史上最強母親節聯名！大武山牧場今年三度聯名人氣甜點品牌法朋烘焙甜點坊，由主廚李依錫師傅精選頂級食材巧手創作，首度亮相的最新甜點「甜蜜圓舞曲夾心餅乾禮盒」，精選蘭姆葡萄與覆盆子玫瑰兩款大人系奢華口味，揉合於香脆餅乾夾心，猶如一場甜蜜的圓舞曲，寵愛媽媽的味蕾。
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本次聯名合作，獨家推出連法朋門市都尚未販售的首次亮相新品「甜蜜圓舞曲夾心餅乾禮盒」，由主廚李依錫師傅創作出兩款為母親節帶來真摯愛意的大人系口味。其中，「蘭姆葡萄」以奶油白巧克力夾心包裹著一顆顆葡萄乾，浸泡在Negrita加勒比海進口蘭姆酒中，靜待葡萄乾融入蘭姆香氣後，再拌入丹麥LUPARK發酵奶油，組成香氣四溢的蘭姆葡萄餡，夾入以大武山牧場AA級鮮蛋與日本九州熊本麵粉製成的獨特香氣餅乾。
樸實的外表下，蘊藏華麗的內在，清雅的蘭姆酒融入濃醇奶香中，調和絲綢般柔和滋味，宛如一首圓舞曲，優雅地迴盪在嘴裡，讓人深陷其中，一吃不停口，超級推薦下午茶時光給媽媽帶來一點微醺享受。
此外，另一款帶有春意盎然浪漫的「覆盆子玫瑰」夾心餅乾，嚴選每日清晨天色微亮時新鮮採集的有機玫瑰花瓣製成濃郁奶餡，莓香優雅又帶點俏皮酸甜的覆盆子果實，與成熟迷人的玫瑰，交織出彷彿置身浪漫花園中的春天氣息，酸酸甜甜的滋味堪稱絕妙，非常適合喜愛法式情懷與清爽酸甜口味的少女系媽媽品嚐，絕對是難以抗拒。
並且「甜蜜圓舞曲夾心餅乾禮盒」除了為媽媽量身打造的雙重美味外，更將ESG的永續理念珍藏在這份禮物中。「覆盆子玫瑰」夾心餅乾中的玫瑰花醬特別選用屏東萬丹的有機玫瑰花，以大武山牧場將雞舍排泄物轉化成的有機質肥料栽種，堅持「零農藥、零化肥」的友善農法，培育出一朵朵象徵美麗母親的玫瑰花。
禮盒更是選用 100% 再生紙漿製作的環保紙卡，搭配富有童趣的手繪線條，呈現簡約又不失質感的風格。大武山牧場與法朋烘焙坊希望透過這份母親節禮物，不只表達對母親的愛意，更傳遞ESG環境永續理念，把這份感謝的無限心意也回饋於土地，讓送禮變得更具意義。
大武山牧場 X 法朋烘焙坊 甜蜜圓舞曲夾心餅乾
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