就是想給媽咪不一樣的母親節蛋糕、寵媽咪每一天，而這一天就又福岡人氣第一鬆餅Café del SOL的母親節蛋糕，好好獨寵媽咪一天。Café del SOL一如往年的用心，推出了兩款純手工打造的精緻蛋糕，把最好的、最美的獻給我們親愛的媽媽，只有媽咪才值得被獨寵。



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為了迎接母親節的到來，Café del SOL今年也精心的準備了限量的母親節手工蛋糕。主廚以「玉響」作為主軸，設計了兩款不同風格的蛋糕，不僅充滿寓意又美味漂亮，希望能讓收到的媽媽們感動又開心。而玉響一詞源自於日文，是在形容玉石與玉石相碰撞時所發出的響聲，既柔弱又優美。玉響延伸後的寓意有「那麼一瞬間」以及「很短暫的時間」的意思。





此次母親節主題刻意以玉響為名，寓意著稍縱即逝的光陰，就如同保鮮期短暫的蛋糕一樣，每當它呈放在眼前時，我們的心靈總會隨著它的美麗身影而被觸動；入口時更是綻放出絕妙的風味以及柔和的口感使人陶醉其中；而它亦承載著來自親友們的各式祝福及喜悅，彷如玉響之聲一般沁人心脾，值得我們用心感受、珍惜把握，讓這些動人的瞬間化為生命中最美好的回憶。





母親節限定「玉響。花蝶」是一款典雅有質感的鮮奶油蛋糕。蛋糕體選用以日本昭和麵粉特製的伯爵茶香蛋糕，其口感濕潤綿密，也帶有十分濃郁的伯爵茶香;內餡部分則加入了手作低糖芋泥、布丁，組成了層次豐富又甜而不膩的口感讓人一吃就愛上。



並且，主廚特別以日本中澤奶霜搭配嚴選法國鮮奶油，融合法式乳酪起司及香濃白巧克力，做出順口且濃郁但又不甜膩的奶霜餡，能將蛋糕襯托出更為濃郁的乳香以及爽口的尾韻及層次，使母親能開心放鬆的大口享用也不會有負擔感。



同時，蛋糕外觀以「我的秘密花園」為發想，在上面不只佈滿了象徵著典雅且堅忍的美麗鮮花，一旁還有漂亮的蝴蝶翩翩起舞，並以金箔點綴其飛行的蹤跡，表達出與母親一起經歷過的美好回憶軌跡，再搭配上層次風味迷人的蛋糕，使得眾人不僅僅有典雅美麗的視覺享受、更是能同時品味著豐富味覺的心靈盛宴，我們誠摯的邀請眾人一起徜徉在這秘密花園中愉悅的享受著。





此外，另一款「玉響。蝶夢 」蛋糕上的蝴蝶寓意著孩子們的誕生，蛋糕更象徵著偉大的母親將我們帶來到這世上，以她的身軀為我們築起堅實且溫暖的避風港，使我們可以無憂無慮、平平安安的成長茁壯並能在這個美好的世界上自由自在的飛翔，在這個特殊的日子裡，我們更要把最好的給母親，和她分享這些快樂和喜悅，同時也感恩她為孩子們的用心付出。



Café del SOL 母親節限定蛋糕 玉響。花蝶

尺寸：6吋 * 17 高

蛋糕體：伯爵茶香

內餡：手作低糖芋泥，Q彈布丁

價格：$2680

早鳥預購優惠：$2380

購買連結：https://cafedelsol.com.tw/





Café del SOL 母親節限定蛋糕 玉響。蝶夢

尺寸：4吋 * 15 高

蛋糕體：伯爵茶香

內餡：手作低糖芋泥，Q彈布丁

價格：$1980

早鳥預購優惠：$1680

購買連結：https://cafedelsol.com.tw/

