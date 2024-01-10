柯南粉絲原地尖叫了！如果你是「名偵探柯南」的鐵粉，一定都知道大阪環球影城從2020年開始，幾乎每年都會固定推出「名偵探柯南遊樂設施」，但由於是期間限定性質的活動，所以一年當中只會開放3～4個月，讓柯南迷必須把握時間前往。如今新的一年到來，大阪環球影城也驚喜宣布自2024年春季開始，園區當中將會打造出常設型的「名偵探柯南主題設施」，讓柯南粉絲一年365天都能來USJ與柯南一起辦案抓兇手。



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▲圖片來源／合同会社ユー・エス・ジェイ



大阪環球影城自多年前就開始舉辦「Universal Cool Japan 」，與近年知名熱門的動漫合作，從2017年開始幾乎年年都會攜手「名偵探柯南」推出各種主題遊樂設施，成為全球柯南粉絲最期待的活動之一，雖然因為疫情影響曾暫停一年，但其他年份都能看到「名偵探柯南」的身影，可見柯南的魅力至今所向披靡。

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看準「名偵探柯南」所帶來的驚人吸客量，加上2024年是「名偵探柯南」連載30週年慶，大阪環球影城也宣布從今年春季開始，將在樂園當中設置「常態型」的名偵探柯南主題設施，讓全世界的柯南粉絲再也不必苦苦等待每年與「Universal Cool Japan 」的期間限定合作，往後一年365天不管何時到訪，都能和柯南一行人一起破案抓真兇。

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雖說目前大阪環球影城尚未對外公布詳細的設施內容，但也率先向粉絲們透露，這次柯南的常態型設施將會把作品的世界觀結合生活，並以日本環球影城獨有的龐大規模和創意，為粉絲們締造大阪環球影城當中史無前例的劇院型現場表演，就是要讓柯南鐵粉感受到前所未有的刺激玩法！而今年的「Universal Cool Japan 2024」名偵探柯南活動也千萬別錯過，從密室逃脫遊戲「名偵探柯南 THE ESCAPE」、故事型雲霄飛車「名偵探柯南×好萊塢美夢‧乘車遊」以及主題餐廳「名偵探柯南 Mystery Restaurant」，都能讓柯南粉絲們在新的一年玩好玩滿。

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大阪環球影城「名偵探柯南常態型主題設施」

開幕日期：2024 年春季

設施類型：劇院型表演（詳細內容1月中公布）