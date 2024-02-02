就是要寵你過生日、一次給你四年沒有的小確幸！豐邑集團寵愛229生日的壽星，針對旗下飯店「新竹豐邑喜來登大飯店、台中豐邑Moxy酒店、豐邑逢甲商旅」，特別為229壽星祭出每間房間2290元的平日優惠住房；新竹喜來登更專為壽星推出低於五折的餐飲抵用券。優惠自2月持續到3月，讓壽星在飯店一次補足四年的生日。
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四年一次，說開心、也是一種幸運！2月29日出生的壽星得以過足四年的生日，豐邑集團旗下飯店特別為229壽星祭出均一價2290元的優惠住房方案，自2月1日至2月29日期間，可向飯店預訂2月15日至3月31日的住房，只要同行者具備中華民國國籍且為2月29日生日，就可以在平日以每晚2290元的價格入住新竹豐邑喜來登大飯店、台中豐邑Moxy酒店或豐邑逢甲商旅等三間飯店其中之一，可選擇新竹喜來登豪華客房、Moxy標準客房或逢甲商旅標準/雅緻客房等不含早餐的平日超值優惠。
此外，除了住宿外，新竹豐邑喜來登大飯店也特別加碼壽星餐飲優惠，2月1日至2月29日期間，具備國人身份且為2月29日生日壽星可以2290元購買並使用飯店「NT$ 5,000餐飲悠遊通行券」組合，等同用餐僅需46折，即可享有大廳酒吧、盛宴自助餐廳、迎月庭鐵板與日式料理及采悅軒中餐廳等餐廳的壽星專屬禮遇。
229壽星2290元爽住 豐邑喜來登大飯店、台中豐邑Moxy酒店、豐邑逢甲商旅
訂購期間：2/1-2/29
入住期間：2月-3月
活動內容：豐邑機構下飯店包括新竹豐邑喜來登大飯店、台中豐邑Moxy酒店、豐邑逢甲商旅等三家飯店攜手推出229壽星生日活動，住宿及餐飲優惠僅限中華民國國籍且為2月29日生日者。
官方網站：http://www.sheraton-hsinchu.com
電話：03-620-6000