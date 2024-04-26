慕軒飯店迎來開幕10周年，精心推出「10 光荏苒 一慕前行」系列住房專案和多項餐飲優惠，與旅客共享十年有成的喜悅和成就。慕軒飯店作為國泰飯店觀光事業旗下的精品飯店品牌，成立於2014年4月17日，由建築師李瑋珉與設計師陳季敏攜手打造，以自然元素組成的低調極簡線條為設計核心，展現脫俗大方的視覺美感，是旅客在城市裡一處靜謐安心的所在。





慕軒飯店喜迎開幕10周年，慕軒飯店即日起至 5 月 31 日止，推出「10 光荏苒 一慕前行」系列住房專案，邀請旅客一起共襄盛舉。住宿優惠包含「好名好日免費住」活動，凡姓名中含「慕軒」且生日為4月17日者，則可免費入住慕軒客房一晚（原價新台幣 28,000 元），並加贈生日蛋糕一份。



同時，還有「連住兩日優惠」住房方案則提供連續入住兩晚的旅客，於第二晚可享半價優惠。此外，「連住兩日優惠」方案更推出兩大加碼好康，若生日或結婚紀念日為4月17日，還可於平日（周日至周四）免費升等房型（最高至慕軒客房）。若為預訂慕軒客房之旅客，可於平日延遲退房時間至下午三點。





餐飲方面即日起至4月30日也推出多項限定優惠，包括4月壽星享餐飲消費享 85 折、館內餐飲消費滿新台幣 4,170 元即可獲得抽獎機會，有機會抽中單人早餐券、房型升等券、雙人 Happy Hour 樂享券、餐飲抵用券等好禮。





最後，慕軒飯店表示為了響應全球消費者對環保意識的提升，慕軒飯店自2023年4月起提早響應、主動停止提供一次性備品，全面調整為壁掛式備品，並逐步替換館內塑膠產品，改為玻璃瓶飲用水等，預計每年將可減少 11萬瓶的塑膠產生。此外，因應數位化服務趨勢，慕軒飯店亦全新推出電子簽核入住辦理手續，並引入AI服務機器人Mr. Madison提供的Room Service服務，致力實踐綠色旅宿理念，邀請旅客一起響應美好永續旅行。



推薦閱讀：福岡住宿新選擇！頂奢露營風「Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA」5大亮點、3大房型必看，海外旅客75折入住無敵夜景房。









慕軒飯店

地址：台北市大安區敦化南路一段331號

電話：02-7726-6699





