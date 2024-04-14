母親節就一定會想到要陪媽媽吃蛋糕！巧克力蛋糕專家BAC為媽咪打造一套「可以吃的甜點SPA」療程，讓媽咪不只享受甜點的療癒，還能沉浸在自然芬芳的可可香氛SPA。全新「甜茶女神 蜜桃茶餡蛋糕」以倫敦蜜桃紅茶融合蜜桃果泥，襯托經典生巧克力抹醬的深遂韻味，每一口都要讓媽咪好吃到尖叫。





BAC母親節限定「甜茶女神 蜜桃茶餡蛋糕」特別選用倫敦蜜桃紅茶、台灣蜜香紅茶，將雙重茶香與蜜桃果泥融合，製成酸甜柔滑、香氣飽滿的果茶內餡，再以經典生巧克力抹醬、巧克力戚風蛋糕交疊出綿密醇厚的深邃韻味。





同時，BAC加碼攜手台灣在地香氛品牌「炫日芬」，聯名訂製「甜茶女神 果茶可可香氛燭」，調香師以天然香氛精油、大豆蠟、巧克力可可脂等自然配方，凝結「甜茶女神 蜜桃茶餡蛋糕」的甜香與醇厚滋味，點燃後緩緩釋放療癒芬芳氣息，香氣柔和甜美，聞起來超可口，宛如一場結合味覺和嗅覺的甜點SPA療程。



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BAC 母親節限定「甜茶女神 蜜桃茶餡蛋糕」

預購日期：即日起至4/26

正式販售：4/26至5/19

建議售價：6 吋售價 990 元、8 吋售價 1,900 元

預購優惠：凡於 BAC 全台門市及官網預訂「甜茶女神 蜜桃茶餡蛋糕」，贈「BAC質感不鏽鋼蛋糕刀」乙支（價值299元）。

加碼活動：正式上市期間，凡購買 「甜茶女神 蜜桃茶餡蛋糕」，即能以優惠價499 元加購獨家聯名訂製「甜茶女神 果茶可可香氛燭」乙個。