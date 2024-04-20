會讓人一根、接著一根停不下來的蛋捲「海邊走走」，推出全新「摩登午茶饗宴系列禮盒」，新款「咖啡拿鐵蛋捲」禮盒，並以時髦新包裝呈現經典不敗的愛餡蛋捲，並於4月底前購買指定禮盒就送限量質感馬克杯，吃蛋捲配咖啡奶茶、剛剛好。





本次「摩登午茶饗宴系列禮盒」以暖色調同色系印刷，呈現有如春日暖陽的舒適氛圍，小份量獨立包裝設計順手不沾手，滿足味蕾無負擔。精選四款下午茶推薦口味，咖啡拿鐵、香蕉愛餡、黑巧克力愛餡、堅果愛餡，一口咬下讓滿滿的幸福感洋溢在舒適的午茶時光中。





其中，主打口味「咖啡拿鐵蛋捲」，特別選用哥倫比亞咖啡豆搭配研磨腰果內餡，一口咬下滿滿堅果濃郁風味與咖啡豆香氣交織，綿密而不甜膩的口感，就像是在享受一杯香醇的拿鐵咖啡，並首次以單一口味蛋捲禮盒推出，就是要讓粉絲們吃好、吃滿、吃飽飽。





同時，海邊走走為享受春日午茶增添氛圍感，推出獨家限量造型馬克杯，雙層透明玻璃杯身，搭配水藍色LOGO，彷彿眺望清澈海水的清爽設計，讓午茶時光再添質感舒適氛圍。雙層透明的杯身可隔絕冷熱、360ml容量與握把設計讓品飲輕鬆自在，愜意享受午茶時光。



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海邊走走「摩登午茶饗宴系列禮盒」優惠

優惠期間：4/17至4/30

活動內容：於海邊走走松菸及武昌門市，購買咖啡拿鐵蛋捲禮盒或香蕉愛餡蛋捲禮盒，及任一款愛餡蛋捲禮盒，即贈限量造型馬克杯，贈品皆為限量發送。





海邊走走「摩登午茶饗宴系列禮盒」資訊

咖啡拿鐵蛋捲禮盒 8支入（獨立包裝）NT$480

香蕉愛餡蛋捲禮盒 8支入（獨立包裝）NT$480

堅果愛餡蛋捲禮盒 8支入（獨立包裝）NT$480

黑巧克力愛餡蛋捲禮盒 8支入（獨立包裝）NT$480