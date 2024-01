也許你知道台北艾麗酒店、但你也許不知道他們十周年了!坐落台北市信義區的台北艾麗酒店,於2013年12月開幕,在這十周年特別的日子裡,台北艾麗酒店正式與希爾頓集團 (Hilton) 旗下的希爾頓格芮精選酒店 (Curio Collection by Hilton) 品牌結盟,以台灣第一家希爾頓格芮精選酒店、希爾頓集團在台第四個品牌的身份入駐。



推薦閱讀:晶英買一送一!台南晶英送捷絲旅、太魯閣晶英送晶泉丰旅,搶攻親子客、飯店控2024必住夢幻清單。







台北艾麗擁有235間客房、La Farfalla義式餐廳及The Terrace大廳酒吧二家餐廳,以遠眺之姿盡覽城市美景。以「共生」為起點,台北艾麗將藝術、自然與空間元素完美融合,造就獨一無二、底蘊充盈的「艾麗美學」,讓貴客一踏入酒店,便能感受到寧靜、優雅的韻味,沉浸於藝術即生活的品味哲學。艾麗更將與人與自然的和諧關係帶入酒店文化,從環境、裝飾、飲食及生活態度各方面融入綠色體驗,輔以細膩、周到的服務,讓賓客身心自然而然地在這片城市山水中放鬆,輕緩悠然遺忘塵囂。



這次攜手「Curio Collection by Hilton希爾頓格芮精選酒店」,不僅是頂級品味的結合,更是向雙方共同的ESG目標更邁進,一起落實生態永續和低碳友善的生活方式,響應國際永續潮流,向世界傳遞頂級與環保可共存的綠色時尚價值。





希爾頓集團在全球124個國家或地區,擁有22個品牌、超過7,400家的飯店,更有服務超過30億賓客的經驗,其「熱情好客」的品牌文化獲得全球旅客的激賞,其國際領導地位不言可喻。而「Curio Collection by Hilton希爾頓格芮精選酒店」是希爾頓全球一系列獨具特色的精選酒店的組合,正如Curio單字本身所蘊含的有趣、獨特,甚至稀有,每一家Curio酒店都將是與眾不同的,但卻又成為一體,同時擁有希爾頓集團的品質保證。





同時,台北艾麗酒店位於信義區飯店一級戰區,是台北首屈一指的藝術品味酒店,整個空間宛如一座大型藝廊,沐浴其中如受薰陶,深度體驗與藝術、自然共生的文化,也因而成為潮流新指標,成為品味出眾的年輕世代的最佳休憩空間選擇,也因此始終保持穩定的高住房率,同時更是市中心藝術交流的一隅,使得台北艾麗在都會中一直是最耀眼的明珠。





也因為這樣希望可以維持良好的市場反饋以及對2024年旅客回流抱持樂觀期待,台北艾麗酒店期透過與國際酒店集團結盟,吸引更多來自歐美日韓的外籍商務旅客,體驗台北艾麗的服務文化與獨特魅力。即使在2024年信義區飯店住房競爭更趨激烈的情況下,仍有望提升住房率至85%,年平均房價目標成長至6,800元,真正成為台灣國際化酒店的領導品牌。台北艾麗酒店創辦人暨董事長—賴英里,與希爾頓集團的結合更能發揮雙方品牌優勢,打造高級環保時尚體驗台北艾麗酒店董事長賴英里小姐表示:「這是非常重要且喜悅的里程碑,更是宣告台北艾麗走向國際的腳步從未停歇。台北艾麗如今已成為時髦新潮的酒店代表,與希爾頓集團的結合更能發揮雙方品牌優勢,打造高級環保時尚體驗。」秉持對環境守護的精神,艾麗酒店不惜成本使用近50%綠建材,其透明落地窗設計規劃,多方使用天然光源,選用高效能節能燈具、省水標章衛生設備、空調節能系統等措施,打造三座戶外植栽花園,打造城市綠地生態,更曾榮獲內政部認可「鑽石級綠建築」及「金級環保旅館」。與Curio Collection by Hilton希爾頓格芮精選酒店合作後,也將共同傳遞思維價值,賦予國內外旅客獨一無二的體驗,讓貴賓感受到台北艾麗躍身國際品牌的魅力。最後,為了慶祝十周年也回饋許多愛護台北艾麗酒店的賓客,即日起至2024年2月7日,可預訂「景隅尊貴客房一泊一食住房專案」,並可於2024年1月28日至2024年2月10日期間入住。住房享不含早餐、每晚原價25,000元+15.5%的景隅尊貴客房,優惠價8,888元+15.5%,加10元還可加購原價6,500元+10%的38oz戰斧牛排雙人晚餐(含雙人沙拉吧無限享用)。

台北艾麗酒店 十周年優惠

活動期間:即日起至2024年2月7日

活動內容:「景隅尊貴客房一泊一食住房專案」,並可於2024年1月28日至2024年2月10日期間入住。住房享不含早餐、每晚原價25,000元+15.5%的景隅尊貴客房,優惠價8,888元+15.5%,加10元還可加購原價6,500元+10%的38oz戰斧牛排雙人晚餐(含雙人沙拉吧無限享用)。



台北艾麗酒店

地址:台北市信義區松高路18號

電話:02-6631-8000