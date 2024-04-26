媽咪一定會喜歡這個蛋糕！麗緻餐旅集團旗下麗緻坊今年推出2024母親節限定款「總統夫人」，由榮獲「甜點界奧斯卡」ICIF國際金牌主廚團隊精心製作，以經典結合新意，為獻給媽媽總統般的禮遇，創造出優雅高貴總統夫人，就是要讓媽媽知道、我們真的很愛她們。
由榮獲「甜點界奧斯卡」ICIF國際金牌主廚團隊親自操刀，以20世紀法國宴會級糕點－總統巧克力蛋糕為發想。在1975年艾麗榭宮午宴上，法國料理教父Paul Bocuse被授勳為法國榮譽軍團騎士，同時他與巧克力甜點大師Maurice Bernachon聯手，獻上名為「總統 Président」的巧克力蛋糕，獻給當時的總統季斯卡，一款頂級蛋糕就此誕生。
以經典結合新意，為獻給媽媽總統級的禮遇，ICIF國際金牌主廚團隊取其名稱，以及具代表性的巧克力花為發想，打造出優雅高貴「總統夫人」。擁有夢幻粉紅外表，嚴選珍稀紅寶石巧克力，每朵費時15分鐘，純手工刨製粉色薄層康乃馨。外層粉白色香緹，使用進口香草籽與玫瑰香緹調製，一入口即有淡雅花香。內層以香草戚風蛋糕與法芙娜草莓甘納許層層交疊，同時品嘗天然草莓果泥，濃郁果香和香甜巧克力交織，增添口感。
此外，還有最適合媽媽獨享的「草莓香緹」，一瓣瓣香緹製成玫瑰花，以香緹擠花形似珍珠項鍊，放上金箔點綴，貴氣十足。依序夾入師傅特調奶醬、金桔慕斯與草莓果凍，最後再以粉色巧克力淋面於戚風蛋糕之上，雙果滋味交融，酸甜迷人，享受多層次風味。
同時，麗緻坊兩款母親節限定蛋糕，節慶限定6吋「總統夫人」，定價NT$1,380；「草莓香緹」酸甜雙果多層次，定價NT$250。即日起至5月12日，購買「總統夫人」即贈「草莓香緹」；活動期間購買任一8吋蛋糕，加贈麗緻坊宿‧美饌萬元劵，適用於台北亞都麗緻大飯店客房、餐廳等多重禮遇（價值NT$10,000）。
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麗緻坊 母親節蛋糕買一送一
活動期間：即日起至5月12日
活動內容：購買「總統夫人」即贈「草莓香緹」；活動期間購買任一8吋蛋糕，加贈麗緻坊宿‧美饌萬元劵，適用於台北亞都麗緻大飯店客房、餐廳等多重禮遇（價值NT$10,000）。
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