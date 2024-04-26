芋頭控先去吃IKEA！被網友笑稱是被耽誤家具的餐廳「IKEA」，不管有沒有要買家具、居家小物，到了IKEA就要吃一份肉丸、吃一根霜淇淋才甘願離場。這次IKEA 大台北地區分店再度攜手祭出雙北人限定週年慶，將經典IKEA小熊變成芋頭口味「熊寶包」，再加碼在瑞典餐廳用餐滿300送500會員禮，是只有新莊、內湖、新店和小巨蛋城市店獨家限定優惠。
IKEA大台北週年慶於4/24至5/12驚喜登場，首推期間限定療癒系甜點「熊寶包」，以人氣王IKEA「愛心小熊」為發想，設計熊頭造型芋頭包，香綿的芋泥內餡搭上愛心小熊招牌微笑，超呆萌模樣先打卡發IG。
此外，若是IKEA宜家卡卡友在瑞典餐廳用餐滿300元，就送兩張面額250元家具家飾滿額抵用券，只要單筆消費滿2500元即可現折，趁著天氣換季也幫家中擺飾換上新風貌。卡友來店找到IKEA大台北週年慶拍照背板拍照打卡，再送限量神秘好禮。
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IKEA熊寶包 販售資訊
售價：35元
期間限定：2024/4/24-2024/5/12
販售地點：新店店、新莊店、內湖店、台北城市店-小巨蛋店
IKEA宜家卡卡友優惠
期間限定：2024/4/24-2024/5/12
活動地點：新店店、新莊店、內湖店、台北城市店-小巨蛋店
活動內容：於瑞典餐廳單筆消費滿$300，結帳時出示宜家卡身份，即可獲得$500家具家飾滿額抵用券，折扣分為兩張可以於不同期間使用。
詳細活動內容：https://reurl.cc/1vQdaD
詳細活動規範，依IKEA官方公告為主。