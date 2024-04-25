月底救星！肯德基針對五一勞動節話題，在4/27起推出快閃限定「勞動節優惠桶餐」，一次吃到招牌炸雞、雞塊、蛋撻，6折優惠省超多。除此之外，肯德基再推「點心省省嗑、外送爽爽嗑」7大套餐優惠碼，無論吃炸雞、咔啦雞腿堡、原味蛋撻禮盒，最低54折開吃。



推薦閱讀：蛋撻頭套太獵奇！肯德基「貓福珊迪加價購」限定開賣，超獵奇「咔啦炸雞頭套、蛋撻頭套」寵物也能戴。





肯德基五一勞動節推出「勞動節優惠桶餐」，其中包含4塊咔啦脆雞、8塊上校雞塊、4顆原味蛋撻，使用優惠代碼「40607」就能用6折價339元一次吃到。本次套餐在4/27-5/1期間限定供應，即日起就可以在肯德基官網/PK APP搶先預購。





除了勞動節優惠桶餐之外，肯德基加碼推出「點心省省嗑、外送爽爽嗑」7大套餐優惠碼，點心推薦「4塊上校雞塊、原味蛋撻、經典冰奶茶」下午茶82元就有。此外還有外送爽爽嗑優惠套餐，一次吃到「咔啦脆雞+咔啦雞腿堡」搭配薯條、蛋撻等副食，最低54折、399元就有。





特別的是，肯德基也推出「5分鐘專業外送」，只要透過肯德基官方訂餐管道完成的訂單，如果沒有在25分鐘內送達指定地點，肯德基將會以簡訊方式發送「一塊咔啦脆雞兌換券」到訂購人的手機號碼。在30天內消費滿 $99元即可憑券兌換使用，母親節5/11-12及聖誕節12/23-25期間不適用，其他活動時間皆適用。





肯德基 勞動節優惠代碼 推薦清單

優惠代碼：40607（勞動節優惠桶餐）

套餐內容：咔啦脆雞x4 + 8塊上校雞塊x1 + 原味蛋撻x4

售價：$ 339



優惠代碼：40553

套餐內容：上校雞塊x4 + 原味蛋撻x1 + 經典冰奶茶x1

售價：$ 82



優惠代碼：40429

套餐內容：上校雞塊x4 + 百事可樂(小)x1 + 雙色轉轉QQ球x1

售價：$ 89



優惠代碼：50390

套餐內容：咔啦脆雞x4 + 上校雞塊x4 + 香酥脆薯(大)x1 + 原味蛋撻禮盒x1 + 百事可樂(中)x2

售價：$ 399



優惠代碼：50373

套餐內容：咔啦脆雞x4 + 咔啦雞腿堡x2 + 上校雞塊x4 + 香酥脆薯(中)x1 + 雙色轉轉QQ球x2 + 百事可樂(瓶)x1

​​​​​​​售價：$ 529



優惠代碼：50379

套餐內容：咔啦脆雞x4 + 花生熔岩咔啦雞腿堡x2 + 原味蛋撻x6 + 百事可樂(瓶)x1

​​​​​​​售價：$ 644



優惠代碼：50377

套餐內容：咔啦脆雞x4 + 咔啦雞腿堡x3 + 上校雞塊x8 + 香酥脆薯(中)x2 + 百事可樂(瓶)x1

​​​​​​​售價：$ 659



優惠代碼：50389

套餐內容：咔啦脆雞x8 + 咔啦雞腿堡x2 + 香酥脆薯(大)x1 + 原味蛋撻禮盒x1 + 百事可樂(瓶)x1

​​​​​​​售價：$ 754