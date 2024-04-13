母親節就是要買一顆媽媽會喜歡的蛋糕給媽咪！起士公爵2024母親節全新創作，推出向母親致敬的「青春波妞乳酪蛋糕」，濃郁中帶著酸甜清爽的莓果乳酪蛋糕體，並添加「食材界的青春露」米胚芽賽洛美（神經醯胺）、以及「植物界的膠原蛋白」天然白木耳露，讓媽媽擁有天然的女神光。
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母親節限定款「青春波妞乳酪蛋糕」，獨家加入「食材界的青春露」－米胚芽賽洛美（神經醯胺），珍貴稀有的米胚芽賽洛美由玄米中萃取，是百萬分之一的精華萃取；以及還添加了「植物界的膠原蛋白」－O卡桑天然白木耳露，自古就是美麗聖品的白木耳富含膳食纖維，以古法熬製後口感細緻滑潤，呵護媽咪，讓媽咪從裡到外透亮起來。
同時，「青春波妞乳酪蛋糕」以覆盆子乳酪蛋糕體為基底，加入蔓越莓乾與蘋果丁，在馥郁莓果香氣中完美交織，切開蛋糕，中層是原味生乳酪，搭配上層的白木耳冰沙凍，是以覆盆子及白木耳露結合而成的浪漫粉色淋面，最後撒以玫瑰花瓣點綴，有如春天湖面揚起漣漪，更映襯出細緻口感。
並且，起士公爵今年母親節蛋糕包裝設計以粉嫩莓果色為主軸，還有獨家設計的玫瑰心蛋糕刀。還有起士公爵連2年響應「伊甸社會福利基金會─慢飛天使計劃」，累積募集金額已支持150小時早療課程，今年母親節持續送愛，只要選購「青春波妞乳酪蛋糕」，每顆即提撥3%支持捐助伊甸慢飛天使早療計畫，讓這些家庭不再孤軍奮戰。
起士公爵2024母親節蛋糕
青春波妞乳酪蛋糕：https://bit.ly/3xBscma