就是要給巧克力控的媽媽最濃情的巧克力蛋糕！法絨法式手工甜點為了2024的母親節，特別推出兩款母親節蛋糕，其中三種不同濃度的巧克力的「巧巧話母親節蛋糕」堪稱必吃，還有回歸限定的「梔子花母親節蛋糕」更是在去年熱銷千顆。
新品「巧巧話」蛋糕由法芙娜85%巧克力、嘉麗寶70%巧克力以及嘉麗寶28%白巧克力，三種不同濃度的巧克力、乳酪慕斯及摩卡奶油餡交織的細緻美味，以愛心作為整顆蛋糕造型，撒上法芙娜可可粉，滿版愛心圖樣的蛋糕邊緣再撒上金箔，藉由細膩層次的巧克力來表達對媽咪鮮少開口的祝福與感謝。
此外，去年熱銷千顆的「梔子花」蛋糕今年好評回歸，採用梔子花的花語為創作主題，來形容媽媽勇敢、堅強、無私與永恆的愛，以大片的梔子花瓣擠花層次堆疊，潔白的香緹花瓣配上藍色矢車菊散落，再用金箔點綴，耀眼不搶光芒，優雅內斂的展現媽咪的美。
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法絨「巧巧話」母親節蛋糕
早鳥預購價：NT $1,480 （原價：NT $1,680)
官方網站：https://www.velvet.com.tw/pages/2024-mothers-day
法絨「梔子花」母親節蛋糕
早鳥預購價：NT $1,380 （原價：NT $1,580)
官方網站：https://www.velvet.com.tw/pages/2024-mothers-day