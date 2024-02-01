誰說過年機票都超貴！現在易遊網還有CP值超高「晚鳥機票」，飛出國過年也能省一波。易遊網這次整理出2024農曆春節期間，目前還能買得到的「晚鳥機票」優惠推薦，飛亞洲的短程航線CP高，無論是飛韓國、還是泰國、新加坡通通一萬五有找，飛澳門不用7000元就能出發。
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出國過農曆年，是許多人春節長假的熱門選擇之一，根據易遊網的機票銷售數據統計，2024春節的機票預訂量比疫情前有超過3成長，機票價格也比平日貴了2-6成，其中超熱門的「日本機票」價格中位數也來到2萬6千元、北海道機票更是飆破3萬元，要怎麼搶「便宜的過年機票」更是讓許多人敲碗許願。
易遊網這次整理農曆春節「晚鳥機票優惠售價」，現在買還有機票、有優惠。其中東北亞飛韓國比日本便宜，「韓國首爾」來回機票含稅14,639元起，飛東南亞避冬則有「泰國曼谷」來回含稅14,222元起、「新加坡」來回含稅14,342元起、「越南胡志明市」來回含稅17,049元起。
適合全家一起飛出國過年的，還有航行時間短只要2小時、不用考慮語言問題的澳門，機票來回含稅6,926元起，在農曆春節期間還有花車巡遊、煙花匯演、光雕表演等，適合安排3天2夜的小旅行，還可以留幾天假日在台灣玩，現在訂機票就準備飛。
易遊網 春節機票優惠推薦
搜機票網址：https://flight.eztravel.com.tw/
推薦機票：
「韓國首爾」來回機票含稅14,639元起
「泰國曼谷」來回含稅14,222元起
「新加坡」來回含稅14,342元起
「越南胡志明市」來回含稅17,049元起
「澳門」來回含稅6,926元
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