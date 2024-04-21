堪稱老東區人最愛的麵包店「普諾麵包坊．忠孝店」，這一次為了2024母親節、特別以「紅寶石露比巧克力」為主題，製成2024年母親節限定「馨花開」６吋節慶蛋糕。外型以自製的「立體康乃馨雕花」做為裝飾，夾層則以媽咪們最愛的梅子內餡製成果凍，典雅的造型、酸甜粉嫩的蛋糕，襯托出媽咪的雍容華貴及優雅外，瞬間回憶起少女時期的青澀滋味。
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東區麵包控必吃的普諾麵包坊．忠孝店推出「馨花開」節慶限定蛋糕，此次嚴選烘焙界的夢幻逸品─「紅寶石露比巧克力」做為蛋糕整體主軸，數量稀少的「紅寶石巧克力」產自巴西、厄瓜多及象牙海岸的紅寶石可可豆，除了帶有夢幻的嫩粉色澤，更多了一抹清新的天然莓果香氣。
普諾麵包坊．忠孝店的「馨花開」母親節蛋糕，以自然原色的「紅寶石露比巧克力」淋面，包裹艷紅慕斯及自製的梅香果凍，細緻清甜、尾韻回甘；綿密乳酪與酥脆餅乾鋪底，增添層次食感。最後，佐上特製立體細雕的粉色康乃馨點綴蛋糕，整體呈現「浪漫芭比粉」的極致奢華感，完美詮釋母親堅強的外表與內心浪漫的柔美多彩，麵包坊應景之餘，要讓媽咪再次重回少女年輕時期、天天心花開。
普諾麵包坊．忠孝店「馨花開」母親節蛋糕 優惠活動
早鳥優惠：即日起至4月30日前預訂付款
優惠內容：5月3日至12日取貨，原價1,080元，早鳥優惠限定972元。
普諾麵包坊．忠孝店訂購資訊
電話：2772-8912；
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