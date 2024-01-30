也許你知道台北艾麗酒店、但你也許不知道他們十周年了！坐落台北市信義區的台北艾麗酒店，於2013年12月開幕，在這十周年特別的日子裡，台北艾麗酒店正式與希爾頓集團 (Hilton) 旗下的希爾頓格芮精選酒店 (Curio Collection by Hilton) 品牌結盟，以台灣第一家希爾頓格芮精選酒店、希爾頓集團在台第四個品牌的身份入駐。



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台北艾麗擁有235間客房、La Farfalla義式餐廳及The Terrace大廳酒吧二家餐廳，以遠眺之姿盡覽城市美景。以「共生」為起點，台北艾麗將藝術、自然與空間元素完美融合，造就獨一無二、底蘊充盈的「艾麗美學」，讓貴客一踏入酒店，便能感受到寧靜、優雅的韻味，沉浸於藝術即生活的品味哲學。艾麗更將與人與自然的和諧關係帶入酒店文化，從環境、裝飾、飲食及生活態度各方面融入綠色體驗，輔以細膩、周到的服務，讓賓客身心自然而然地在這片城市山水中放鬆，輕緩悠然遺忘塵囂。



這次攜手「Curio Collection by Hilton希爾頓格芮精選酒店」，不僅是頂級品味的結合，更是向雙方共同的ESG目標更邁進，一起落實生態永續和低碳友善的生活方式，響應國際永續潮流，向世界傳遞頂級與環保可共存的綠色時尚價值。





希爾頓集團在全球124個國家或地區，擁有22個品牌、超過7,400家的飯店，更有服務超過30億賓客的經驗，其「熱情好客」的品牌文化獲得全球旅客的激賞，其國際領導地位不言可喻。而「Curio Collection by Hilton希爾頓格芮精選酒店」是希爾頓全球一系列獨具特色的精選酒店的組合，正如Curio單字本身所蘊含的有趣、獨特，甚至稀有，每一家Curio酒店都將是與眾不同的，但卻又成為一體，同時擁有希爾頓集團的品質保證。





同時，台北艾麗酒店位於信義區飯店一級戰區，是台北首屈一指的藝術品味酒店，整個空間宛如一座大型藝廊，沐浴其中如受薰陶，深度體驗與藝術、自然共生的文化，也因而成為潮流新指標，成為品味出眾的年輕世代的最佳休憩空間選擇，也因此始終保持穩定的高住房率，同時更是市中心藝術交流的一隅，使得台北艾麗在都會中一直是最耀眼的明珠。





也因為這樣希望可以維持良好的市場反饋以及對2024年旅客回流抱持樂觀期待，台北艾麗酒店期透過與國際酒店集團結盟，吸引更多來自歐美日韓的外籍商務旅客，體驗台北艾麗的服務文化與獨特魅力。即使在2024年信義區飯店住房競爭更趨激烈的情況下，仍有望提升住房率至85%，年平均房價目標成長至6,800元，真正成為台灣國際化酒店的領導品牌。台北艾麗酒店創辦人暨董事長—賴英里，與希爾頓集團的結合更能發揮雙方品牌優勢，打造高級環保時尚體驗台北艾麗酒店董事長賴英里小姐表示：「這是非常重要且喜悅的里程碑，更是宣告台北艾麗走向國際的腳步從未停歇。台北艾麗如今已成為時髦新潮的酒店代表，與希爾頓集團的結合更能發揮雙方品牌優勢，打造高級環保時尚體驗。」秉持對環境守護的精神，艾麗酒店不惜成本使用近50%綠建材，其透明落地窗設計規劃，多方使用天然光源，選用高效能節能燈具、省水標章衛生設備、空調節能系統等措施，打造三座戶外植栽花園，打造城市綠地生態，更曾榮獲內政部認可「鑽石級綠建築」及「金級環保旅館」。與Curio Collection by Hilton希爾頓格芮精選酒店合作後，也將共同傳遞思維價值，賦予國內外旅客獨一無二的體驗，讓貴賓感受到台北艾麗躍身國際品牌的魅力。最後，為了慶祝十周年也回饋許多愛護台北艾麗酒店的賓客，即日起至2024年2月7日，可預訂「景隅尊貴客房一泊一食住房專案」，並可於2024年1月28日至2024年2月10日期間入住。住房享不含早餐、每晚原價25,000元+15.5%的景隅尊貴客房，優惠價8,888元+15.5%，加10元還可加購原價6,500元+10%的38oz戰斧牛排雙人晚餐(含雙人沙拉吧無限享用)。

台北艾麗酒店 十周年優惠

活動期間：即日起至2024年2月7日

活動內容：「景隅尊貴客房一泊一食住房專案」，並可於2024年1月28日至2024年2月10日期間入住。住房享不含早餐、每晚原價25,000元+15.5%的景隅尊貴客房，優惠價8,888元+15.5%，加10元還可加購原價6,500元+10%的38oz戰斧牛排雙人晚餐(含雙人沙拉吧無限享用)。



台北艾麗酒店

地址：台北市信義區松高路18號

電話：02-6631-8000