是因為被迫吃下黑衣組織所開發的藥物，也是從這時候開始，柯南與黑衣組織的孽緣再也無法切割。第3個主題展區介紹了作品當中曾出現過的各種暗號、亡者留下的死前訊息等，回顧當初柯南究竟如何透過這些資訊推理出作案手法與犯人。

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此區還會介紹黑衣組織的成員與其變裝技術，而且將特別著墨在高人氣的「苦艾酒」與「波本（安室透）」這2位角色，現場還會擺出垃圾桶與這些角色丟棄的面具殘骸，不妨靠近一點看看這些面具，猜猜他們扮演了什麼人物喔。

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第4主題展區：CONAN's HANNIN（名偵探柯南與犯人）

隨著名偵探柯南連載30年，劇中出現的犯人也越來越多，但是在這些故事當中，你印象最深的犯人究竟有哪些呢？當你踏入這個區域的時候，會先聽到展場音樂放的是貝多芬鋼琴奏鳴曲「月光」的旋律，源自於在第7集漫畫當中的『鋼琴奏鳴曲「月光」殺人事件』。這起案件的犯人「麻生成實」在柯南面前自殺而葬身火海，帶給柯南很大的衝擊，被柯南稱為「一生無法忘卻的遺憾」，藉此讓觀眾了解隱藏在殺人事件背後的悲慘真相，並回顧至今一些著名案件的犯人故事背景。

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除此之外，這區還展示了阿笠博士發明的所有小道具，像是領結型變聲器、手錶型麻醉槍、太陽能噴射滑板、增強踢力球鞋等，官方竟然還統計了漫畫發行至今，柯南共利用手錶型麻醉槍射出了88次麻醉針！其中還有55次射到了毛利小五郎身上，而鈴木園子則中了13次麻醉針，超級逗趣的冷知識，讓柯南迷看了都忍不住會心一笑。

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第5主題展區：CONAN's Justice（名偵探柯南與信念）

這個展區介紹了柯南周邊的人氣配角以及跟他們有關的過往，還有促使他們克服悲傷後邁向未來的重要信念。例如前黑暗組織成員的灰原哀與姊姊宮野明美，是一對感情相當要好的姊妹，但後來宮野明美不幸遭到暗殺，灰原哀也脫離組織，目前正以小學生的身份繼續生活下去；而安室透則是決定為了已經過世的警察學校夥伴松田陣平、萩原研二、伊達航等人，繼續貫徹信念擔任公安，關於他們的故事與內心想法，將在這個展區一覽無遺。

▲圖片來源／株式会社小学館集英社プロダクション(ShoPro) ©青山剛昌／小学館



第6主題展區：CONAN's Magic（名偵探柯南與怪盜基德）

名偵探柯南當中，除了柯南、安室透、赤井秀一等角色以外，還有本名為「黑羽快斗」的怪盜基德也是超受女性歡迎的人氣男角！加上即將在2024年4月12日在日本上映的第27部劇場版「名偵探柯南：黑鐵的魚影」，怪盜基德的戲份相當吃重，因此在這次的展覽當中，特別規劃了這個區域來介紹怪盜基德過去與柯南交手的知名場景，粉絲們在看電影之前，一定要把這個區域仔細看過，才能更了解基德的背景和犯案風格喔。

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小蘭髮型髮箍登場！超多柯南周邊買不完

看完展覽之後，還有各式各樣的名偵探柯南原創周邊，包括托特包、透明壓克力支架、徽章等小物，都等著粉絲們失心瘋掃貨回家，特別是短時間內就引起話題的「小蘭髮箍」與「柯南髮箍」，完全重現了青山剛昌筆下特有的角色髮型，縱使造型太過獵奇不會戴出門，但對柯南迷來說也是難得一見的特殊收藏。

▲圖片來源／株式会社小学館集英社プロダクション(ShoPro) ©青山剛昌／小学館







名偵探柯南 連載30週年紀念特展

日期：2024年1月12日～2月25日

時間：10:00～19:00（最終入場18:30）

地點：池袋太陽城 展示廳A

單售票價：一般票2,000日圓（預售票1,800日圓）、學生票1,500日圓（預售票1,200日圓）

特典票價（附角色群壓克力模型）：一般票5,000日圓（預售票4,800日圓）、學生票4,500日圓（預售票4,200日圓）