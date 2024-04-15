來了、來了！每一年母親節最期待的就是PAUL推出的母親節蛋糕，2024PAUL母親節蛋糕一共有「柚見花香、粉漾莊園」兩款母親節蛋糕，並且這一次「柚見花香」還提供宅配服務，以及為了讓想寵媽咪的子女們可以提供準備，再加碼於4/30前向門市訂購整份蛋糕並付清款項，且限定5/12前取貨，即享單顆95折；2顆起9折優惠。







PAUL推出全新風味的「柚見花香」母親節蛋糕，選用高含量維他命C的「葡萄柚」為主軸，主廚創意撞色搭配橘紅綠，以清爽的薄荷杏仁蛋糕體，夾入葡萄柚慕斯、荔枝慕斯、紅桃庫利，清新酸甜，創造多層次風味，視覺與味蕾雙重驚艷，真摯獻給最珍愛的媽咪。





此外，擁有甜美的粉嫩色系的PAUL「粉漾莊園」母親節蛋糕，給媽咪淡雅稚嫩的甜蜜，PAUL以招牌的莓果系列為主軸，結合法國人喜愛的「青蘋果泥」、「焦糖蘋果」、「莓果慕斯」，層層堆疊，口口驚喜，最後以莓果與覆盆莓調製而成的香緹點綴，為媽咪打造心中那片最美的粉漾莊園。



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PAUL母親節蛋糕

柚見花香(可宅配) 整份6吋$1,530/單片$200

粉漾莊園 整份6吋$1,530/單片$200



PAUL母親節蛋糕 優惠

凡於4/30前訂購整份蛋糕並付清款項，且於5/12前取貨，單顆即享95折，2顆起享9折優惠。



PAUL母親節蛋糕 販售資訊

販售門市：仁愛店、內湖店、大葉高島屋店、林口三井店、新竹巨城店。

PAUL Taiwan官網：http://www.paultaiwan.com



