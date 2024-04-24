速食控的變裝趴！肯德基先前與超萌貓貓「mofusand 貓福珊迪」攜手合作，推出限定套餐、限定包裝，還有周邊小物、門市打卡點，就算不是粉絲也會萌到尖叫。這次聯名推出第二波「貓福珊迪加價購」周邊小物，無論是可愛鑰匙圈、提袋，還有獵奇搞怪「咔啦炸雞頭套、蛋撻頭套」不只人戴、寵物也可以帶起來一起耍ㄎㄧㄤ。



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肯德基與「mofusand 貓福珊迪」第二波合作周邊，自4/30起推出「貓福ｘ親子同萌」限定活動，針對「85oz炸雞桶、XL餐盒、原味蛋撻禮盒」換上全新貓貓包裝，此外，買貓福珊迪K哇伊指定套餐，免費送「K哇伊L夾 (共三款)」或「K哇伊造型貼紙 (共兩款)」，其中包和新款限定圖案，透過外送搭配指定餐點即可擁有，貓奴們通通要收藏。







特別的是，第二波加碼推出4款限時限量加價購小物，變身貓貓造型的「K哇伊鑰匙圈(共四款)」以及「K哇伊提袋(共兩款)」一定要入手，此外還有特製版「K哇伊造型頭套、K哇伊寵物頭套」，無論人戴的或寵物戴的，都有咔啦炸雞造型、蛋撻共兩款造型選擇，變裝趴一定要擁有。只要消費不限金額就可以加購，挑戰最萌、最搞怪周邊。





肯德基 mofusand 貓福珊迪「貓福ｘ親子同萌」限定活動

活動期間：2024/04/30起

活動內容：

1、全新包裝：85oz炸雞桶、XL餐盒、原味蛋撻禮盒。

2、免費送周邊：K哇伊L夾、K哇伊造型貼紙。

3、加價購周邊：K哇伊鑰匙圈(129元/款)、K哇伊提袋(249元/款)、K哇伊造型頭套(599元/款)、K哇伊寵物頭套(349元/款)。



詳細活動規範及供應情形，依 肯德基 官方公告為準。